Rixi, sentenza “spese pazze” in Liguria/ Scontro Governo: Di Battista provoca Salvini

Da settimane sul calendario del Governo era cerchiata in doppio colore rosso la data del 30 maggio, ovvero del “nuovo caso Siri”: già perché oggi si attende la sentenza su Edoardo Rixi, Viceministro Lega ai Trasporti, imputato per le cosiddette “spese pazze” in Liguria. Se venisse condannato di certo esploderà un nuovo scontro nel Governo, già alle prese con la possibile crisi interna data dal parallelo voto su Rousseau per la conferma della leadership a Luigi Di Maio dopo la batosta elettorale alle Europee per il M5s, ma anche per la lettera Ue sulla possibile multa da pagare per aver sforato sul deficit/Pil. Insomma, un periodo piuttosto “intenso” cui di certo non serviva un focolaio così potenzialmente letale come un altro caso Siri dopo che “l’originale” aveva già fatto rischiare di far saltare il banco a Palazzo Chigi un mese fa. Rixi, uomo di fiducia di Salvini, è imputato nel processo per le ‘spesepazze‘ a carico di consiglieri ed ex consiglieri regionali liguri: il procuratore aggiunto Francesco Pinto per lui aveva chiesto la condanna a tre anni e quattro mesi, perché accusato di aver preso rimborsi con soldi pubblici spese passate come istituzionali come «cene, viaggi, gite al luna park, gratta e vinci, ostriche, fiori» come spiega Telenord.

RIXI, LA SENTENZA CHE PESA SUL GOVERNO

La sentenza arriverà nel pomeriggio ma il M5s ha già fatto sapere da più parti che se condannato il Viceministro dovrà dimettersi all’istante. Di contro la Lega, per bocca del capogruppo al Senato Romeo, ha chiaro che in ogni caso «Rixi resta al suo posto». Pesano però le parole di chi nelle ultime ore è rispuntato come possibile “nuovo leader” dei 5Stelle in difficoltà, Alessandro Di Battista, che sulla vicenda Rixi ha annunciato «che Rixi, se condannato, si debba dimettere non lo dice solo il contratto ma la morale comune. Io non posso pensare che Salvini, dopo aver vinto le elezioni, possa mandare tutto a carte quarantotto per difendere un condannato». La “solfa” è la medesima del caso Siri, con il Sottosegretario che però in quel caso era soltanto indagato e fu fatto dimettere da Conte dopo un braccio di ferro durato settimane. È proprio lui a difendere oggi Rixi facendo sapere a La Stampa, «Secondo me anche se sarà una sentenza di condanna non deve dimettersi. Una persona è innocente fino al terzo grado di giudizio. Non credo proprio che Salvini sarà d’accordo con un’eventuale richiesta di dimissioni». Ora si attende la sentenza, ma l’impatto che potrà avere una eventuale condanna potrebbe non essere una semplice “scaramuccia” politica ma causare un’autentica crisi di Governo, specie nelle condizioni attuali del rapporto Conte-Salvini-Di Maio dato “ai minimi storici”

