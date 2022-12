Tropea, chi sono i finalisti X Factor 2022/ La banda milanese “Highlander” del programma

Tropea saranno i vincitori di X Factor 2022?

Ci sono anche i Tropea, tra i finalisti di X Factor 2022. La band milanese ha proposto uno dei sound più originali di questa edizione ed è pronta a giocarsi il tutto per tutto durante la finalissima. Tutto pronto, infatti, per il gran finale del talent show musicale di successo condotto da Francesca Michielin su Sky Uno. L’appuntamento è per giovedì 8 dicembre dalle ore 21.15 con la finalissima che decreterà il vincitore dell’edizione 2022 di XF. Riflettori puntati su Linda, Santi Francesco, Beatrice Quinta e Tropea pronti a giocarsi il tutto per tutto per conquistare la vittoria finale.

La band milanese, entrata nel team di Ambra Angiolini, durante la semifinale si è esibita sulle note di “Qualcosa di grande” dei Lunapop riproposta in una versione rock che ha convinto giudici e pubblico. “Avete uno dei sound più originali di questa edizione, spesso rischiate e fate bene” è stato il commento di Rkomi alla banda che è stata soprannomina anche gli Highlander di X Factor visto che hanno superato diversi ballottaggi.

Tropea, la loro versione di Lamette conquista giudici e pubblico

Proprio così, i Tropea hanno superato diversi ballottaggi e forse più di tutti si sono meritati la finale di X Factor 2022. La band del team di Ambra Angiolini ha sorpreso sin dalla prima puntata proponendo un sound davvero unico ed originale e distinguendosi dalle altre band. Dopo la prima prova cover, la band si è esibita con Donatella Rettore riproponendo un classico della musica italiana: “Lamette”. Una performance pazzesca che ha fatto scatenare pubblico e giuria che si è complimentata con il gruppo per l’arrangiamento.

“Quanto avete spaccato con questa versione” sono stati i commenti entusiastici di Fedez e Dargen D’Amico così come Ambra Angiolini, loro giudice e mentore, orgogliosissima della sua creatura. Chissà che I Tropea non possono durante la finale essere protagonisti di un colpo di scena vincendo l’edizione 2022 di XF!











