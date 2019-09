Tv online pirata, maxi blitz in 6 Paesi Ue/ Video, Italia oscura 5 milioni di utenti

Maxi blitz in 6 Paesi Ue contro le IPTV, ovvero le tv online “pirata” – che ogni fatturano cifre astronomiche frodando i network ufficiali e fornendo agli utenti un servizio su larga scala di ogni offerta in streaming a prezzi “stracciati”. All’alba è scattata però l’operazione “Eclissi” per provare a tranciare di netto il traffico delle IPTV con un primo vero grande blitz contro la pirateria digitale sul fronte televisivo. Tramite le agenzie Eurojust ed Europol l’obiettivo portato avanti è quello di smantellare ove possibile il fenomeno delle IPTV che da anni ormai tenta con successo di convertire il segnale analogico delle pay-tv e delle piattaforme di streaming online (Netflix e via dicendo) trasformandolo in segnale web-digitale usufruibile da tutti a basso prezzo. Germania, Paesi Bassi, Grecia, Bulgaria, Grecia e ovviamente anche Italia, l’operazione delle polizie è riuscito a metter mano a diverse “fonti originali” del segnale IPTV con alcuni arresti e soprattutto con un segnale che nei prossimi giorni verrà spento e oscurato.

LA GUERRA ALLE IPTV

Come racconta l’Agenzia Ansa, tramite un’accurata indagine tecnica e informatica sulla diffusione dei segnali in streaming (compiuta dal Servizio di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni) si è giunti ad individuare le sorgenti estere dove parte il segnale della tv online pirata. A quel punto arrivare ad chiudere il segnale sarà il passo successivo con circa 5 milioni di utenti solo in Italia che saranno coinvolti e si vedranno oscurare per sempre i propri segnali IPTV: si parla di un giro di affari da circa 2 milioni di euro al mese, con un impatto sul traffico televisivo imponente (da Sky a Rai, passando per Infinity, Netflix e diverse altre piattaforme). Secondo quanto riportato da Tg Com24, è stata anche sequestrata nel blitz la nota piattaforma informatica Xtream Codes con oltre 700mila utenti online inibiti alla visione; sono ben 25 i responsabili individuati e denunciati, un numero decisamente “minimo” rispetto ai tanti altri coinvolti nel maxi traffico di affari generato dalle tv pirata di mezza Europa.

Operazione internazionale di #poliziapostale con @Eurojust ed @Europol per oscurare il fenomeno delle IPTV, sistema che, convertendo il segnale analogico della paytv, lo trasforma illegalmente in segnale web-digitale pic.twitter.com/tkCdXe8NRY — Polizia di Stato (@poliziadistato) September 18, 2019





