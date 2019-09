Video/ Olympiacos Tottenham (2-2): highlights e gol. Valbuena trova il pari

Allo Stadio Karaiskakis l’Olympiacos ferma il Tottenham con un pareggio in rimonta per 2 a 2. Nel primo tempo, dopo il palo colto da Guerrero al 18′, gli ospiti passano in vantaggio al 26′ grazie al calcio di rigore messo a segno da Kane e concesso per fallo di Meriah. I londinesi insistono e raddoppiano quasi subito per merito di Lucas, bravo a capitalizzare il passaggio di Davies al 30′. I biancorossi non demordono e reagiscono accorciando le distanze con Podence al 44′, su suggerimento di Valbuena. Quest’ultimo mette in difficoltà la retroguardia di mister Pochettino conquistando un calcio di rigore a causa di un fallo commesso da Vertonghen. Ci pensa allora lo stesso Valbuena a trasformare in maniera vincente dal dischetto al 54′, ristabilendo l’equilibrio iniziale. Inutili invece gli sforzi di Deli Alli e, nel finale, del subentrato, Lamela per tornare avanti. Il punto conquistato permette sia all’Olympiacos che al Tottenham di salire a quota 1 nella classifica del girone B.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Tottenham avrebbe potuto forse raccogliere qualcosa in più rispetto ad un semplice pareggio, a partire dal possesso palla favorevole con il 54%. A questo si aggiunge una maggiore precisione nei passaggi, l’86% contro l’85% con 532 su 619 e 411 su 483 appoggi completati, sebbene i greci abbiano recuperato più palloni, 51 contro 41. Parità anche per quanto concerne la fase offensiva a causa del 17 a 10 nelle conclusioni totali, delle quali 5 per squadra indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, e l’arbitro italiano Gianluca Rocchi ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo rispettivamente Guilherme da un lato e Winks dall’altro.

IL TABELLINO

Olympiacos-Tottenham 2 a 2 (p.t.1-2)

Reti: 26′ RIG. Kane(T); 30′ Lucas(T); 44′ Podence(O); 54′ RIG. Valbuena(O).

Assist: 43′ Davies(T); 44′ Valbuena(O).

OLYMPIACOS (4-2-3-1) Sa; Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas; Guilherme, Bouchalakis; Masouras(78′ Randjelovic), Valbuena(69′ Benzia), Podence; Guerrero(89′ El Arabi). All.: Martins.

TOTTENHAM (4-2-3-1) Lloris; Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Ndombele(62′ Sissoko), Winks; Moura(77′ Lamela), Alli(73′ Son), Eriksen; Kane. All.: Pochettino.

Arbitro: Gianluca Rocchi (Italia).

Ammoniti: 14′ Guilherme(O); 88′ Winks(T).

CLICCA QUI PER IL VIDEO OLYMPIACOS TOTTENHAM, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA