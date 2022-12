Totti-Noemi Bocchi, prima lite di coppia in pubblico/ Animato confronto a cena fuori

Francesco Totti e Noemi Bocchi, prima litigata in pubblico

Prima litigata in pubblico per Noemi Bocchi e Francesco Totti. Tornati a Roma dopo una settimana trascorsa a Dubai, dove hanno partecipato ai Globe Soccer Awards concedendosi anche il primo red carpet insieme, i due sono riapparsi a Trigoria dove hanno assistito ad una partita di Cristian, figlio dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi. I due si sono poi visti insieme al ristorante, a cena insieme, dove le telecamere di Diva e Donna li hanno immortalati in quella che sembra una prima lite di coppia in pubblico.

Totti e Noemi Bocchi: convivenza nella nuova casa/ Primo Natale insieme e...

Come si vede dalle immagini, infatti, i gesti di Noemi Bocchi e Totti tradiscono tensione, così come i volti dei due. La litigata sembrerebbe ruotare attorno al cellulare, che viene più volte preso e indicato dalla compagna dell’ex calciatore della Roma. Mentre i due sembrano discutere animatamente al tavolo del ristorante capitolino, Ilary Blasi si gode una ritrovata serenità: la conduttrice è stata infatti sorpresa con un nuovo uomo, un imprenditore tedesco. Con lui ha trascorso un intero weekend a Zurigo.

Lady Gaga, 21 anni per l'uomo che ha sparato al dogsitter/ Ha patteggiato la condanna

Totti e Noemi Bocchi, prima la convivenza… Poi matrimonio e figlio?

Nonostante la lite immortalata dalla camera di Diva e Donna, Noemi Bocchi e Totti sembrano molto felici insieme, tanto che sono ad un passo dalla convivenza. I due hanno scelto un attico in un palazzo lussuoso di Roma Nord per vivere insieme e trascorrere il primo Natale come coppia. Come si vede nelle immagini di “Chi”, la loro nuova dimora sarà l’ultimo e penultimo piano di una residenza situata a poca distanza dalla vecchia casa della compagna dell’ex capitano giallorosso.

“Totti avrebbe confessato agli amici di voler chiudere in fretta la pratica della separazione da Ilary Blasi, anche se gli costerà”, si legge sul magazine Chi. Dunque nonostante la litigata, non sembra che tra i due vi siano problemi, anzi, tutto procederebbe per il meglio. Addirittura c’è anche chi parla di piani di matrimonio per la coppia. Il settimanale Nuovo ha intervistato una persona molto vicina alla coppia, che ha spiegato: “Francesco ha le idee chiare: quando avrà avuto il divorzio da Ilary vuole sposarla. E intanto desidera avere un figlio da lei“.

"Totti è davvero felice e innamorato di Noemi Bocchi"/ Il paparazzo Max Scarfone...

© RIPRODUZIONE RISERVATA