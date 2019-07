ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: choc per la morte di Alessio a Vittoria (13 luglio)

Dopo lo shock, resta la disperazione dei genitori del piccolo Alessio, il bambino ucciso in Sicilia a Vittoria, in provincia di Ragusa, falciato davanti ai gradini di casa dal SUV di un pregiudicato risultato poi positivo ai test dell’alcol e della cocaina. ‘E’ successo tutto davanti ai nostri occhi’, hanno spiegato i genitori dell’11enne morto sul colpo. Il cuginetto, coetaneo, è stato salvato dopo una lunga operazione e l’amputazione delle gambe,

Ultime notizie, Sicurezza Bis: c’è l’accordo nel Governo

Possibile svolta sul decreto sicurezza all’interno del Governo gialloverde. Torna l’intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle dopo l’accordo raggiunto, con la stretta in tema di sicurezza e sull’autonomia delle forze dell’ordine che ha visto prevalere la Lega di Salvini. Soddisfazione espressa da parte del Ministro dell’Interno ora chiamato a gestire il ‘Russia-Gate’ per il quale si è detto fiducioso di non vedere ripercussioni sul Governo.

Ultime notizie, resta il mistero sul Mostro di Firenze

Archiviati gli ultimi procedimenti aperti, cala il sipario sull’ultima inchiesta aperta sul Mostro di Firenze: a 50 anni dai primi efferati delitti del serial killer, non si è arrivati a una verità condivisa. Solo Vanni e Lotti sono stati condannati tra i ‘compagni di merende’, con Pietro Pacciani morto prima del nuovo processo a suo carico dopo l’annullamento di quello precedente. Ma sulla vicenda restano misteri e abbondanti zone d’ombra.

Ultime notizie, Valeria Marini: un esempio da non imitare

Ha chiesto scusa Valeria Marini dopo il bagno improvvisato nella ‘Barcaccia’ di Piazza di Spagna, a Roma. Una mossa pubblicitaria che ha rappresentato un cattivo esempio, simbolo dell’incuria verso i più famosi monumenti del mondo. Le scuse non hanno risparmiato alla showgirl una multa da 550 euro e soprattutto il Daspo cittadino, che le impedirà di potersi avvicinare nei prossimi mesi a tutte le fontane storiche della Capitale.

Ultime notizie, turisti in coda per scalare Uluru

In Australia è stata presa d’assalto l’immensa roccia Uluru, conosciuta anche come Ayers Rock. Il più grande monolite del mondo, di fatto non una montagna ma tecnicamente un vero e proprio sasso, famoso però per la sua maestosità. Da ottobre sarà vientato scalarlo, ma il provvedimento ha scatenato un vero e proprio assalto che secondo gli ambientalisti sta aggravando la situazione, con la natura intorno a Uluru che sta venendo profanata da chi vuole cogliere l’ultima occasione per scalarlo.

Ultime notizie tennis, Wimbledon è sempre il giardino di Federer

Semifinale dal sapore leggendario tra Roger Federer e Rafa Nadal a Wimbledon. Lo svizzero, già 8 volte vincente nel torneo dello Slam inglese, ha vinto 3-1 contro lo spagnolo conquistando la sua dodicesima finale a Wimbledon, in un match segnato da scambi pazzeschi. Nadal ha annullato quattro match point ma alla fine è stato costretto a capitolare di fronte a un super Federer, che ora affronterà nell’attesa finalissima Novak Djokovic, vincente nella sua semifinale 3-1 contro Roberto Bautista Agut.



