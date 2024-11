Le ultime notizie di oggi le apriamo sull’ok definitivo fra Ita Airways e Lufthans, l’accordo fra le due compagnie aeree, una italiana e l’altra tedesca, approvato anche dall’Ue. Mancava l’ultimo lasciapassare, appunto il via libera di Bruxelles, che è arrivato in queste ore, di conseguenza le parti in gioco potranno ora procedere con il closing dell’operazione, che ricordiamo, ha un valore totale di 829 milioni di euro.

Nel giudicare positivamente l’intesa fra le due aziende anche l’ok dell’antitrust di Margrethe Vestager, ricorda TgCom24.it, alla luce degli impegni presi dal ministero delle finanze italiane e dal colosso tedesco per tutelare la concorrenza.

Ultime notizie, lo sciopero generale

Quella di ieri è stata una giornata di sciopero generale in tutta Italia e non sono mancati i disagi. Nel corso della mattinata i mezzi pubblici, ad eccezione dei treni, sono rimasti fermi nelle principali città, da Milano a Roma passando per Napoli e Torino, con diverse tratte soppresse e cancellate, proprio per via della manifestazione.

Migliaia le persone che sono scese in piazza per protestare contro la manovra di bilancio 2025, per un totale di ben 46 cortei, fra cui alcuni dei principali a Bologna e a Napoli, alla presenza di Landini e Bombdardieri. Tantissimi anche i lavoratori del settore privato che hanno partecipato allo sciopero con un’altissima adesione ad esempio fra gli operai metalmeccanici del Piemonte, ma anche della Campania. Ricordiamo che lo sciopero generale di ieri era previsto inizialmente di 24 ore per essere poi ridotto a 4 ore per i trasporti pubblici e quindi a otto ore invece per tutti gli altri settori, compresa la sanità.

Ultime notizie, incendio a Napoli, morta una 28enne

Un grave incendio si è verificato nella mattinata di ieri in quel di Napoli: un B&B è andato a fuoco provocando purtroppo una vittima. A perdere la vita è stata la 28enne Emanuela Chirilli, originaria della provincia di Lecce, che è deceduta quasi sicuramente nel sonno, visto che sul suo corpo non sono stati rivenuti segni di ustione o bruciature.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel giro di pochi minuti dalla chiamata in un palazzo di Napoli in piazza Municipio ma quando il personale sanitario ha raggiunto la stanza al settimo piano dello stabile non ha purtroppo potuto fare altro che constatare il decesso della giovane, trovata stesa a terra, e quasi sicuramente deceduta dopo aver inalato i fumi nocivi causati dal rogo. Si pensa che l’incendio possa essere stato scatenato da un cortocircuito magari causato dal motore del condizionatore posto al di fuori dell’edificio e che è stato rinvenuto annerito.

Ultime notizie, le news sulla guerra in Medioriente

Sembrerebbe essere già in bilico la tregua sottoscritta da Israele e Libano, alla luce delle numerose violazioni che si sono verificate nelle ultime ore. L’Idf, l’esercito di liberazione israeliano, come fatto sapere da Rai News ha spiegato che farà rispettare e applicherà l’accordo in maniera aggressiva, così come riferito dal generale Ori Gordin.

Tel Aviv intende quindi rispettare la parola data, ma vuole anche farla rispettare e ciò potrebbe significare anche usare la forza contro i ribelli di Hezbollah, come ha spiegato chiaramente lo stesso esponente militare. Gordin ha aggiunto che “se faranno un errore, sarà un errore grave”, dicendosi poi pronto a tornare all’attacco e a combattere nel caso in cui la tregua decadesse definitivamente. Clima quindi di alta tensione in Medioriente, speriamo che la pace possa permanere ancora a lungo.

Ultime notizie, giornata difficile per i pagamenti con le carte di credito

Come già successo nei giorni precedenti, anche quella di ieri è stata una giornata difficile per gli utenti che pagano con carte di credito e per i negozianti. Il down dei servizi di pagamento come Nexi, PagoBancomat e Bancomat, era iniziato nella mattinata di ieri, è legato a problematiche relative alle tubature del gas di Fintech Worldline, la società francese che gestisce questi pagamenti.

I disservizi si sono verificati anche presso alcuni sportelli Bancomat dove non è stato possibile prelevare il denaro dai propri conti bancari. In Italia ci sono stati disagi sia a Roma che a Milano, così come a Palermo. Un disservizio che ha creato problemi anche a chi voleva approfittare dei giorni delle vendite scontate del Black Friday.