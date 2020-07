ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: centrodestra unito in piazza sfida Conte (5 luglio)

Ultime notizie: centrodestra unito in Piazza del Popolo a Roma. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, in rappresentanza rispettivamente di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, hanno parlato dinanzi ad una platea di migliaia di persone ma che comunque non è riuscita ad occupare tutti i posti a sedere previsti dagli organizzatori in stretta osservanza delle norme di distanziamento. Se Tajani chiede “giustizia per ristabilire la democrazia nel nostro Paese” in riferimento alla sentenza del caso Mediaset, Giorgia Meloni precisa che “andare a prendere il thè con i pasticcini con il presidente del Consiglio non ci interessa. Se Conte vuole parlarci deve mandarci il documento con le proposte concrete. Non permetteremo che le mascherine diventino un bavaglio”. Chiusura per Salvini che strizza l’occhio a Berlusconi, “eliminato in modo infame da dove gli italiani lo avevano messo”.

Oggetto degli attacchi del centrodestra è soprattutto Giuseppe Conte, che ieri ha parlato dal Consiglio nazionale della Uil a Roma. Il premier ha dichiarato: “Quello che l’Italia ha vissuto fino ad oggi è un ventennio perduto, per questo stiamo invertendo questa linea di tendenza che ci vede fragili, incapaci nella spesa per investimenti”. Secondo il Presidente del Consiglio, “con il decreto semplificazioni che approveremo la prossima settimana introdurremo misure volte a dare nuovo impulso agli investimenti senza far venir meno i controlli più rigorosi”. Conte ha aggiunto: “Stiamo mettendo a punto controlli più efficaci per assicurare il contrasto alle infiltrazioni mafiose, vogliamo rafforzare i presidi di legalità ma dobbiamo anche essere coraggiosi: non possiamo pensare che per la preoccupazione di episodi e sacche di illegalità questo Paese non debba più correre”.

ULTIME NOTIZIE: ALLA JUVE IL DERBY DELLA MOLE

Va alla Juventus il derby della Mole contro il Torino. La squadra di Sarri continua a vincere e batte i cugini granata con il risultato di 4 a 1. Per la Vecchia Signora apre le danze il solito Dybala. Poi a segno Cuadrado e Cristiano Ronaldo, mentre l’autogol di Djidj rende il passivo più pesante battuto per la formazione di Moreno Longo, che trova l’unica gioia in una giornata contrassegnata dalla contestazione ai danni del presidente Urbano Cairo grazie al Gallo Belotti. Nel secondo anticipo di giornata vince il Sassuolo sul Lecce per 4 a 2: per i neroverdi si avvicina la zona Europa, per i salentini la Serie B è uno spettro quanto mai vivo.



