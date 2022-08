Traffico Autostrade tempo reale Vigilia Ferragosto/ 14 agosto: ponte da bollino rosso

TRAFFICO AUTOSTRADE OGGI, VIGILIA DI FERRAGOSTO 2022

La voglia di viaggiare caratterizza questo weekend di Ferragosto 2022. Dopo due estati caratterizzate da restrizioni, un italiano su due ha deciso di mettersi in viaggio per il Ponte di Ferragosto. Per questo motivo è previsto un weekend da bollino nero sulle Autostrade italiane, con il traffico monitorato in tempo reale. Il rischio è di trascorrere molte ore in autostrada prima di arrivare a destinazione. L’esodo è cominciato ieri, con la rete Anas che ha segnalato molti incolonnamenti per traffico costante in aumento. Il bollino è tornato rosso e potrebbe essere così anche oggi, con traffico intenso per le ultime partenze. La situazione dovrebbe migliorare domani, quindi il giorno di Ferragosto, giornata nella quale invece è previsto il bollino giallo.

Le tratte interessate – secondo quanto riportato da Anas – sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, come le dorsali adriatica, tirrenica e Jonica, oltre ai valichi di confine in direzione Francia, Slovenia e Croazia, ma anche in uscita dai centri urbani. Si prevede a tal proposito un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di oggi, in concomitanza con i rientri del weekend. Ricordiamo che oggi, dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

TRAFFICO AUTOSTRADE OGGI, QUALI SONO LE TRATTE A “RISCHIO”

Il traffico sulle Autostrade italiane, secondo le previsioni di Anas, riguardare quindi i principali itinerari turistici. Dall’A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria alle statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria. Ma vengono citate anche le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia. Nella lista ci sono la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che con la SS7 “Appia” garantisce i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio. Stesso discorso per l’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia e per le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Per quanto riguarda il nord, nel mirino i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

TRAFFICO AUTOSTRADE OGGI, COME VIAGGIARE INFORMATI

Proprio per facilitare spostamenti e ridurre disagi, in previsione del traffico intenso sulle autostrade, Anas ha rimosso dall’8 luglio e fino al 4 settembre oltre 500 cantieri per offrire un viaggio più comodo e sicuro, anche per spostamenti di lungo raggio. Ma è importante anche un viaggio informato. Le notizie sulla riguardo al traffico sulle autostrade sono disponibili sul sito Anas, sui canali Facebook e Twitter, ma anche seguendo l’hashtag #esodoestivo2022. Le informazioni sul traffico sono disponibili anche con l’app “VAI” di Anas, che si può scaricare gratuitamente in App store e in Play store. Disponibile anche CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture a cui Anas partecipa con dati sul traffico. Potete usufruire anche del numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale e sulla situazione del traffico sulle autostrade. Infine, è offerta anche la Live Chat del Servizio Clienti sul sito dell’Anas per parlare con un operatore dalle ore 8 alle 20 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri che sono inamovibili.











