Ultime notizie: Verstappen vince il suo quarto mondiale di F1

Con il quinto posto conquistato nel GP disputato a Las Vegas, il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen, ha conquistato il titolo mondiale 2024 della Formula Uno: si tratta del suo quarto titolo consecutivo che lo porta di fatto allo stesso livello di piloti storici come Alain Prost e Sebastian Vettel. La gara è stata vinta da Russell che partiva dalla pole position, davanti al compagno di squadra della Mercedes Hamilton e dopo la doppietta della casa tedesca è arrivata quella della Ferrari che ha piazzato al terzo e quarto posto Sainz e Leclerc, riducendo in questo modo a soli 24 punti il distacco dalla McLaren per il campionato costruttori quando mancano soltanto due GP alla fine della stagione.

Terremoto oggi a Catania, magnitudo 3.1/ Ultime notizie INGV: scossa da 2.5 a Modena

Incidente stradale nel leccese con una vittima: ultime notizie

Un militare di 24 anni, Nicolò Calavera, è morto all’alba di ieri con la sua auto che si è schiantata contro un ulivo sulla strada che porta da Campi Salentina a Trepuzzi: il militare – originario di Leverano – si trovava in licenza e le cause dell’incidente nel quale è rimasto coinvolto con la sua Mercedes classe A sono ancora da chiarire; mentre resta certo che il corpo del giovane è stato estratto dall’auto da parte dei vigili del fuoco intervenuti sul posto con i soccorritori del 118 che – dopo una serie di vani tentativi di rianimazione – non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Million Day, i numeri vincenti di oggi 25 novembre 2024/ L'estrazione delle 13.00

Tutte le ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente

Il corpo di Zvi Kogan – il rabbino israelo-moldavo del quale non si avevano notizie dallo scorso giovedì dopo un rapimento da parte di tre uzbeki che hanno agito su incarico dell’Iran – è stato ritrovato senza vita ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi: la notizia, che è stata data dal quotidiano Times of Israel, ha provocato immediate ripercussioni con la risposta del ministro della difesa di Israele Katz che lo ha definito un “codardo omicidio antisemita“, sottolineando che questo atto non resterà impunito. In circa 12 ore – nel frattempo – è stato effettuato un lancio di 150 razzi verso il nord di Israele e verso la capitale Tel Aviv da parte di Hezbollah, con conseguente suono delle sirene di allarme nelle zone prese di mira; il tutto mentre un uomo ha tentato di assaltare l’ambasciata israeliana di Amman venendo immediatamente neutralizzato dalla polizia locale.

Filippo Turetta, oggi nuova udienza processo omicidio Giulia Cecchettin/ Pm verso richiesta ergastolo

In tutto questo, dalla tarda serata di ieri è iniziata a circolare sulle tv pubbliche di Israele la notizia di una presunta tregua già pronta con il Libano che dovrebbe portare ad un cessate il fuoco che conceda anche a Tel Aviv la libertà di attuare qualsiasi tipo di ritorsione contro i libanesi nel caso in cui gli Hezbollah violino gli accordi: ipotesi prontamente smentite da un mediatore statunitense che le ha definite “non accurate”.

Gravi disagi per lo sciopero dei treni: le ultime notizie

Lo sciopero dei lavoratori del settore delle ferrovie – proclamato dai sindacati autonomi – che è stato effettuato oggi in tutta Italia nei giorni scorsi, ha provocato una serie di disagi su tutte le linee con molte cancellazioni e notevoli ritardi: a metà giornata sui tabelloni della stazione centrale di Milano si susseguivano le cancellazioni e molti viaggiatori hanno protestato contro il disservizio; mentre anche a Bologna le cancellazioni sono state numerose.

Le ultime notizie dallo sport: l’Italia fa il bis nella Coppa Davis

Battendo per 2 – 0 l’Olanda, la nazionale azzurra di tennis ha vinto per il secondo anno consecutivo la Coppa Davis, con Matteo Berrettini che ha vinto contro Van Zandschulp e Jannik Sinner contro Griekspoor, entrambi per 2 set a 0: una vittoria che completa il grande anno per il tennis italiano sia del settore maschile che di quello femminile visto che solo mercoledì scorso le azzurre si erano aggiudicate la finale – sempre a Malaga – della Billie Jean King Cup, equivalente al femminile della Coppa Davis. Per Sinner si chiude un anno da record con il numero uno nella classifica ATP ed il 94% di successi in tutte le competizioni.