Tu sì que vales/ Diretta 3 giugno: sorpresa per Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi… (Replica)

TU SI QUE VALES 2019 TORNA IN REPLICA OGGI 3 GIUGNO SU CANALE 5

Mercoledì 3 giugno, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Tu sì que vales. La replica dell’ottava puntata della sesta edizione, condotta da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara sarà l’occasione per rivivere grandi emozioni, ma anche per trascorrere una serata all’insegna del divertimento. A giudicare tutte le esibizioni della serata ci saranno i quattro, immancabili giudici che rappresentano una parte fondamentale dello show ovvero Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti che, in tutte le puntate, si sono sempre messi al servizio del pubblico dando vita anche a divertenti siparietti prestandosi anche ad affiancare i vari concorrenti sul palco. Punto di forza della replica di questa puntata, inoltre, sarà anche Sabrina Ferilli. La rappresentante della giuria popolare, infatti, riceverà una gradita sorpresa. Clicca qui per seguire la replica in diretta

LA SORPRESA PER SABRINA FERILLI

Sabrina Ferilli è stata la grande novità della sesta edizione di Tu sì que vales. Dopo Mara Venier e Iva Zanicchi, l’arrivo dell’attrice romana, legata a Maria De Filippi da una sincera amicizia, è stato accolto con entusiasmo dal pubblico che ha amato, sin dalla prima puntata, la sua schiettezza e la sua ironia. Se nelle scorse puntate è stata vittima di scherzi o di gesti romantici come quando un concorrente, vestito da Bestia, l’ha invitata a ballare, questa sera, riceverà una sorpresa davvero gradita. Sul palco, infatti, si presenterà un gruppo di musicisti per esibirsi sulle note di uno dei brani romani più famosi ovvero “Roma non fa la stupida stasera”. Tra i vari musicisti, la Ferilli riconoscerà il cugino dando vita ad un momento familiare davvero imperdibile.

I CONCORRENTI DI TU SI QUE VALES

Sarà una serata movimentata quella che vi aspetta su canale 5 a partire dalle 21.30. Sul palco si presenteranno illusionisti e giocolieri che daranno vita ad esibizioni mozzafiato, ma anche estremamente pericolose. Ci sarà chi resterà incastrato in una lavatrice durante un lavaggio e chi ingoierà delle spade. Non mancheranno le emozioni musicali come quelle che regalerà Enrica Musto che si esibirà sulle note di “Tu si na cosa grande” incantando letteralmente tutti. Non mancherà, poi, un momento esilarante quando sul palco si presenterà Vincenzo De Santis che, dopo aver ottenuto il sì di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari si scaglierà contro Rudy Zerbi, reo di avergli detto no.



