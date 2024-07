Trump scende dall’aereo in autonomia dopo l’attentato in Pennsylvania/ Video: “Forte e resiliente”

Donald Trump sta bene dopo l’attentato subito in Pennsylvania, quando è stato colpito da uno dei proiettili sparati da un attentatore. Il candidato presidente degli Stati Uniti è rimasto ferito ad un orecchio ma fin da subito ha spiegato di stare bene, tanto che poche ore dopo il colpo e la corsa in ospedale, è sceso da solo dal suo aereo, il Trump Force One, di rientro dal comizio. Il video è stato postato sui social dalla vicedirettrice della comunicazione della campagna elettorale del tycoon, Margo Martin: nelle immagini si vede il repubblicano scendere da solo la scaletta, in forma e in completa autonomia.

Martin, nel postare le immagini, ha scritto: “Forte e resiliente. Non si fermerà mai nel lottare per l’America”. Il video, secondo il New York Times, sarebbe stato girato presso l’aeroporto del New Jersey, dove Trump sarebbe atterrato dopo aver lasciato la Pennsylvania, dove si era recato per tenere un comizio elettorale in vista delle prossime elezioni presidenziali che lo vedranno contrapposto a Joe Biden.

Donald Trump: “Ho sentito il proiettile squarciare la pelle”

Su Truth, il proprio social personale, Donald Trump ha commentato quanto accaduto in Pennsylvania scrivendo: “Mi hanno sparato un proiettile che ha perforato la parte superiore del mio orecchio destro. Ho capito subito che qualcosa non andava in quanto ho sentito un sibilo, degli spari e ho subito sentito il proiettile squarciare la pelle. Si è verificata una grande emorragia, quindi ho capito cosa stava succedendo. Dio benedica l’America“.

Fin da subito il presidente è sembrato stare bene nonostante il grande spavento: dopo essere stato circondato dagli agenti che gli hanno fatto da scudo, il tycoon si è rialzato con un orecchio sanguinante, facendo un gesto con la mano a dimostrare forza e resilienza, le stesse di cui ha parlato Margo Martin nel postare le immagini di lui che scende da un aereo. Solo una grande paura, dunque, per il politico, che spera di trionfare su Biden nelle prossime elezioni che si terranno a novembre in tutti gli Stati Uniti. Il giovane attentatore, di appena 20 anni, è stato ucciso dalla polizia.

Trump scende dalla scaletta dell'aereo poche ore dopo il tentativo di assassinio al Rally in Pennsylvania. L'ex presidente è stato colpito di striscio all'orecchio da un giovane appostato sul tetto di un edificio poco lontano dal palco del comizio. Nella sparatoria un uomo è…













