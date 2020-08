ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Covid-19, cresce la curva dei contagi (27 agosto)

La curva dei contagi da Covid 19 oggi registra un significativo incremento. Il bollettino della protezione civile riporta infatti 1.367 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, in deciso aumento rispetto ai dati di ieri. Le regioni maggiormente colpite sono Lombardia, Lazio e Veneto. Intanto continua il monitoraggio dei turisti rientrati dalle zone a rischio, nonostante i rallentamenti nell’effettuazione dei tamponi.

ULTIME NOTIZIE, DEPRESSIONE DA CORONAVIRUS IN CRESCITA

I medici confermano un altro aspetto allarmante legato alla pandemia: sono in forte crescita ansia, depressione ed insonnia, patologie legate al timore di contrarre la malattia ed alla sensazione di incertezza per il futuro. Il consiglio resta quello di rivolgersi a psicologo o psichiatra nel caso di sintomi gravi. Secondo le stime dell’istituto Demoskopika circa 50mila imprese turistiche italiane rischiano il fallimento a causa della perdita di fatturato seguita alla pandemia da Covid 19.

ULTIME NOTIZIE, GOVERNO E REGIONI, NON C’E’ ACCORDO PER SCUOLA E TRASPORTI

Nulla di fatto tra Governo e Regioni sui temi di scuola e trasporti. A meno di 20 giorni dall’ inizio delle lezioni restano ancora numerosi nodi da sciogliere, tra cui le norme di distanziamento per gli alunni e le misure da adottare in caso di contagio. Le regioni stanno procedendo in ordine sparso.

ULTIME NOTIZIE, MORTE DI GIOELE, CAUSE ANCORA MISTERIOSE

Non sembra facile dare una spiegazione alla morte del piccolo Gioele, deceduto insieme alla mamma Viviana Parisi. Il corpicino risulta infatti abbastanza compromesso a causa della prolungata esposizione al sole e dei morsi di animali selvatici, rendendo difficile stabilire quando e come il bimbo sia morto.

ULTIME NOTIZIE WISCONSIN, PROTESTE VIBRANTI NEGLI USA

A Kenosha, Wisconsin, la terza notte di proteste contro la polizia si è conclusa con il bilancio di due morti e tre feriti. I disordini sono scoppiati dopo il ferimento di un uomo di colore da parte di un agente di polizia. Secondo la ricostruzione il trentenne Jacob Blake sarebbe stato colpito alle spalle da un poliziotto, rimanendo paralizzato e questo gravissimo episodio ha scatenato la rabbia dei cittadini. Gli investigatori indagano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

ULTIME NOTIZIE, MELANIA TRUMP: “TENERE UNITO IL PAESE”

Melania Trump è intervenuta a sostegno del Presidente americano durante la convention repubblicana che si è svolta alla Casa Bianca. La first lady ha definito il Covid come il nemico invisibile che ha stravolto l’America, aggiungendo che il marito non si darà pace fino a quando non avrà combattuto con tutte le sue forze per aiutare le vittime della pandemia. Melania ha commentato le proteste esplose in Wisconsin invitando ad evitare la violenza ed imparando dagli errori del passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA