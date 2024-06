DIRETTA SINNER ALCARAZ/ Video streaming tv: Carlos scrive al numero 1 (Roland Garros 2024, 7 giugno)

DIRETTA SINNER ALCARAZ: IL MESSAGGIO DI CARLOS

Aspettando la diretta di Sinner Alcaraz, la semifinale del Roland Garros 2024, possiamo riportare anche il messaggio che Carlos Alcaraz ha mandato a Jannik Sinner martedì, quando l’azzurro è diventato il primo italiano nella storia a prendersi il numero 1 del ranking Atp. Un messaggio che racchiude tanto: “Grazie a lui spingo per migliorarmi ogni giorno, è la sfida che tutti vogliono”. Semplice, ma diretto e soprattutto importante: per l’uno e per l’altro. Parole simili le abbiamo sentite spesso, negli ultimi anni, pronunciate dai Big Three: in particolare la straordinaria rivalità tra Novak Djokovic e Rafa Nadal, che si sono affrontati 59 volte, è sempre stata raccontata dai due come la necessità di fare sempre quel passo in più per superare l’avversario.

Jannik Sinner numero 1 Atp/ Pietrangeli: "Bellissimo per lui e per tutta l'Italia, e adesso..." (esclusiva)

Lo abbiamo sempre detto: non ci sarebbe stato Nadal se non avesse dovuto lottare per fare meglio di Roger Federer, allo stesso modo Djokovic non sarebbe quello che è stato senza Rafa, e così via. Oggi la stessa cosa la dice Alcaraz di Sinner: lo spagnolo ha già vinto Wimbledon e Us Open ed è stato a sua volta numero 1 Atp, eppure di Jannik sostiene che sia colui che lo induce a fare sempre meglio. È proprio dei grandi campioni non accontentarsi mai, lo stesso Sinner aveva speso parole non diverse nei confronti di Alcaraz e sappiamo bene che tra questi due giovani, che già oggi stanno dominando il tennis mondiale, c’è grande rispetto. Sarà allora una grande semifinale quella al Roland Garros 2024… (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER NUMERO 1 ATP/ Rimane in vetta chi sa che la vita è più grande di ogni vittoria

DIRETTA SINNER ALCARAZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2024

Naturalmente la diretta tv di Sinner Alcaraz sarà fornita da Eurosport: questa emittente garantisce la programmazione del Roland Garros 2024 fin dal primo giorno, con i suoi match più interessanti, e la semifinale del torneo maschile andrà in onda sul canale principale (Eurosport 1) che trovate al numero 210 del vostro decoder e dunque è riservato agli abbonati alla televisione satellitare. In alternativa, ma sempre in abbonamento, potrete seguire l’attesissimo match anche attraverso il servizio di diretta streaming video: tre piattaforme si occupano della mobilità per il Roland Garros 2024, nello specifico sono DAZN, Discovery Plus e Now Tv che potrete attivare sui vostri dispositivi come PC, tablet e smartphone.

Jannik Sinner, quanto guadagna: reddito da 3 milioni al mese/ Gli sponsor fruttano 5 milioni a stagione!

LA PRIMA DA NUMERO 1!

La diretta di Sinner Alcaraz rappresenta un grande spettacolo, come sempre: venerdì 7 giugno la semifinale del Roland Garros 2024 sarà il nono incrocio tra questi due giocatori, destinati a dominare il mondo del tennis e oggi in competizione per la finale Slam. Jannik Sinner la gioca da numero 1, anche se non ufficialmente: sappiamo che l’altoatesino è salito in vetta al ranking martedì, grazie al ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros 2024, ma le classifiche vengono aggiornate di lunedì e dunque, perché sia davvero numero 1, Sinner dovrà aspettare qualche giorno.

Intanto però il traguardo è stato tagliato, e chiaramente segna un punto di non ritorno: oggi lassù c’è il nostro Sinner, che dopo la vittoria su Grigor Dimitrov ha raggiunto un’altra semifinale Slam e ora vuole il bersaglio grosso. Battere Carlos Alcaraz come sempre significherebbe aggiungere un altro mattoncino, anche perché l’avversario è uno di quelli con cui l’azzurro potrebbe giocarsi Major e Masters 1000 per almeno un decennio; per il momento, non potendo prevedere il futuro, ci accontentiamo di assistere alla diretta di Sinner Alcaraz che naturalmente sarà un grande spettacolo, ricordando che in questo momento il conto dei precedenti è in perfetta parità con quattro vittorie per parte.

DIRETTA SINNER ALCARAZ: L’ENNESIMA SFIDA

Della diretta di Sinner Alcaraz si potrebbero dire tante cose: l’ultimo incrocio tra i due è avvenuto a Indian Wells, sempre in semifinale, e lo spagnolo lo aveva vinto in rimonta. Negli Slam siamo invece 1-1, ma questo sarà il primo scontro sulla terra in un match al meglio dei cinque set; non sappiamo davvero cosa aspettarci, del resto quando si affrontano due giocatori di questo tenore il pronostico è sempre apertissimo. Forse possiamo dire che Sinner sia in questo momento in uno stato di forma che in passato conoscevano i Djokovic, i Federer e i Nadal: gli riesce tutto, e già la sua presenza in campo contribuisce a farlo partire in leggero vantaggio.

Alcaraz è un gradino indietro da questo punto di vista, ma è solo una sensazione; la realtà del campo ci dice che lo spagnolo ha dominato Stefanos Tsitsipas, un giocatore che sa fare benissimo sulla terra e che era in fiducia. La diretta di Sinner Alcaraz, semifinale del Roland Garros 2024, è dunque un’altra pietra miliare anche se l’intera narrativa su questi due la conosceremo davvero tra qualche anno, perché la storia è difficilmente raccontabile quando è in corso d’opera; adesso parola al campo, perché tra qualche ora davvero la diretta di Sinner Alcaraz ci farà compagnia con la speranza che l’altoatesino, da lunedì nuovo numero 1 Atp, riesca prendersi la finale del Roland Garros 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA