ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus: in Italia record di guariti (7 maggio)

comunicato dalla regione Lombardia, in questo numero sono compresi anche degli aggiornamenti che non sono stati registrati nei giorni precedenti, si deve registrare purtroppo un rialzo del numero dei morti che oggi è di 369. La maggior parte dei decessi anche oggi è stata registrata in Lombardia, regione che non sembra seguire il trend positivo delle altre parti d'Italia. Anche il numero delle persone ricoverate è in calo, così come quello delle persone che risultano positive. In totale i positivi riscontrati oggi sono 1444, di cui il 52,9% è da ascrivere alla Lombardia, mentre nelle altre regioni i dati sono in calo. Mentre continua a salire il numero delle persone guarite, oltre 8 mila nella sola giornata di oggi, seppure, come

ULTIME NOTIZIE, ANTICIPATE RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI?

riapertura fin dal prossimo 18 maggio sia per le attività di ristorazione, bar e ristoranti che per le attività di parrucchieri e centri estetici. Tutto questo naturalmente sempre tenendo conto dell'andamento dell'epidemia. Il Premier Conte ha ribadito che non c'è "volontà" di prolungare le chiusure, ma che è necessario avere le linee guida da seguire attentamente. Da parte loro le categorie dei parrucchieri e delle estetiste si sono dette pronte a variare gli orari di apertura, allungandoli, e se necessario abolire per alcune settimane il giorno di riposo in modo da consentire ai clienti un afflusso scaglionato e corretto. Mentre si attendono ancora decisioni in merito a livello nazionale, in alcune regioni si sta ipotizzando di consentire la

ULTIME NOTIZIE, DECRETO PER FAVORIRE IMPRESE EDILI

Con il nuovo decreto il governo è pronto a mettere in campo una misura straordinaria per favorire il lavoro delle imprese edili. Si tratta di un bonus fino al 110% per l’installazione di impianti solari, il sisma bonus e l’ecobonus. Si stima che in questo modo lo stato incasserà circa 16 miliardi in meno di tasse, ma il settore dell’edilizia avrà un incremento pari al 35%.

ULTIME NOTIZIE, DYBALA NEGATIVO AL TAMPONE

argentino della Juventus era risultato positivo al coronavirus e nonostante fosse tornato ad allenarsi a casa da solo, i tamponi effettuati non avevano ancora dato l'esito negativo sperato. Ora l'incubo è passato ed il responso favorevole è arrivato, con tanto di comunicazione ufficiale da parte della società bianconera. Nello stesso giorno però è stata resa nota la positività di un calciatore che fa parte della rosa del Torino e che risulta asintomatico, mentre i suoi compagni di squadra dovrebbero allenarsi, in modo individuale, da venerdì prossimo. Paulo Dybala è risultato negativo al tampone per il coronavirus. L'attaccante

ULTIME NOTIZIE PIL, NUMERI DA BRIVIDO PER L’ITALIA

2020, a seguito dell'epidemia di coronavirus. Per l'Italia è stimato un calo del 8,5%, minore solo di quello che la UE stima per la Grecia. Un dato che mette ulteriore pressione sul governo e che non facilita le mosse per un rilancio dell'economia. Per il 2021 invece le stime sono di segno positivo con un rimbalzo che raggiungerà il + 6,5%. Nella media dei paesi componenti della UE il dato del deficit sarà del'8,5%. Brutti numeri per il PIL del nostro Paese. La UE ha reso note le sue stime per quanto riguarda il

ULTIME NOTIZIE GERMANIA, OK ALLA RIPRESA DELLA BUNDESLIGA Mentre in Germania si va verso una ripresa della Bundesliga entro la fine di maggio, In Italia non ci sono ancora date certe ed il ministro Spadafora ha comunicato alla Camera dei Deputati che al momento si devono attendere i dati dell’epidemia prima di prendere delle decisioni in merito. Intanto altre formazioni di serie A hanno programmato la ripresa degli allenamenti individuali presso le loro strutture.

