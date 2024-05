Tyga e Travis Scott, litigio con rissa a Cannes/ I testimoni: “Si sono picchiati, ecco cos’è successo”

Litigio acceso tra vip a Cannes: secondo quanto riportato da “TMZ”, in occasione del party “The After”, organizzato da Richie Akiva presso il Domaine La Dilecta, in concomitanza con il Festival di Cannes, due dei protagonisti sarebbero venuti alle mani. Si tratta di Travis Scott e Tyga: i due, intorno alle cinque del mattino, si sarebbero picchiati violentemente. Al sito “Page Six”, una fonte anonima ha raccontato: “I modelli volavano ovunque nella mischia. Qualcuno è stato colpito con un secchiello del ghiaccio”.

Una donna, presente al party, ha raccontato di trovarsi, al momento dello scoppio della rissa, nella zona riservata alla consolle del dj: proprio in quell’istante, quando Akiva ha presentato l’esibizione di Tyga insieme al compagno di Cher Alexander “AE” Edwards, Travis Scott avrebbe strappato loro il microfono e cominciato a spintonare proprio Edwads. Secondo la fonte, dunque “Travis era l’aggressore. Lui e il suo team erano nevrotici, eccentrici e folli. Scott era in cerca di una lite con chiunque a dire il vero”.

Cos’è successo tra Tyga e Travis Scott

Dalle pagine di “TMZ” arriva una ricostruzione diverse del litigio avvenuto a Cannes tra Travis Scott e Tyga. Secondo il noto portale di gossip, che ha interrogato diversi testimoni presenti al party, sarebbe stato Alexander “AE” Edwards ad accendere la lite. Il rapper, amico di Tyga, sarebbe corso sul palco per cercare lo scontro fisico con Travis Scott. Inoltre, secondo il sito, nessuno sarebbe rimasto ferito in maniera grave: la sicurezza infatti sarebbe intervenuta tempestivamente per calmare gli animi e riportare l’adeguata tranquillità.

I due sarebbero stati anche ripresi da numerosi video finiti sul web: nonostante le immagini siano piuttosto scure, i più esperti giurano di riconoscere proprio Tyga e Travis. Il motivo della lite non è noto ma entrambi hanno avuto in passato relazioni piuttosto importanti con Kylie Jenner: il californiano classe 1989 è stato con la modella dal 2017 al 2017 mentre il rapper e produttore ha cominciato con lei una storia nell’aprile 2017, proprio dopo la rottura con Tyga. I due, inoltre, hanno due figli insieme.











