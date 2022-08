UeD, Davide Donadei: “Io e Chiara non stiamo più insieme!”/ E si scaglia contro…

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati: l’annuncio social dell’ex tronista

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati. L’ex coppia di Uomini e donne, che si è conosciuta ed innamorata proprio nel dating show condotto da Maria De Filippi, non ha saputo affrontare i venti di tempesta e la loro crisi si è trasformata in una decisione dolorosa ma inevitabile. A renderlo noto è l’ex tronista in una story condivisa sul proprio profilo Instagram, nella quale si è addossato tutta la responsabilità della rottura e ha lanciato una frecciatina ad un giornalista.

“Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia bensì sarò io… Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola! Io e Chiara non stiamo più insieme!! Continuate a volerci bene“: questo il suo messaggio, che però non dice nulla in più né sulle cause della rottura né su chi è quel “sciacallo giornalista” contro cui Donadei ha scagliato la sua rabbia social.

Davide Donadei e Chiara Rabbi: i presunti motivi della rottura

Si vociferava di una crisi tra Davide Donadei e Chiara Rabbi ormai da settimane. Numerosi i siti di gossip che ne hanno parlato e le indiscrezioni che sono circolate, come l’ultima che ha visto The Pipol Tv di fatto anticipare i tempi e svelare la fine della loro storia d’amore. Il portale aveva rivelato come la coppia abbia deciso di lasciarsi a causa di differenti vedute di carriera: lui avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello Vip, lei avrebbe voluto ricercare nuove esperienze lavorative altrove.

Il condizionale è d’obbligo perché non sono ancora state spiegate dai diretti interessati le motivazioni della rottura. Quel che è certo, però, è che negli ultimi tempi Uomini e donne ha visto disintegrarsi l’amore di giovani coppie conosciutesi ed innamoratesi proprio nello studio del programma. Non solo Davide e Chiara, ma fresca è anche la rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, protagonisti dell’ultima edizione.

