SCIOPERO GENERALE 29 NOVEMBRE 2024: OGGI CAOS, INFO E ORARI

In corso lo sciopero generale 29 novembre 2024, iniziato nella serata di ieri e con fine stabilita alle ore 21 di oggi. Le ferrovie non sono coinvolte, quindi non ci sono treni a rischio, d’altra parte non sono pochi i disagi, non solo nel settore dei trasporti, perché l’agitazione proclamata dalle sigle sindacali Cgil e Uil contro la Manovra del governo riguarda tutti settori pubblici e privati, fatta appunto eccezione per il trasporto delle merci su rotaia e quello ferroviario. Infatti, sono possibili disagi anche per coloro che devono usufruire delle autostrade, perché il personale in questo caso si ferma fino alle ore 22 di oggi.

La mobilitazione coinvolge anche la sanità, infatti vi aderiscono anche medici, così come il mondo della scuola, il personale del Ministero della Giustizia. Per quanto riguarda le scuole e il rischio di una loro chiusura per lo sciopero generale 29 novembre 2024, ciò dipenderà dalle adesioni da parte di tutto il personale scolastico, tra cui i docenti. Se lo sciopero proclamato da Cgil e Uil è di otto ore e prevede manifestazioni territoriali, oggi protestano anche i sindacati di base. Per quanto riguarda il giallo del ricorso d’urgenza respinto dal Tar, quello rigettato è promosso da sindacati minori, quindi non è quello di Cgil e Uil.

SCIOPERO GENERALE 29 NOVEMBRE 2024: REVOCATO PER FERROVIENORD

Per quanto concerne il settore dei trasporti, che è quello attorno a cui sono scoppiate le polemiche e che preoccupa maggiormente i cittadini, precisiamo che potrebbero fermarsi i dipendenti del gestore delle infrastrutture, ma i macchinisti lavoreranno, perché il settore ferroviario è escluso dallo sciopero generale 29 novembre 2024.

Inoltre, arrivano buone notizie per coloro che temevano disservizi con Ferrovienord, in quanto in Lombardia è stato revocato lo sciopero in programma dalle 9 alle 13 di oggi, che coinvolgeva appunto il personale del gestore di tale infrastruttura. Quindi, i treni in Lombardia circoleranno regolarmente oggi. Sono coinvolti altri tipi di trasporti, come quello locale ma anche aereo e marittimo. Comunque, da 8 ore è stato ridotto a 4 per via della precettazione del ministro Salvini.

SCIOPERO GENERALE 29 NOVEMBRE 2024: CAOS TRASPORTO LOCALE, MARITTIMO E AEREI

A proposito del trasporto locale, Atm a Milano ha annunciato che lo sciopero generale 29 novembre 2024 potrebbe impattare sul servizio delle linee (tram, bus e metro) e quello della funicolare da Como a Brunate dalle 9 alle 13. Discorso simile a Roma con Atac, che infatti ha fatto sapere che in quella fascia di 4 ore non ci saranno garanzie, mentre il servizio è garantito fino alle ore 8:59 e dalle 13 in poi. Potranno esserci disagi anche per navi e traghetti: a tal proposito, è bene sapere che i collegamenti da e verso le isole maggiori sono a rischio da un’ora prima delle partenze previste per oggi.

Ben più complesso è il discorso per quanto riguarda il trasporto aereo, infatti ci sono già molti voli cancellati. Gli aerei resteranno in pista dalle 10 alle 14. L’Enac ricorda che le fasce di garanzia sono 7-10 e 18-21 (qui l’elenco dei voli garantiti). Inoltre, nello sciopero generale 29 novembre 2024 sono coinvolti i dipendenti di SEA, Aviapartner Handling e delle società Dussman Service e SPD che sono attivi a Linate e Malpensa. Per quanto riguarda l’aeroporto di Venezia Tessera, sono i dipendenti di Aviation Services a fermarsi.

Ma oggi è previsto anche lo sciopero dell’operatore low cost Wizz Air. In generale, il consiglio è di controllare modifiche e cancellazioni attraverso la compagnia aerea o sul sito dell’Ente nazionale per l’aviazione civile. Ad esempio, sono già cancellati 68 voli Ita, tra questi 50 sono domestici, mentre 18 internazionali (qui l’elenco completo). In tal caso, i viaggiatori possono cambiare la prenotazione senza incorrere nella penale o in alternativa chiedere il rimborso del biglietto.