Ultime notizie/ Ultim’ora oggi elezioni: Genova, L’Aquila e Palermo al Centrodestra

E’ iniziati ieri pomeriggio alle ore 14:00 lo spoglio per le elezioni amministrative che si sono tenute nella giornata di domenica scorsa, 12 giugno 2022. Confermate le vittorie di Bucci, sindaco del centrodestra candidato per Genova, già primo cittadino del capoluogo ligure. Vittoria anche per Lagalla a Palermo, sindaco sempre del centrodestra, con oltre il 40 per cento, mentre Biondi ha ottenuto il successo a L’Aquila, in Abruzzo. Ballottaggio a Verona, dove l’ex calciatore Damiano Tommasi ha sorpreso tutti, mentre a Catanzaro è in testa Donato, ma si andrà al ballottaggio, così come a Parma. Intanto è tornata a parlare la ministra dell’interno, Luciano Lamorgese, che in merito ai problemi riscontrati domenica a Palermo per le votazioni, circa l’assenza dei presidenti, ha spiegato: “Gravi le assenze a Palermo”. In merito al referendum sulla giustizia, come già largamente documentato non è stato raggiunto il quorum, che si è fermato al 20 per cento: la maggior parte dei votanti ha votato “Sì”.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 giugno/ Positività 12.1%, +18 ricoveri

Ultime notizie, morto 12enne dopo incidente bus sull’A4

E’ morto nella giornata di ieri il 12enne che si trovava in condizioni gravissime, e ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale “Maggiore” di Novara. Era stato soccorso in condizioni disperate dopo l’incidente stradale avvenuto domenica sera, attorno alle ore 20:30, sull’autostrada A4, in territorio lombardo dopo il casello di Marcallo-Mesero. Per cause ancora in corso d’accertamento un Ford Transit che era stato adibito a pulmino, viaggiava in direzione Torino e si è ribaltato uscendo di strada. A bordo vi erano alcuni giocatori di una società calcistica novarese, ma anche alcuni membri dello stesso team, per un totale di quattro adulti e quattro ragazzi. Alla fine sono stati ricoverati in sei, fra cui anche il 12enne poi deceduto. Sul luogo del sinistro si sono recati gli agenti della PolStrada nonché l’elisoccorso e due ambulanze oltre ai vigili del fuoco.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 giugno/ Crescono ricoverati, +102 pazienti

Ultime notizie, morto un operaio a Mantova

Una nuova morte bianca in Italia, un operaio molto sul lavoro. L’episodio, come riportato dall’agenzia di stampa italiana Ansa, è avvenuto di preciso in quel di Mantova, nota cittadina della Lombardia, in un cantiere edile. La vittima, come emerso dalla ricostruzione, è caduto da un ponteggio attorno alle ore 9:30, mentre stava lavorando ad un edificio in via Pellegrino Salandri. Subito dopo la caduta le sue condizioni sono apparse disperate, anche perchè l’uomo ha subito vari traumi e numerose fratture. I sanitari che lo hanno poi soccorso sul posto, come spiega l’Areu, hanno trovato l’operaio già in arresto cardiaco, e poco dopo lo stesso è deceduto. Sul luogo si erano recate un’ambulanza e un’automedica, ma l’intervento è stato vano. Sul cantiere anche le forze dell’ordine e i tecnici dell’Ats che hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’infortunio.

CATANIA, BAMBINA 5 ANNI SEQUESTRATA DA UOMINI ARMATI/ “Forse dinamiche familiari...”

Ultime notizie, il regolamento del 73esimo Festival di Sanremo

Il 73esimo Festival di Sanremo è di fatto partito. Nella giornata di ieri è stato infatti diffuso il nuovo regolamento dell’evento canoro dell’anno, e che l’anno prossimo sarà condotto per la quarta volta di fila da Amadeus dopo il record della passata edizione. “L’obiettivo è avere a disposizione un tempo di preparazione più lungo per trasferire dal palco dell’Ariston nelle case dei telespettatori un racconto emozionante della musica italiana di oggi, dando voce ai nuovi talenti e agli artisti già affermati”, le parole dello stesso Amadeus, direttore artistico. “Il cast, anche in base alle proposte musicali che mi arriveranno sarà scelto, come sempre, dando peso al valore delle canzoni e alla loro potenzialità rispetto al mercato, con una particolare attenzione al loro ‘appeal radiofonico’”. Il Festival verrà trasmesso dal 7 all’11 febbraio, e in gara ci saranno 25 concorrenti fra cui i 3 finalisti di Sanremo Giovani.

Ultime notizie, il bollettino odierno del coronavirus

Nel bollettino del coronavirus sono stati segnalati 10.371 nuovi casi di contagio mentre i decessi sono stati e 41. Il numero è inferiore a quello della giornata di ieri, 18.678, ma superiore allo stesso giorno della scorsa settimana quando i casi registrati furono 8.512 e questo conferma la leggera risalita della curva epidemica. Con i 74,636 tamponi processati, il tasso di positività diminuisce portandosi al 13,9% dal 14,6% che era stato raggiunto nella giornata di ieri. Per quanto riguarda i ricoveri sono in totale 193 in tutta Italia con 10 unità in più, mentre nei reparti ordinari il totale dei ricoverati è di 4,210 con un aumento di 92 unità. Intanto sono stati diffusi i dati aggiornati delle dosi di vaccino somministrate in tutta Italia che sono 137.973.408.

Ultime notizie, mascherine non obbligatorie agli esami di maturità

La decisione attesa da tempo è arrivata nella giornata di ieri e riguarda l’obbligatorietà dell’uso della mascherina a scuola durante lo svolgimento degli esami di maturità. L’uso della mascherina resta comunque “fortemente raccomandato” ma la scelta viene lasciata ai singoli, come è accaduto per le votazioni per le comunali e le amministrative che si sono svolte nella giornata di ieri. La stessa decisione vale anche per gli alunni che svolgeranno gli esami di terza media. La scelta è stata presa di concerto tra il Ministero della Pubblica Istruzione e quello della Salute.











