Tottenham, club di 4a divisione lo elimina/ Video EFL Cup, sconfitto dal Colchester

Figuraccia clamorosa per il Tottenham. Il noto club londinese della Premier League, vice campione d’Europa, è stato eliminato in EFL Cup da una squadra di quarta divisione. In occasione della sfida giocatasi nella serata di ieri fra gli Spurs e il Colchester Utd, valevole per la Coppa di Lega inglese, gli uomini di Pochettino hanno terminato i due tempi regolamentari sullo 0 a 0, per poi andare ai calci di rigore e perdere con il risultato di quattro a tre. Tottenham che aveva in campo alcuni dei suoi pezzi da novanta nonostante il divario tecnico con gli avversari, ma non è bastato, e alla fine Eriksen e Lucas hanno sbagliato il tiro dagli undici metri, decretando la clamorosa eliminazione in Coppa, e il passaggio del turno della squadra di Colchester. La capitolazione di ieri conferma l’avvio di stagione negativo degli Spurs, che in queste prime uscite hanno raramente brillato.

TOTTENHAM ELIMINATO DA CLUB DI 4A DIVISIONE: VIDEO EFL CUP

In Champions League i londinesi hanno pareggiato due a due contro i greci dell’Olympiacos nonostante fossero andati in vantaggio di due gol, mentre in campionato gli Spurs sono settimi a otto punti, e vengono dalla sconfitta in trasferta contro il Leicester per due reti a uno. Coach Pochettino, parlando nel post partita della gara di ieri, si è appellato al mercato di gennaio: “Stiamo lavorando molto duramente per mettere tutti i giocatori allo stesso livello. Abbiamo solo bisogno di tempo. Gennaio sarà una buona opportunità per risolvere questa situazione e pensare anche al futuro. Questo è il problema che si ha quando non si cambia qualcosa. Ogni stagione devi avere qualcosa di diverso e adesso noi non possiamo controllare al meglio quanto sta accadendo. Siamo umani. Come ho detto, nel calcio per mantenere il periodo di successo devi essere diverso ogni stagione e trovare soluzioni diverse. Dobbiamo fare qualcosa di diverso e lo faremo”.





