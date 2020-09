Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Benevento: muore dopo aver salvato i fratelli da rogo

E’ morta da eroina Patrizia Napolitano, 49enne di Benevento che è spirata dopo aver salvato i suoi fratelli. La scorsa notte, attorno alle ore 4:30, è scoppiato un incendio in un’abitazione di Dugenta: la vittima non ci ha pensato due volte e prima di salvarsi ha messo in sicurezza i suoi tre fratelli, fra cui uno affetto da disabilità. Sopraffatta dai fumi nocivi esalati dal materiale bruciato, la 49enne è morta per asfissia. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, ma quando sono giunti sul luogo segnalato non vi era ormai più nulla da fare. E’ stata la stessa donna a dare l’allarme dopo aver visto le fiamme nel suo appartamento, forse causate da un corto circuito del frigorifero. Uno dei tre fratelli è subito uscito di casa, mentre la 49enne, con l’aiuto di un altro fratello, ha messo in salvo il terzo ragazzo, quello affetto da disabilità, prima di stramazzare al suolo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, in Italia aumentano contagi e vittime

1.370 evidenziati ieri, oggi il numero dei positivi è salito di 1.434 casi, con 14 decessi. In crescita anche i tamponi effettuati, giunti oggi a quota 96.000 contro i 92.000 di ieri. In primo piano resta l’andamento della pandemia da Coronavirus: il bollettino oggi conferma un aumento di contagi e vittime . A fronte deievidenziati ieri, oggi il numero dei positivi è salito di, con. In crescita anche i tamponi effettuati, giunti oggi a quota 96.000 contro i 92.000 di ieri.

Ultime notizie, Conte conferma riapertura scuole il 14 settembre

Ministra Azzolina lancia messaggi rassicuranti: in conferenza stampa ha dichiarato che la scuola è il luogo meno rischioso per i contagi, grazie alle precauzioni adottate ed alla preparazione del personale. Azzolina assicura che entro questo fine settima verranno nominati tutti i supplenti, garantendo così il numero previsto di docenti. Ultime notizie, Berlusconi: “Covid malattia infernale” Nonostante i numeri in crescita il premier Giuseppe Conte conferma la riapertura delle scuole dal 14 Settembre ed in piena sicurezza. Anche lalancia messaggi rassicuranti: in conferenza stampa ha dichiarato che la scuola è il luogo meno rischioso per i contagi, grazie alle precauzioni adottate ed alla preparazione del personale. Azzolina assicura che entro questo fine settima verrannotutti i, garantendo così il numero previsto di docenti. Intervenendo telefonicamente ad un comizio Silvio Berlusconi ha definito il Covid-19 come una “malattia infernale“, rassicurando sulle sue condizioni di salute. Intanto è in arrivo un nuovo test rapido, in grado di confermare entro 3 minuti se si è positivi o meno al Coronavirus, analizzando la saliva. Realizzato da una società di Lecco il “Daily Tampon” ha ottenuto l’approvazione dal Ministero della Salute. Ultime notizie vaccino Oxford: stop sperimentazione Stop alla sperimentazione del vaccino Oxford contro il Covid-19, dopo una reazione avversa ricontrata in un volontario che ha sviluppato una forma di mielite, un’infiammazione del sistema nervoso. La Francia intanto dimezza i tempi previsti per la quarantena, che scendono da 14 a 7 giorni, suscitando le riflessioni della comunità scientifica. Ultime notizie, omicidio Willy: convalidato l’arresto dei 4 Il giudice ha convalidato l’arresto dei fratelli Bianchi, accusati di avere ucciso a calci e pugni il ventunenne Willy Monteiro durante il brutale pestaggio di Colleferro. I due imputati continuano a negare di avere colpito Willy ma li inchioda un testimone chiave: Emanuele Cenciarelli, amico della vittima, che si trovava con lui al momento dell’aggressione, riferisce che sono stati i fratelli Bianchi (insieme ad altre 3 persone) ad aggredire il giovane cuoco, saltando addirittura sul suo corpo quando Willy era già a terra esanime. Un comportamento criminale, aggravato dal fatto di avere cercato di minimizzare l’accaduto, che ha indotto il giudice a convalidare la detenzione in carcere dei “gemelli Bianchi”, così soprannominati all’interno del loro gruppo. Ultime notizie, omicidio Vannini: si apre il processo-bis Resta il mistero sulle circostanze della morte di Marco Vannini, deceduto per un colpo di arma da fuoco mentre si trovava a casa della fidanzata Martina a Ladispoli. Per la morte di Marco è in carcere proprio il padre di Martina, anche se restano molti punti oscuri sulla reale dinamica dei fatti accaduti quella sera. Si è ora aperto il processo bis, che proverà a fare ulteriore luce sulla tragedia.

