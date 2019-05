ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi. Conti pubblici, arriva lettera UE (30 maggio 2019)

La UE richiama l’Italia e chiede immediate risposte in merito al mancato rispetto della regola di riduzione del debito pubblico nel 2018. E’ la decisione presa nella mattinata di mercoledì a Bruxelles nel corso della riunione sul semestre di sorveglianza dei bilanci degli stati membri: l’Italia ha tempo fino a venerdì 5 giugno per fornire giustificazioni oggettive che spieghino come mai non sia stato possibile ridurre il rapporto deficit/pil. Si tratta di una serie di parametri che devono essere esaminati quando si valuta se un Paese stia violando o meno il patto di stabilità. Anche BCE e Corte Dei Conti hanno bacchettato l’economia italiana.

Ultime notizie, il Presidente del Consiglio incontra Salvini e Di Maio

Il Presidente del Consiglio Antonio Conte ha incontrato a Palazzo Chigi i vicepremier Matteo Salvini e Luigi di Maio. L’incontro è avvenuto a tre giorni di distanza dalle elezioni europee e si è svolto in un clima di gelo tra i due esponenti politici di maggioranza. Invece che con una riunione a tre, l’incontro si è svolto con due colloqui individuali: Conte ha prima incontrato il leader della Lega Matteo Salvini e successivamente Luigi Di Maio. I due vicepremier si sono evitati, a conferma del clima di tensione tra gli schieramenti, mentre Antonio Conte li ha invitati ad accelerare le valutazioni in corso all’interno delle rispettive forze politiche, in modo da andare avanti con obiettivi chiari e condivisi. Nel pomeriggio Conte ha poi incontrato al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella.

Ultime notizie, Luigi di Maio si rimette al voto dei 5 Stelle

Nel pomeriggio il capo politico pentastellato nonché vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio ha ufficializzato la sua intenzione di rimettersi al voto degli iscritti al Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau: saranno loro a decidere se confermare o meno il proprio leader alla guida del partito dopo, la disfatta elettorale. Di Maio ha definito il voto su Rousseau cruciale per la definizione delle future strategie nel Movimento: “Se domani verrò riconfermato non restiamo fermi, dobbiamo cambiare delle cose. Dobbiamo avviare una nuova organizzazione. Il M5s non perde mai, o vince o impara, io la vedo così, questa è la nostra storia e da qui dobbiamo ripartire. È necessario decidere se continuare a sostenere questo governo, Conte lo vuole sapere.”

Ultime notizie, Luca Palamara indagato per corruzione

E’ indagato per corruzione Luca Palamara, ex presidente di ANM. Le accuse fanno riferimento ai rapporti tra Palamara e Fabrizio Centofanti, ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone arrestato lo scorso anno per frode fiscale. Luca Palamara ha respinto gli addebiti, parlando di accuse infamanti. Questa la sua dichiarazione in merito: “Apprendo dagli organi di stampa di essere indagato per un reato grave e infamante per la mia persona e per i ruoli da me ricoperti. Sto facendo chiedere alla Procura di Perugia di essere immediatamente interrogato perché voglio mettermi a disposizione per chiarire, nella sede competente a istruire i procedimenti, ogni questione che direttamente o indirettamente possa riguardare la mia persona“.

Ultime notizie, danni milionari e allerta rossa in Emilia Romagna

Per tutta la giornata e fino alla mezzanotte di mercoledì è stata dichiarata l’allerta rossa in Emilia Romagna a causa delle forti piogge. A Modena sono stati chiusi i ponti sul fiume Secchia, a forte rischio di esondazione e tenuto sotto monitoraggio dalla protezione civile. Disagi si sono registrati a Parma, Bologna, Venezia e Treviso. I danni ammontano a milioni di Euro ma il maltempo ha ormai le ore contate. Già a partire dalla giornata di oggi, giovedì, si dovrebbe andare incontro ad un miglioramento, anche se per ritirare ogni pericolo d’allerta si dovrebbe attendere venerdì, quando oltre a una tregua dal maltempo si registrerà anche un innalzamento delle temperature.

Ultime notizie, il patrigno del piccolo Leonardo tenta il suicidio

La Direzione del carcere di Novara ha reso noto che il patrigno di Leonardo, il bimbo di 20 mesi ucciso la scorsa settimana, ha tentato il suicidio durante la notte. Il ventitreenne Nicholas Musi, detenuto con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato ha cercato di impiccarsi nella sua cella.Il tempestivo intervento della polizia penitenziaria ha evitato che riuscisse nel suo intento. “E’ stato un gesto dimostrativo – ha precisato Rosalia Marino, direttrice della casa circondariale di Novara -: Musi non ha nemmeno avuto il tempo di concretizzare quel gesto, perché è guardato a vista 24 ore su 24 dagli agenti di polizia penitenziaria. Il loro intervento è stato immediato.”

Ultime notizie, A Vienna i funerali di Niki Lauda

Nella mattinata di ieri a Vienna si sono svolti i funerali di Niki Lauda, il campione di Formula 1 scomparso lo scorso 20 Maggio. Per volontà della famiglia i giornalisti non sono stati ammessi e la cerimonia si è svolta in forma strettamente privata. Migliaia di persone hanno atteso pazientemente sotto la pioggia per rendere omaggio alla camera ardente: tra questi gli ex piloti Berger e Prost, Arnold Schwarzenegger, il Principe Alberto di Monaco, l’attore Daniel Brühl che ha impersonato Niki nel film Rush. Lauda è stato sepolto indossando la tuta Ferrari con cui ha vinto due titoli mondiali, mentre il suo casco rosso che lo ha accompagnato nell’ultima corsa è stato posato sulla bara insieme ad una corona di alloro.

Ultime notizie, Europa League al Chelsea di Sarri

La finale di Europa League ha premiato il Chelsea di Maurizio Sarri, al suo primo titolo ufficiale in carriera. La finale di Baku ha premiato i Blues che hanno battuto 4-1 il Chelsea con i gol di Giroud, Pedro e Hazard (doppietta per il belga che ora sembra destinato al passaggio al Real Madrid). Per l’Arsenal gol del momentaneo 3-1 di Iwobi, che non è bastato a Unay Emery per conquistare la sua quarta Europa League da allenatore dopo le tre conquistate col Chelsea. Grande festa per il Chelsea e per Sarri che ora sarà protagonista delle voci di mercato: il Chelsea potrebbe trattenerlo, ma sembra il candidato numero uno come successore di Allegri sulla panchina della Juventus.



