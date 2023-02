Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, 28enne sequestra e picchia escort a Monza: arrestato

Una escort di origini ucraine è stata sequestrata, picchiata e costretta ad assumere cocaina in una struttura alberghiera di Desio, in provincia di Monza. La trentenne è stata vittima di un uomo di 28 anni, che è stato rintracciato e catturato dai Carabinieri dopo che un’amica della giovane, che non riusciva a mettersi in contatto con lei, ha lanciato l’allarme. Il suo carnefice, in base alle ultime notizie riportate da Ansa, è un volto noto alla giustizia, dato che nel 2021 era stato condannato in primo grado a 12 anni e 8 mesi di carcere per il tentato omicidio del secondo marito della madre, avvenuto nel 2016 in Puglia. Adesso è stato nuovamente arrestato.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 3.0/ Ingv ultime notizie, avvertito in tutta Napoli

La donna è stata intanto soccorsa. I Carabinieri l’hanno rinvenuta sul pavimento della camera dell’hotel in cui si sono consumate le sevizie in evidente stato di choc e con segni visibili di violenza sul corpo. La vittima ha raccontato agli inquirenti che il malvivente avrebbe cercato di ucciderla, stringendole una corda intorno al collo.

DENTRO LA MAFIE/ I tentacoli europei della Piovra italiana: Germania, Spagna e Paesi dell'Est

Ultime notizie, caso Cospito: è scontro tra Meloni e Pd

È ancora scontro tra la Premier Giorgia Meloni e gli esponenti del Pd per quel che concerne il caso Alfredo Cospito. La Presidente del Consiglio ha inviato una lettera al Corriere della Sera in cui accusa i democratici di non comprendere la gravità delle loro azioni: dall’incontro con il detenuto al 41bis alla richiesta di esonerarlo dal carcere duro. Inoltre, ha precisato che “non c’è alcun presupposto per le dimissioni di Donzelli e Delmastro che qualcuno ha richiesto”.

Enrico Letta, segretario del Pd, ha definito da parte sua “diffamanti” le parole del capo dello Governo. “Pensavamo che fossero le parole di un Presidente del Consiglio preoccupato di comporre l’unità e la coesione del paese in un momento di forte tensione. Abbiamo, purtroppo, letto le parole di un capo partito che difende i suoi oltre l’indifendibile e, per farlo, rilancia polemiche strumentali e livorose contro l’opposizione. Una lettera che riattizza il fuoco invece di spegnerlo”, ha scritto in una nota.

Cospito, relazione riservata "Mio sciopero è falso"/ "Io macchietta per la sinistra"

Ultime notizie, Usa: abbattuto il pallone spia cinese

Gli Usa hanno abbattuto il pallone spia della Cina sull’Atlantico in un’operazione condotta in coordinamento con il governo canadese. Ad annunciarlo, come riportato da Ansa, è stato nelle scorse ore il presidente Joe Biden, sottolineando che si è aspettato che il mezzo raggiungesse un luogo sicuro prima di procedere, in modo da non mettere a rischio l’incolumità della popolazione. Successivamente sono state avviate le operazioni per recuperarne i resti.

La Cina intanto in una nota del Ministero degli Esteri ha espresso “la sua forte insoddisfazione e protesta con forza contro l’abbattimento del suo dirigibile civile senza pilota” e ha accusato gli Stati Uniti di avere utilizzato la forza, “reagendo in modo eccessivo e violando gravemente la prassi internazionale”, dato che “il dirigibile era per uso civile e che era entrato nello spazio aereo degli Stati Uniti per cause di forza maggiore, del tutto accidentali, senza rappresentare una minaccia militare per il personale di terra”. In tal senso è stato annunciato che il Paese “salvaguarderà risolutamente diritti e interessi legittimi delle società interessate, riservandosi il diritto di effettuare ulteriori reazioni necessarie”.

Ultime notizie, guerra in Ucraina. Zelensky: “Situazione si complica”

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina non sono favorevoli per il Paese vittima dell’invasione della Russia. A parlarne, come riportato da SkyTg24, è stato il presidente Volodymyr Zelensky stesso dopo che il territorio è stato nuovamente colpito da ulteriori bombardamenti. “Il momento è difficile a Bakhmout, Vougledar, Lyman e in altre regioni”, ha affermato nel quotidiano messaggio alla Nazione. Poco prima anche la Difesa ucraina aveva comunicato che “il nemico si sta riorganizzando in alcune aree e concentrando i suoi principali sforzi nelle operazioni offensive a Kupyansk, Lyman, Bakhmout, Avdiivka e Novopavlivka”.

La città di Bakhmout, in particolare, è sempre più “isolata”. A confermarlo sono stati anche gli intelligence del ministero della Difesa della Gran Bretagna. A Kharkiv, intanto, due missili russi sono caduti nel centro della città, colpendo un complesso residenziale. Una persona è rimasta ferita.

Ultime notizie, Serie A in campo: oggi il derby

È in corso la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Gli anticipi di ieri hanno visto trionfare Lecce, Roma e Sassuolo rispettivamente contro Cremonese, Empoli e Atalanta. I Capitolini approfittano dei tre punti guadagnati per portarsi momentaneamente al terzo posto della classifica a quota 40, al pari dell’Inter. Brutto ko invece per gli orobici, che oltre a incassare l’1-0 dei neroverdi hanno dovuto fare i conti anche con le espulsioni di Maehle e Muriel (quest’ultima nei minuti di recupero), i quali salteranno almeno il prossimo turno.

Oggi altre otto squadre scenderanno in campo. Il lunch match vedrà la capolista Napoli ospite dello Spezia. Alle 15.00 sarà il turno di Torino-Udinese e alle 18.00 di Fiorentina-Bologna. Infine, questa sera, a partire dalle 20.45, si giocherà l’attesissimo derby tra Inter e Milan a San Siro. Domani il turno si chiuderà con Verona-Lazio alle 18.30 e Monza-Sampdoria alle 20.45.

Ultime notizie, previsioni meteo in Italia

Le ultime notizie in merito alle previsioni meteo in Italia annunciano che la prossima settimana tornerà il freddo. L’irruzione di aria artica che interesserà la Penisola nel corso della giornata di oggi, si intensificherà all’inizio della nuova settimana rinnovando le basse temperature, da Nord a Sud. È attesa anche qualche nevicata sparsa. Il maltempo si farà insidioso soprattutto dalla giornata di mercoledì.











© RIPRODUZIONE RISERVATA