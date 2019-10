Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi, manovra: Conte esclude patrimoniale (4 ottobre)

Manovra ma non solo: Governo al lavoro per cambiare marcia, ma senza l’introduzione della patrimoniale. E’ il premier Giuseppe Conte a sottolinearlo nel corso dell’Assemblea di Assolombarda alla Scala di Milano: «l’esecutivo non ha alcuna intenzione di penalizzare il settore dell’edilizia, così come di toccare il diritto all’abitazione». Il giurista ha sottolineato che grazie alla riduzione dello spread l’Italia avrà 18 miliardi di risorse nel tempo, che verranno reinvestite «per l’abbattimento della pressione fiscale, per l’abbattimento del cuneo fiscale e in investimenti nelle infrastrutture». Senza dimenticare il progetto “verde”: «Necessitiamo di una profonda discontinuità rispetto al passato, abbiamo bisogno di un’Italia più verde, più moderna e inclusiva: è il momento della fiducia e del coraggio». E il Governo M5s-Pd ha le idee chiare: «Abbiamo un grande progetto riformatore per una semplificazione amministrativa per una giustizia più rapida ed efficiente, per non avere più cifre bloccate nei bilanci in attesa di risoluzione delle controversie».

Ultime notizie, Fioramonti nel caso per offese sul web

«Berlusconi l’imperatore della sfiga», «Giuliano Ferrara una me*da con i denti separati, uno schifoso», «Daniela Santanchè una demente bugiarda e venduta […] Se fossi una donna mi alzerei e le sputerei in faccia, con tutti gli zigomi rifatti», «la polizia è un corpo di guardia del potere»: questi solo alcune delle offese scritte dal ministro Lorenzo Fioramonti sul web in passato, l’inchiesta de Il Giornale ha scatenato un vero e proprio polverone politico. Il Centrodestra, Lega e Fratelli d’Italia in primis, hanno invocato le dimissioni dell’esponente grillino, ma anche il Partito Democratico ha chiesto chiarezza sui pesanti insulti rivolti a donne, politici e forze dell’ordine. In serata sono giunte le scuse del diretto interessato: «Oggi non si attacca il mio lavoro, fatto di intese coi sindacati per garantire la didattica, ridurre il precariato, rilanciare l’edilizia scolastica e battersi per maggiori risorse in un settore bistrattato da decenni, ma le mie opinioni di anni fa, scritte sulla mia pagina privata, di getto, e con toni di cui ovviamente non vado fiero, e per cui ho già chiesto scusa alla diretta interessata in forma personale».

Ultime notizie, caso Consip: Luca Lotti rinviato a giudizio

Caso Consip, cinque persone rinviate a giudizio: tra gli altri, l’ex ministro dello Sport Luca Lotti per favoreggiamento e l’ex comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette per il reato di rivelazione del segreto d’ufficio. Il processo prenderà il via il prossimo 15 gennaio 2020 e chiamerà in causa anche Filippo Vannoni (favoreggiamento), Emanuele Saltalamaccia (favoreggiamento) e Carlo Russo (millantato credito). Prosciolto dalle accuse l’ex maggiore del Noe Giampaolo Scafarto, che era stato accusato dei reati di rivelazione del segreto, falso e depistaggio. Lotti ha commentato: «Il reato di cui devo rispondere è favoreggiamento di un ‘non indagato’. Come ho fatto finora, affronterò tutto questo a testa alta. Ero e resto convinto che i processi si fanno nelle aule dei Tribunali e non sui giornali. Dimostrerò in quelle sedi la mia innocenza».

Ultime notizie, Parigi: attacco a prefettura, 5 morti

Dramma a Parigi, alla prefettura dell’Ile-de-la-Citè: un uomo di 45 anni ha accoltellato cinque persone prima di essere ucciso da un poliziotto. Il bilancio delle vittime è fermo a 5, compreso l’aggressore: sono attesi aggiornamenti sulle condizioni della persona rimasta ferita, che non dovrebbe essere in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il killer da 18 mesi si era convertito all’Islam ma gli inquirenti hanno escluso la pista terroristica. Sul posto si sono recati il presidente francese Macron, il ministro dell’Interno Castaner e il prefetto parigino Remy Heitz. L’autore della strage aveva venti anni d’esperienza e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe agito per motivi passionali.



