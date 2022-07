Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, crisi di governo: Usa e Ue vogliono che Draghi resti

Dopo la giornata di ieri con le dimissioni del Premier Draghi che sono state respinte dal Presidente della Repubblica, restano 5 giorni, fino a mercoledì della prossima settimana, quando Draghi riferirà in Parlamento, per cercare di chiudere la crisi, ma le posizioni dei vari partiti sono abbastanza contrastanti, anche se a livello internazionale questa crisi ha lasciato sorpresi quasi tutti con gli Usa e l’Unione Europea che sono tra i maggiori sostenitori della continuità del governo italiano. Sia Salvini che Berlusconi hanno fatto sapere di non fidarsi del M5S, mentre Fratelli d’Italia, con Giorgia meloni, torna a chiedere le elezioni anticipate.

Chiara Ferragni è tornata allo scoperto facendo chiarezza sulle parole di pochi giorni fa in merito alla scarsa sicurezza di Milano: “Sono orgogliosa che Beppe Sala confermi di essere ancora di più al lavoro sul tema della sicurezza a Milano, la sua attenta e pronta risposta rafforza la fiducia che ho nelle istituzioni”, ha spiegato l’influencer attraverso la propria pagina Instagram. E ancora: “Il mio sfogo – ha chiarito la moglie di Fedez, come si legge sull’agenzia Ansa – è stato quello di una cittadina privilegiata che vuole dare voce a un sentiment ormai diffuso a Milano e figlio di diverse esperienze personali. Mi dispiace se le mie parole hanno causato strumentalizzazioni politiche e divisionismi che non mi appartengono”.

Ultime notizie, morto Paul Urey, volontario britannico in Ucraina

E’ morto nella giornata di ieri Paul Urey, volontario britannico che era stato catturato nella regione del Donbass dai separatisti, lo scorso mese di aprire. Darya Marozova, il difensore civico dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, parlando con l’agenzia di stampa russa Tass, ha riferito: “È morto a causa di malattie diagnosticate in precedenza e dello stress il 10 luglio”. Urey era detenuto in una struttura locale ed aveva già delle malattie croniche come spiegato ancora dalla Marozova. “Da parte nostra, abbiamo fornito le cure mediche necessarie a Paul Urey nonostante la gravità della sua accusa”, ha spiegato ancora la donna. I dubbi sul decesso del britannico restano comunque molto alti.

E’ stata sconsigliata la salita sul Monte Bianco per via di “Importanti cadute di pietre”, di “giorno come di notte”, verificatesi lungo la via normale francese che passa dal rifugio del Gouter a causa “della siccità”. Le autorità d’oltrape hanno quindi raccomandato agli alpinisti che intendono compiere l’ascesa di “differirla temporaneamente”. Il sindaco di Saint-Gervais-Les-Bains (Francia), Jean-Marc Peillex è stato ancora più esplicito e attraverso un post social ha scritto: “Pericolo di morte”. Le guide alpine francesi, come scrive l’Ansa, hanno già sospeso l’ascensione lungo l’itinerario di cui sopra. “A causa delle condizioni climatiche eccezionali attuali – aggiunge la prefettura dell’Alta Savoia (Francia) e il comune di Saint-Gervais-les-Bains – e della siccità che interessano il nostro dipartimento da diverse settimane, importanti cadute di pietre si verificano lungo la via normale di ascesa alla cima del Monte Bianco, di giorno come di notte, in particolare negli orari più frequentati, cioè la mattina presto”.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino del covid 19 mostra una nuova discesa sotto 100mila nuovi contagi, fermandosi a 96.384 con 134 decessi. Scende anche il tasso di contagio a 24,7 mentre continuano a salire i numeri dei ricoverati, con il picco che è atteso nei prossimi giorni. Oggi sono 4 in più i ricoveri in terapia intensiva e 248 quelli ordinari. Nelle ultime 24 ore i tamponi eseguiti sono stati 391,008. Intanto è stato reso noto che la sotto variante BA.5 di Omicron è responsabile attualmente di circa il 75% dei nuovi contagi.

Ultime notizie, la crisi Ucraina – Russia

Le principali notizie di relative alla crisi tra Ucraina e Russia riguardano gli attacchi che sono stati portati contro due università della città di Mykolaiv, mentre a Vinnytsia si procede ancora a ricercare le persone disperse dopo gli attacchi che avevano causato la morte di 23 persone 3 delle quali bambini. In totale dall’inizio dell’offensiva sono oltre 17mila gli attacchi che le truppe russe hanno effettuato contro degli obiettivi civili. L’ambasciata USA di Kiev ha rivolto un appello ai cittadini statunitensi che si trovano ancora in territorio ucraino perché lo lascino immediatamente. Il presidente Biden ha affrontato il problema della guerra parlando con Yair Lapid il Premier israeliano. Intanto l’Unione Europea ha comunicato che le sanzioni già attive contro la Russia saranno prorogate fino a tutto il mese di gennaio 2023.

Ultime notizie, la morte di Ivana Trump

L’annuncio della morte di Ivana Trump, 73enne ex moglie dell’ex presidente americano è stata data proprio da Donald Trump. La morte dell’imprenditrice, che è stata per molti anni anche un noto personaggio televisivo e modella, è avvenuta per un attacco cardiaco mentre si trovava all’interno della sua abitazione di Manhattan. Ivana Trump ed il marito avevano avuto tre figli durante il loro matrimonio, durato dal 1977 al 1992. Di origine cecoslovacca era arrivata negli USA per lavorare come modella e dopo poco tempo aveva conosciuto il famoso tycoon con il quale si era sposata. Dopo la fine del suo matrimonio Ivana Trump ha continuato a lavorare nel settore della moda ed è divenuta anche scrittrice.

Ultime notizie, la corsa dell’inflazione in Italia

L’Istat ha pubblicato i dati dell’inflazione relativi al mese di giugno che purtroppo continuano a essere negativi con la conferma di un aumento su base annua dell’8%. Una situazione che è la peggiore dal 1986. Inoltre un dato ancora peggiore è quello che riguarda le famiglie meno abbienti, che arriva al 9,8%. Le spinte maggiori sono quelle relative ai beni energetici ma anche a quello che viene unanimemente conosciuto come “il carrello della spesa” e questo si ripercuote su quelle famiglie che hanno minore capacità di spesa.











