Twitter down in Italia, perchè non funziona?/ Problemi segnalati anche all’estero

Twitter down oggi in Italia e in mezzo mondo, perché non funziona? «Abbiamo qualche problema tecnico. Grazie per la segnalazione. Risolveremo il problema e tutto tornerà presto alla normalità»: questo il messaggio che gli utenti del noto social network stanno leggendo mentre provano ad aprire l’homepage e Down Detector sta rilevando segnalazioni da ogni parte del globo, Italia compresa. Come possibile constatare dalla mappa, i principali avvisi di malfunzionamento arrivano da Francia e Gran Bretagna, ampie zone di blackout anche negli Stati Uniti d’America. Sebbene la mappa non segnali grossi problemi per quanto riguarda l’Italia, anche nel Belpaese il social network azzurro non funziona: da Roma a Torino, da Napoli a Milano, gli utenti non riescono ad accedere all’homepage sia da web che da applicazione.

TWITTER DOWN, PERCHE’ NON FUNZIONA?

Nelle scorse ore abbiamo registrato il Fortnite down, ora spetta a Twitter in un periodo poco fortunato per i social network in generale: nelle scorse settimane sono stati registrati numerosi malfunzionamenti per quanto riguarda Instagram e Facebook, senza dimenticare Whatsapp. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sul ripristino del servizio, con la società di San Francisco che per il momento non ha fornito tempistiche e spiegazioni sulla causa del malfunzionamento. Un brutto colpo per tutti gli utenti del social azzurro, considerato “di ferro”: rappresenta infatti per molti una sorta di rifugio rispetto alle altre applicazioni perchè sempre (o quasi, visto il caso) funzionante. Quasi sicuramente la causa dei problemi è legata ad un guasto ai server, ma si attendono conferme ufficiali.

