Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, no quarantena per contatti stretti con 3 dosi

Si è tenuto nella giornata di ieri, così come previsto, la riunione del Cts, il Comitato tecnico scientifico, per stabilire i nuovi parametri riguardanti la quarantena da covid di positivi e contatti stretti, alla luce delle milioni di persone che si trovano al momento in isolamento in Italia. Le regioni hanno chiesto in massa di azzerare di fatto la quarantena per i vaccini con due dosi più il booster che sono venuti a contatto con un positivo: per tornare in comunità chiedono solamente un tampone, ma solo se dovesse risultare sintomatico, no invece per tutti coloro che sono asintomatici. Alla fine il Cts ha approvato di fatto la richiesta, annullando quindi la quarantena di coloro che sono vaccinati con tre dosi, asintomatici, e che hanno avuto un contatto con una persona positiva. Si riduce invece a cinque giorni la quarantena per i positivi vaccinati con il booster. Si è discusso anche dei prezzi calmierati per le mascherine Ffp2, che da oggi, 30 dicembre 2021, divengono obbligatorie per salire sui mezzi pubblici, sia bus, quanto treni, metro e tram.

Ultime notizie, ieri record di vaccinazioni in Italia

Prosegue a gonfie vele la campagna di vaccinazione anti covid in Italia, alla luce della spinta data dai contagi in forte rialzo negli ultimi tempi, e dalle restrizioni per i non vaccinati. E nella giornata di ieri si è toccato il record assoluto giornaliero, più di 600mila dosi somministrate in 24 ore, così come specificato dal commissario straordinario per l’emergenza covid, il generale Figliuolo: “La campagna vaccinale nazionale accelera, facendo registrare, nella giornata di ieri oltre 619mila somministrazioni, dopo le 583mila di lunedì. In particolare, ieri sono state inoculate 57mila prime dosi, 34mila delle quali in favore di bambini di età fra i 5 e gli 11 anni, mentre i richiami hanno superato quota 520 mila”. Le “spinte” maggiori si registrano sulle terze dosi, i richiami o booster, nonché sulle persone che hanno ricevuto per la prima volta una dose. La speranza è che si possa raggiungere nel volgere di un breve periodo almeno il 90 per cento di immunizzati di modo da avere una copertura vaccinale pari a 9 italiani su 10.

Ultime notizie, Papa: “Non chiudiamo gli occhi di fronte ai migranti”

Papa Francesco ha parlato ieri udienza generale, soffermandosi sulla questione migranti alla luce dei numerosi naufragi e decessi degli ultimi giorni. Quella dei migranti “è una realtà davanti alla quale non possiamo chiudere gli occhi – ha detto il Santo Padre – è uno scandalo sociale dell’umanità”. E ancora: “Oggi credo che ci vuole una preghiera per tutti i migranti, tutti i perseguitati e tutti coloro che sono vittime di circostanze avverse, siano circostanze politiche, storiche, personali. Pensiamo a tanta gente vittima delle guerre che vuole fuggire dalla sua patria ma non può. Pensiamo ai migranti che cominciano quella strada per essere liberi e tanti finiscono sulla strada o nel mare”. Il Papa ha ricordato come San Giuseppe fosse stato un “migrante perseguitato e coraggioso” e come la Sacra Famiglia fu costretta a rifugiarsi in Egitto per sfuggire alle violenze di Erode: “Ancora oggi tanti nostri fratelli e tante nostre sorelle sono costretti a vivere la medesima ingiustizia e sofferenza. La causa è quasi sempre la prepotenza e la violenza dei potenti”.

Ultime notizie, morto John Madden, leggendario allenatore di football

E’ morto nella giornata di ieri John Madden, leggendario allenatore di football americano, poi divenuto commentatore tv. John Madden è deceduto all’età di 85 anni nella sua casa in California, così come reso noto dalla NFL, la National Football League, senza però rivelarne le cause del decesso. Capace di vincere con Oakland Raiders il Super Bowl del 1977, Madden si ritirò dalle scene all’età di soli 42 anni, divenendo poi un commentatore e un analista televisivo molto apprezzato. John Madden è famoso anche per dare il nome e il volto alla serie di videogiochi sportivi di EA Sports, Madden NFL Football, fra quelli di maggior successo negli Stati Uniti. “Nessuno amava il football più di Coach – il commento del commissario della NFL, Roger Goodell – non ci sarà mai un altro John Madden e saremo per sempre in debito con lui per tutto ciò che ha fatto per rendere il football e la NFL quello che è oggi”.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

La crescita del numero dei contagi in Italia è continuata anche nella giornata di ieri, con 98.020 nuovi casi nelle ultime 24 ore ed un tasso di positività del 9,5% con un numero di tamponi ancora sopra quota 1 milione. I decessi odierni sono stati 136 con un calo rispetto ai 202 del giorno precedente. L’aumento del numero dei pazienti in terapia intensiva è stato di 40 unità, con un totale di 1,185 ricoverati, mentre quelli dei reparti ordinari sono 10.578 con un aumento di 489 unità.

Ultime notizie, 400 contagi a Copertino, un comune del Salento dopo una festa di compleanno

Nel comune leccese dove si sta registrando il maggior numero di contagi, circa 500 persone si sono contagiate dopo aver partecipato ad una festa di compleanno. Il dato dei contagi, come ha precisato la sindaca, continua a crescere e la causa è da ricercarsi nei party privati organizzati dai ragazzi. In molti casi i contagiati sono asintomatici e la maggior parte sono persone vaccinate. La variante Omicron, che ha un tasso di contagio molto più alto è la responsabile della maggiore diffusione. A Copertino nella giornata di ieri molti bar hanno tenuto chiuso, anche a causa della minore circolazione di persone. Possibile anche la chiusura del mercato settimanale.

Ultime notizie, gli sbarchi dei migranti in Sicilia

Mentre resta ancora in mare la Sea Watch, a bordo della quale si trovano 440 migranti, nel porto di Augusta è iniziato lo sbarco dei 558 migranti, che erano a bordo della nave appartenente alla Onlus Medici senza frontiere, tra i quali anche più di 100 minorenni non accompagnati. Dopo lo sbarco tre migranti sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti ad accertamenti. Al momento dello sbarco tutte le persone vengono sottoposte al tampone per verificare se sono ammalate di covid 19 e poi identificate. I minori non accompagnati. Come prevede il protocollo, dopo i vari controlli saranno trasferiti presso uno dei centri di accoglienza che si trova a Caltanissetta, mentre tutti gli altri dovranno osservare la quarantena a bordo della nave appositamente predisposta. Per completare tutte le operazioni sarò necessaria anche tutta la giornata di domani.



