Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Elezioni Europee 2024: si vota in Italia dalle ore 15:00

Dopo che in alcuni paesi le votazioni per eleggere il prossimo parlamento europeo sono già iniziate, in Italia si voterà nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domenica, così come nella stragrande maggioranza dei paesi. Gli scrutini inizieranno però allo stesso momento in tutti i paesi dopo al chiusura delle urne domenica sera. In Italia i candidati nelle varie circoscrizioni nelle quali è suddiviso il paese, sono 867.

In Italia si avrà un vero e proprio election day in quanto gli elettori saranno chiamati a votare anche per le amministrative in oltre 3700 comuni sparsi in tutte le regioni e per il rinnovo del consiglio regionale del Piemonte. Le sfide chiave delle comunali riguarderanno anche diverse grandi città come Firenze, Bergamo, Perugia e Bari.

Ultime notizie, tragico incidente in tangenziale a Milano

Dramma a Milano nella notte fra giovedì e venerdì: due ragazzi sono morti a seguito di un incidente fra un camion e un’auto. L’episodio è avvenuto attorno all’alba di ieri, venerdì 7 giugno 2024 e le vittime sono Brad Rossi di anni 27 e Richard Busnelli di anni 29.

Coinvolti anche altri due giovani, un ragazzo di 20 e uno di 18, entrambi ricoverati in gravi condizioni. Lo schianto è avvenuto davanti alla Fiera di Rho sul raccordo tra A8 e A4 che da Pero (Milano) porta, lungo la Statale 33 del Sempione, poco prima della galleria del Cerchiarello, in direzione Nord. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ma si sa che l’auto si è scontrata contro un camion per poi ribaltarsi. Feriti il passeggero del conducente e il ragazzo che si trovava sulla fila posteriore, entrambi ricoverati in condizioni serie con diverse lesioni su tutte il corpo: il 20enne è al Niguarda mentre il 18enne è al San Carlo.

Ultime notizie, si è sospeso Paolo Signorelli

Il capo ufficio stampa del ministro Lollobrigida, Paolo Signorelli, ha annunciato di essersi auto sospeso dal proprio incarico, dopo che sono state rese pubbliche alcune chat antisemite scambiate con Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. Signorelli ha spiegato di “non ricordare la conversazione in oggetto, che sarebbe avvenuta molti anni fa, e che oggi mi ha colto del tutto di sorpresa”, spiegando inoltre che quelle frasi sono “quanto mai distanti da me, dal mio pensiero e dal mio sentire”.

Nel comunicato viene inoltre specificato che: “Con riferimento a quanto pubblicato su alcuni organi di stampa, tengo a precisare di non ricordare la conversazione in oggetto, che sarebbe avvenuta molti anni fa, e che oggi mi ha colto del tutto di sorpresa. Ritengo altresì doveroso sottolineare quanto mai distanti da me, dal mio pensiero e dal mio sentire, siano i gravi contenuti di quella conversazione. In attesa di chiarire la vicenda, ho comunicato la mia autosospensione, con effetto immediato, dall’incarico di capo ufficio stampa del ministro Lollobrigida”.

Ultime notizie, crisi Ferragnez: alimenti da 40mila euro al mese?

Nella giornata di ieri sarebbero emerse alcune nuove indiscrezioni inerenti la crisi di matrimonio fra Fedez e Chiara Ferragni. Come si legge su TgCom24.it, sembra che l’imprenditrice digitale abbia avanzato una richiesta di divorzio con richieste molto considerevoli di alimenti, circa 40mila euro al mese.

L’indiscrezione è stata pubblicata da Dillinger News che spiega che la decisione di mettere in vendita Villa Matilda, sul lago di Como, potrebbe rappresentare una sorta di ripicca verso la ex. Sempre stando a Dillinger la richiesta di divorzio sarebbe stata avanzata da Chiara Ferragni dopo che Fedez avrebbe lasciato la loro casa. Ovviamente si tratta di notizie che non possono essere confermate, attendiamo aggiornamenti in merito.

Ultime notizie, sfuma l’en-plein per l’Italia al Roland Garros

Dopo le gare che hanno portato in finale sia la Paolini nel singolare femminile che Bolelli e Vavassori nel doppio maschile, ieri si attendevano all’impresa anche Jannik Sinner ed il doppio Paolini – Errani.

Il tennista altoatesino si è arreso allo spagnolo Alcaraz che ha vinto in 5 combattutissimi set dopo oltre 4 ore di gioco. 6-2 3-6 6-3 4-6 3-6 il punteggio che ha visto Alcaraz qualificarsi per la finale di domenica, e nello stesso giorno saranno sulla terra rossa di Parigi anche Paolini ed Errani per cercare di conquistare il titolo del doppio femminile. Come anteprima domani la Paolini affronterà la Swiatek e la coppia Bolelli – Vavassori se la vedrà con Pavic ed Arevalo.

Ultime notizie, le previsioni meteo per il fine settimana

Sarà un fine settimana caratterizzato da fenomeni estremi, quello che ci aspetta sabato e domenica, con sole e caldo con temperature anche a 42°C, e nubifragi con grandine che interesseranno l’arco alpino. L’afa colpirà soprattutto le regioni del sud, mentre il grand caldo porterà anche ad un aumento dell’intensità dei temporali.

I picchi delle temperature al sud vedranno ad esempio Taranto raggiungere una massima di 35°C, mentre sulle isole ci saranno molte località, sia in Sardegna che in Sicilia, che arriveranno sino a 34°C. Anche nelle regioni del centro nord del nostro paese si raggiungeranno, in alcune località dell’interno, i 32 °C.











