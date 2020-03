ULTIME NOTIZIE/ Ultimora coronavirus: Sanchez intensifica misure in Spagna (31 marzo)

Dopo l’America, la Cina e l’Italia, la Spagna è diventata il quarto Paese per numero di persone contagiate dal coronavirus. Lo riferisce la Johns Hopkins University. Il numero dei morti ha superato quota 6.800, un dato negativo che ha già superato la Cina. Intanto in Spagna i casi di contagio sono in continuo aumento: superato quota 80.000. Complessivamente i pazienti guariti da Covid 19 sono 14.709. L’autorità governativa spagnola ha inasprito nell’ultima settimana le misure di contenimento dell’epidemia, facendo chiudere tutte le attività ritenute non essenziali. Potenziati anche le forniture sanitarie per gli ospedali. Il primo ministro Pedro Sanchez ha intensificato le misure restrittive lungo i confini: è stato emanato oggi un nuovo provvedimento che prolunga la chiusura delle attività ritenute non essenziali fino al 9 aprile. Bloccati i congedi per tutti i dipendenti.

ULTIME NOTIZIE, TRUMP ESTENDE QUARANTENA USA OLTRE PASQUA

A causa dell’aumento della diffusione del coronavirus il presidente Donald Trump ha rinunciato al pensiero di limitare le restrizioni per Pasqua. L’emergenza sanitaria è ancora allarmante. Secondo il tycoon il picco dei decessi si avrà tra qualche settimana. Trump ha abbandonato l’ottimismo che aveva nelle ultime tre settimane. I dati non sono incoraggianti: in America il numero dei decessi ha superato quota 2.500 su oltre 150 mila casi di positività accertati. Per tycoon le restrizioni sono obbligatorie. Secondo le previsioni del presidente entro il mese di giugno l’America si sarà ripresa sotto l’aspetto economico e sanitario.

ULTIME NOTIZIE, IN GERMANIA OLTRE 60MILA CONTAGIATI

In Germania i casi di contagio hanno superato quota 60 mila e le persone decedute sono 481. Dati riferiti dal settimanale tedesco Die Zeit, incrociando i conteggi effettuati dall’istituto Robert Koch con quelli della Johns Hopkins University. Nel dettaglio, si parla di 60.147 episodi di contagio registrati. Secondo Zeit il numero delle persone colpite dal coronavirus è raddoppiato in una sola settimana. Il presidente del Robert Koch Institut, intervistato dalla Lothar Wiele, non ha escluso che la Germania possa superare l’Italia per numero di contagi: per evitarlo c’è la possibilità che si eseguano test di massa anche sugli asintomatici.

ULTIME NOTIZIE, NUOVI TEST NUCLEARI IN COREA DEL NORD

Neppure l’epidemia ha fermato i test nucleari della Corea del Nord. Il governo di Pyongyang ha eseguito delle prove con un lanciatore di missili dalla costa orientale verso il Mar del Giappone (come nell’estate scorsa), in assenza del dittatore nordcoreano Kim Jong Un. A seguire le manovre militari c’era il vice presidente del partito al governo Ri Pyong Chol. Lo ha comunicato l’agenzia ufficiale Kcna Ri Pyong chol. I razzi hanno raggiunto un’altitudine di 30 km percorrendo una distanza di 230 Km. Secondo il governo di Pyongyang l’esperimento nucleare è riuscito. Il Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano ha manifestato il proprio disappunto per l’esperimento nucleare effettuato durante il periodo dell’epidemia.



