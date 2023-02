Twitter, Elon Musk annuncia il nuovo algoritmo/ Utilizzerà il modello Keyword

Twitter potrebbe cambiare ulteriormente nelle prossime settimane, visto che Elon Musk, il proprietario da qualche mese del social, sta pensando di introdurre delle novità che andranno a modificare per l’ennesima volta lo stesso spazio web del cinguettio. Nel dettaglio, dopo aver comunicato le spunte blu a pagamento e gli abbonamenti, è arrivato l’annuncio di un nuovo algoritmo che dovrebbe apportare importanti modifiche, così come riferito dal sito de IlGiornale. Secondo quanto scrive il quotidiano meneghino, nulla ancora di certo, il patron di Tesla starebbe pensando di modernizzare la sua nuova creatura e per farlo avrebbe raccolto i pareri di un team composto da ben 80 ingegneri informatici che avrebbero lavorato alla riconfigurazione dell’algoritmo di Twitter. Si tratta di fatto quello strumento che gestisce la visibilità di un post sullo stesso social, e quindi le interazioni che ne derivano come like, commenti e condivisione, oltre alle pubblicità.

L’idea è quello di passare al modello delle keyword, che è una modalità che viene già utilizzata su Google e da vari altri motori di ricerca. Il nuovo algoritmo di Twitter dovrebbe quindi basarsi sulle parole chiave usate dall’utente e in base alle sue ricerche, e non sull’analisi delle sue attività e del suo profilo, come invece fatto fino ad oggi dal social dell’uccellino azzurro. Molti addetti ai lavori storcono il naso pensando a tale sistema di algoritmi, in quanto un modello simile non ha mai funzionato se applicato ai social, ma Musk, come ogni cosa che fa, è convinto di quanto ha in mente e tira quindi avanti per la sua strada.

TWITTER, ELON MUSK ANNUNCIA IL NUOVO ALGORITMO: ECCO COME POTREBBE CAMBIARE IL SOCIAL

“Preparati ad essere deluso quando il nostro algoritmo sarà reso open source la prossima settimana, e migliorerà rapidamente”, ha spiegato lo stesso Musk su Twitter, rispondendo ad un utente che gli chiedeva spiegazioni in base al nuovo algoritmo.

Il secondo uomo più ricco al mondo, secondo quanto scrive Il Giornale, avrebbe quindi in sostanza l’intenzione di rendere Twitter una piattaforma open source: “L’open source è la strada da percorrere per risolvere sia la fiducia che l’efficacia”, aveva dichiarato proprio Musk partecipando ad un recente meeting, come riferito da Businessinsider.com. C’è infine la voce circa la possibilità di introdurre un secondo nuovo algoritmo per rendere i post di Elon Musk più visibili.

