Top 10, 4a puntata/ Diretta e classifiche: Zucchero super ospite di Carlo Conti

Venerdì 14 maggio, alle 21.25, dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, Carlo Conti conduce la quarta puntata di Top 10, il varietà-giocoche, attraverso le classifiche, permette di scoprire usi e costumi degli italiani nel passato. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno durante il lockdown, il nuovo show condotto da Carlo Conti è tornato in scena con la seconda edizione convincendo sempre di più il pubblico. Anche questa sera, la trasmissione di Raiuno tornerà a sfidare l’Isola dei Famosi di canale 5 dopo aver vinto la sfida degli ascolti la scorsa settimana incollando ai teleschermi 3.350.000 spettatori pari al 15.6% di share. Anche la quarta puntata di Top 10 avrà un super ospite che si racconterà attraverso le classifiche della propria vita svelando la propria canzone del cuore o il piatto preferito. Questa sera, a raccontarti ai microfoni di Carlo Conti, sarà Zucchero.

Le squadre della quarta puntata di Top 10

Due squadre per la quarta puntata di Top 10 pronte a sfidarsi per indovinare le varie classifiche. La prima squadra sarà formata dai napoletani Serena Autieri, Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino, la seconda da Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni. Tutti i concorrenti, oltre a giocare, regaleranno una serata divertente al pubblico attraverso la loro vena ironica, nota a tutti. Classifica dopo classifica, si scopriranno le canzoni del cuore, i piatti preferiti, i libri più letti o gli oggetti più venduti nei vari decenni. Non mancheranno i filmati di presentazione con immagini originali del periodo oggetto della classifica. Al termine della serata, la squadra che avrà collezionato più punti sarà quella vincitrice. Come tutti i protammi Rai, anche per Top 10 è prevista la diretta televisiva su Raiuno e quella streaming su Raiplay.

