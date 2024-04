Transporter: Extreme, Italia 1/ Trama e cast del film con Statham e Gassman, oggi 22 aprile 2024

Transporter: Extreme, diretto da Louis Leterrier

Lunedì 22 aprile 2024, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, verrà trasmesso l’action-thriller Transporter: Extreme. Si tratta di un film del 2005 realizzato in Francia e tratto da soggetto e sceneggiatura di Luc Besson e Robert Mark Kamen. La distribuzione nel nostro paese è stata curata dalla 20th Century Fox, con montaggio di Christine Lucas Navarro e Vincent Tabaillon, effetti speciali di Kevin Harris e Robert Rossello, musiche di Alexandre Azaria e fotografia di Mitchell Amundsen. Alla regia ecco il transalpino Louis Leterrier, che aveva già diretto il primo capitolo del franchise, The Transporter, in coppia con Corey Yuen, e ha inanellato una serie di blockbuster come L’incredibile Hulk e Scontro tra titani, oltre a Now You See Me – I maghi del crimine.

Il protagonista di Transporter: Extreme è ancora il britannico Jason Statham, che si è fatto anche notare per Lock & Stock – Pazzi scatenati, Rogue – Il solitario e la serie de I mercenari. Viene affiancato dall’attore italiano Alessandro Gassmann, noto figlio d’arte che ha vinto un David di Donatello nel 2008 per Caos calmo ed è apprezzato dal pubblico italiano per la partecipazione a numerose fiction di grande successo. Presente anche l’attrice e supermodella americana Amber Valletta, nota grazie a The Family Man e Hitch – Lui sì che capisce le donne. Nel cast anche Kate Nauta, Matthew Modine, Jason Flemyng e Keith David.

La trama del film Transporter: Extreme, un bambino rapito e un virus letale

In Transporter: Extreme, protagonista è l’ormai ex mercenario Frank Martin. Quest’ultimo decide di cambiare lavoro e viene assunto come autista. Lavora per la famiglia del politico Jefferson Billings, un membro di spicco della squadra narcotici. L’uomo sta cercando di far approvare delle leggi restrittive contro le droghe pesanti.

Il lavoro di Frank è quello di scortare a scuola il figlio del politico. La mansione sembra piuttosto semplice e procede per nel migliore dei modi per un po’ di tempo, ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Infatti, tutto peggiora quando il bambino viene rapito. Dietro il rapimento si nasconde una potente organizzazione criminale, che inietta un virus in grado di attivarsi nel giro di quattro ore dalla somministrazione.

Ma è Billings l’obiettivo, mentre il bambino è solo un diversivo. Infatti il contagiato è lui, che infetta altri membri del congresso a tal punto da ucciderli. Frank non può starsene con le mani in mano e deve darsi da fare per risolvere una situazione che si fa sempre più intricata…











