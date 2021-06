Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: da lunedì tutta Italia zona in bianca (26 giugno)

Ultime notizie. Uno scontro tra barche, avvenuto sul lago di Como per cause ancora da accertare, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre due. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri e sul posto dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco provenienti da Dongo e Menaggio, che hanno provveduto a trasportare a riva i feriti per il ricovero in ospedale.

Un uomo di circa 65 anni che si trovava sulla spiaggia di Marina di Arbus, in Sardegna, è morto oggi dopo aver salvato dall’annegamento due ragazze che si erano tuffate nonostante le alte onde che caratterizzano questa parte della costa sud occidentale della Sardegna. Secondo le testimonianze di altri bagnanti presenti sulla spiaggia, l’uomo si è tuffato in mare quando si è accorto del pericolo di annegamento che stavano correndo le due ragazze ed è riuscito a salvarle. Dopo il ritorno sulla spiaggia, però, si è sentito male e nonostante i tentativi di rianimarlo è morto a causa di un arresto cardiaco dovuto alla fatica. Per tentare di salvarlo è stato allertato anche l’elisoccorso, ma i tentativi di rianimazione non sono serviti.

Ultime notizie, da lunedì prossimo tutta l’Italia sarà bianca

Il ministro della Salute ha firmato l’ordinanza che da lunedì prossimo porta anche la Valle d’Aosta al colore bianco come il resto del nostro Paese. L’ultima volta che il territorio italiano era stato “monocolore” era il 24 maggio e in quel caso il colore era il giallo. Intanto, a preoccupare i sanitari è la variante Delta, che ha raggiunto una percentuale del 16,8% sui casi registrati. Per questo dal Ministero della Salute arrivano inviti a proseguire senza esitazioni nella campagna vaccinale e ad eseguire tracciamenti precisi di tutti casi. I focolai di questa nuova variante vengono riscontrati in tutte le regioni italiane e la preoccupazione maggiore è quella della maggiore trasmissibilità rispetto alle varianti precedenti. Nello stesso tempo, il nostro Paese ha superato quota 10 milioni per quanto riguarda i certificati “Green Pass”. L’incidenza settimanale registrata è in calo: dai 17 casi per 100mila abitanti della scorsa settimana agli 11 casi di quella attuale.

In una dichiarazione nella giornata di oggi, Matteo Salvini si è detto pronto a presentare, nel corso della prossima settimana, la squadra del Centrodestra che sfiderà il sindaco attuale Sala per la guida del Comune di Milano. Il leader della Lega ha “bocciato” la possibile candidatura di Lupi, mentre ha lasciato intendere che nella squadra ci sarà senza dubbio posto per l’ex sindaco Albertini. Secondo Matteo Salvini la squadra è pronta al 90% e ha incontrato anche tre possibili candidati a sindaco, dei quali però non ha rivelato i nomi.

Si doveva svolgere stamani presso la Nuova Fiera il concorso che vedeva 1500 persone, giunte da tutte le regioni italiane, aspirare al posto di funzionario amministrativo nella Capitale. I posti in concorso erano 100, ma la prova è stata annullata a causa di un errore nei test che è stato scoperto da uno dei candidati. Molta la rabbia da parte delle persone presenti, che ora dovranno ripresentarsi il prossimo 5 luglio.

Sempre più difficile la situazione all’interno del M5S dopo le parole di Beppe Grillo. L’ex premier Giuseppe Conte sta meditando l’addio e ha parlato di una situazione “irrecuperabile”. Per cercare di mediare tra le due posizioni è sceso in campo anche il ministro Di Maio, che ha parlato della necessità di dialogare con tutti per evitare di compromettere ulteriormente la già precaria situazione.

