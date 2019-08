Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: crisi di Governo, oggi le consultazioni (21 agosto)

Formalizzata la crisi del Governo M5s-Lega: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni, al via il percorso istituzionale per il nuovo esecutivo. Clima rovente al Senato per le comunicazioni dell’ormai ex premier, che ha colto l’occasione per attaccare Matteo Salvini: il giurista ha accusato il ministro dell’Interno di «mancanza di coraggio» nell’assumersi la responsabilità dei suoi comportamenti. Il giurista ha poi evidenziato che il segretario federale della Lega «ha privilegiato gli interessi personali e di partito», una scelta definita grave e che «comporta conseguenze gravi». Oggi, a partire dalle ore 16.00, e domani in programma le consultazioni del capo dello Stato Sergio Mattarella. Non si placano le voci su un’intesa tra M5s e Partito Democratico, osteggiata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che chiedono l’immediato ritorno alle urne.

Ultime notizie, Open Arms sbarca a Lampedusa

Dopo 19 giorni è stata messa la parola fine al caso Open Arms: i migranti a bordo della nave dell’Ong spagnola sono sbarcati ieri sera, attorno alle ore 23.30, a Lampedusa. Don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa, e decine di attivisti e fedeli hanno aspettato lo sbarco dei profughi, che dal ponte hanno intonato il brano “Bella ciao” nei minuti dell’attracco. Balli, canti ed applausi hanno accompagnato le 83 persone sulla terraferma, che hanno ricevuto l’assistenza degli attivisti con acqua e viveri. La procura di Agrigento ha disposto il sequestro dell’imbarcazione: secondo la stampa spagnola, la decisione è giunta dopo la partenza della nave inviata dalla Spagna per trasferire i migranti a Maiorca.

Ultime notizie, affidi illeciti: tre nuovi indagati a Bibbiano

Nuovi aggiornamenti sul caso affidi illeciti a Reggio Emilia: tre nuovi indagati per abuso d’ufficio a Bibbiano. Come riportato da Tg Com 24, il provvedimento sarebbe arrivato dopo le notizie sulle consulenze affidate alla psicologa Nadia Bolognini, segnalata con esposti dai consiglieri di Forza Italia di Modena. Nel mirino un incarico affidato lo scorso 3 luglio 2019 dall’Unione Comuni Modenesi quando la psicologa si trovava agli arresti domiciliari. Ricordiamo che la Bolognini è una delle figure centrali dell’inchiesta, numerose le intercettazioni dei suoi colloqui coi minori finiti tra gli atti degli inquirenti: ricordiamo che è previsto a stretto giro di posta un incontro tra le Procure di Reggio Emilia e di Modena, che coordinano le indagini dei carabinieri.

Ultime notizie, Ribery è della Fiorentina!

La Fiorentina si appresta a mettere a segno uno dei colpi di mercato più importanti dell’estate: Franck Ribery sarà un nuovo calciatore della formazione gigliata. Reduce dalla straordinaria avventura con la maglia del Bayern Monaco, il fantasista francese arriverà a costo zero e metterà nero su bianco un contratto biennale da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il 36enne potrebbe arrivare in Italia già nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche di rito. Un affare che parte da lontano, con i primi contatti tra la Fiorentina e l’entourage dell’esterno registrati a metà luglio: il direttore sportivo Daniele Pradè ha condotto una lunga trattativa per limare le distanze, fino al definitivo via libera del calciatore. Due anni per essere protagonista in Serie A, un colpaccio per Vincenzo Montella firmato Rocco Commisso. Non ci resta che attendere l’ufficialità….



© RIPRODUZIONE RISERVATA