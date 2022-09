ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: Uk “avanzata Ucraina, Russia si ritira da Kharkiv”

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA IN UCRAINA: L’AVANZATA DI KIEV E IL RITIRO DELLA RUSSIA

Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine hanno riconquistato passo dopo passo oltre 3.000 km quadrati di territorio, contrastando in maniera massiccia l’offensiva russa. Le ultime notizie che arrivano invece del Cremlino tendono a smentire i successi militari ucraini, lanciando nuove minacce sul tema energetico: «la Russia non fornirà gas ai paesi che metteranno un tetto al costo dell’ energia».

Secondo il bollettino del Ministero della Difesa inglese, fondato sugli aggiornamenti dell’intelligence UK, davanti alle avanzate ucraine, «a Russia ha probabilmente ordinato il ritiro delle proprie truppe dall’intera area occupata della regione di Kharkiv, a ovest del fiume Oskil, un settore in cui restano sacche isolate di resistenza, ma da mercoledì l’Ucraina ha riconquistato un territorio pari ad almeno due volte l’area di Greater London». Intanto la centrale di Zaporizhzhia è stata spenta per motivi di sicurezza, mettendo fuori servizio l’ultimo reattore ancora in funzione: è stata attivata la rete di riserva per evitare il blackout completo.

MORTE REGINA ELISABETTA, LE ULTIME NOTIZIE

Carlo III è stato proclamato nuovo Re del Regno Unito con una cerimonia in diretta televisiva negli scorsi giorni: la proclamazione è stata sottoscritta dalla prima ministra Truss, dalla regina consorte Camilla, dal principe William e dall’arcivescovo di Canterbury. Intanto Il feretro della Regina Elisabetta ha lasciato il castello di Balmoral ed è arrivato ieri pomeriggio nella cattedrale di Edimburgo: lungo il tragitto migliaia di sudditi hanno atteso il corteo per rendere omaggio all’amata sovrana.

I funerali di Elisabetta II si terranno lunedì 19 Settembre nell’abbazia di Westminster. Nel frattempo, l’affetto per la nonna sembra avere riavvicinato, almeno in questa occasione, i principi William ed Harry, apparsi insieme alle rispettive consorti davanti al castello di Windsor per salutare la folla.

ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2001: I 21 ANNI DAGLI ATTENTATI ALL’OCCIDENTE

Gli Stati Uniti hanno celebrato ieri il ventunesimo anniversario degli attentati di Al Qaeda in cui morirono quasi 3.000 persone: era l’11 settembre 2001, una data che ha cambiato per sempre la storia mondiale. Il Presidente Usa Joe Biden ha deposto una corona di fiori al Pentagono, mentre la Vice Presidente Harris ha reso omaggio al memoriale di Ground Zero, sul quale sorgevano le Torri Gemelle. A 21 anni dalla tragedia che ha colpito il cuore dell’America il ricordo e la commozione restano immutati.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI IERI IN “PILLOLE”

Giornata ricca di eventi quella di domenica 11 settembre, specie dal punto di vista delle ultime notizie sportive: l’Italia del volley maschile vince i Mondiali 2022 battendo in finale la fortissima Polonia, risultato 3-1 e azzurri in delirio nella tana del nemico a Katowice. Nel frattempo vola anche l’Italia del basket con la vittoria clamorosa contro la Serbia del MVP Nba Jokic: gli uomini di Pozzecco superano se stessi e con una prestazione monstre di Fontecchio, Melli e Spissu eliminano i favoriti serbi, ora quarti di finale contro la Francia vice campione olimpica.

Continuano a migliorare i dati della pandemia Covid: ieri si sono registrati 12.317 nuovi positivi e 34 decessi, a fronte di 14.565 nuovi contagi e 18 decessi di ieri. Il tasso di positività si attesta al 11,3%. Caro energia, la Ue valuta misure restrittive per far fronte alla crisi energetica: tra le ipotesi allo studio c’è anche quella di vietare l’uso contemporaneo di lavatrice e lavastoviglie. Oggi in molte regioni italiane suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico: dopo due anni decadono tutte le restrizioni anti Covid e le lezioni tornano a svolgersi come avveniva prima della pandemia.

