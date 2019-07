Ultima puntata Temptation Island, quando è?/ Data e info replica: video anticipazioni

Meno di una settimana, sei giorni, poi si chiuderà l’edizione 2019 di Temptation Island. Si terrà infatti lunedì prossimo, 29 luglio, la puntata finale del docu-reality che anche quest’anno, come in quelli passati, ha fatto registrare record di ascolti, tenendo incollati allo schermo e appassionando milioni di telespettatori con le vicende d’amore dei ragazzi nel resort in Sardegna. Sulla pagina ufficiale Instagram del programma è stato pubblicato un video-teaser con quello che succederà durante la puntata di lunedì, con la didascalia “Il viaggio nei sentimenti termina con un falò di confronto in sospeso… Nella prossima puntata scopriremo come andrà a finire fra Massimo e Ilaria! Buonanotte dal villaggio”. Il riferimento è ovviamente alla coppia Ilaria e Massimo, di cui è stata mandata in onda ieri sera la prima parte del falò finale fra i due.

ULTIMA PUNTATA TEMPTATION ISLAND, QUANDO È?

Scopriremo se i due ragazzi romani continueranno la loro storia d’amore o meno, così come scopriremo cosa succederà fra la “fotonica” Katia e il suo Vittorio (quest’ultimo pare essersi preso molto con una tentatrice), nonché fra la 40enne Sabrina e il suo “toy boy”, Nicola. Vi ricordiamo che l’appuntamento è per lunedì 29 luglio attorno alle 21:30, come al solito su Canale 5, subito dopo la striscia serale di “Paperissima estate”. Nel caso in cui non riusciste a vedere la puntata finale, potrete seguire la replica in due differenti modi; il primo, in streaming attraverso il sito web MediasetPlay, dove troverete l’ultima puntata pubblicata pressoché live. Se invece voleste vedere Temptation Island in tv, per la replica dovrete aspettare martedì 30 luglio, quando, dalle ore 21:15 circa, verrà trasmesso il gran finale sulla rete “La5”, al numero 30 del vostro digitale terrestre o eventualmente al 530 del satellite. Nel caso in cui anche martedì 30 foste impegnati, potrete rivedere l’ultima puntata domenica 4 agosto dalle ore 14:00 sempre su “La5”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA