Le ultime notizie sulle elezioni in Liguria, con la vittoria del candidato di Centrodestra, Marco Bucci, sindaco di Genova. Ha ottenuto il 48,79 per cento dei voti, superato seppur di poco il rivale del centrosinistra, Andrea Orlando, fermatosi al 47,35%.

Il partito che ha ricevuto più voti in regione è il Pd, con il 28%, mentre Fratelli d’Italia si è fermato al 15%. Si registra un voto negativo invece del Movimento 5 Stelle, che si è fermato al 4,56%, e anche l’affluenza è stata piuttosto bassa, 45,96% contro il 53,42 per cento delle elezioni del 2020. Pronto il commento a caldo dello stesso Marco Bucci, che ha voluto ringraziare la buona Liguria “che non torna indietro”, aggiungendo di essere il presidente di tutti i liguri.

Terremoto oggi Macerata M 2.1/ Ingv ultime notizie, sciame sismico in provincia di Cosenza

Ultime notizie, l’appello di Papa Francesco

L’Italia fa pochi figli ed anche per questo ha bisogno dei migranti. E’ questo in sintesi il pensiero di Papa Francesco, che nella giornata di ieri, nell’udienza davanti alla scalabriniani per missionari di San Carlo, ha lanciato un appello che ovviamente ha creato non poche polemiche. Il Santo Padre ha ricordato che il nostro Paese ha un’età media di 46 anni, e non facendo figli ha bisogno dei migranti che vanno accolti, accompagnati e fatti integrare.

Immagini auguri Halloween 2024/ Foto, gif e video a tema tra zucche, teschi e killer cinematografici

“Dobbiamo dire questa verità”, ha aggiunto il Pontefice. Lo stesso ha quindi ricordato di essere lui stesso figlio di migranti, e ha voluto sottolineare la loro tenacia, nonostante le barriere e i continui ostacoli, ma sono sostenuti dall’amore per le proprie famiglie che rimangono in patria, ed è per questo che ci “devono insegnare tanto”, ha quindi aggiunto e concluso il Santo Padre.

Ultime notizie, il caso dossieraggio

Sulla vicenda dossieraggio e i conti dei politici spiati, è intervenuto ieri Ignazio La Russa, presidente del senato. Come si legge sul sito di TgCom24.it, l’esponente di spicco di Fratelli d’Italia si è detto stupito e disgustato, soprattutto perchè anche i suoi figli, Geronimo e Leonardo, sarebbero stati spiati solo per il fatto di chiamarsi La Russa.

DOSSIERAGGI/ Da Equalize agli apparati “traditori”, così i nostri dati diventano merce

La Russa sarebbe fra coloro che sarebbero stati spiati da Equalize, agenzia di investigatori di Enrico Pazzali, che avrebbe appunto effettuato delle intrusioni illecite, secondo quanto emerso, stilando poi migliaia di dossier su personaggi vari. Vista la portata di quanto sta emergendo, secondo La Russa è ora di capire “chi spia e perchè”. Parlando con il Corriere della Sera il numero uno del Senato ha spiegato di conoscere da anni Pazzali, considerata sempre una persona per bene e un amico: “Mai avrei immaginato potesse fare una cosa del genere”.

Ultime notizie guerra Ucraina: in Russia truppe della Nord Corea

Si starebbe inesorabilmente allargando il conflitto in Ucraina con la Russia. Secondo quanto riferito dal neo numero uno della Nato, Mark Rutte, nel territorio della Federazione vi sarebbe la presenza di truppe della Nord Corea, così come unità militari dispiegate nella regione del Kursk.

La notizia è giunta dopo che lo stesso segretario generale dell’Alleanza Atlantica ha incontrato a Bruxelles alcuni delegati della Corea del Sud, aggiungendo che questo coinvolgimento è lo specchio “una significativa escalation” oltre che ovviamente del coinvolgimento di Pyongyang nel conflitto con l’Ucraina e una violazione del consiglio di sicurezza delle nazioni unite. Alla luce anche di questi ultimi accadimenti il presidente ucraina, Zelensky, ha mandato un appello chiedendo nuovi aiuti da parte degli Stati Uniti, un messaggio chiaramente rivolto al futuro presidente che verrà eletto il prossimo 5 novembre.

Ultime notizie, gravissimo infortunio per Matilde Lorenzi

La giovane promessa azzurra dello sci, la 20enne piemontese Matilde Lorenzi, è rimasta vittima di un gravissimo infortunio ieri mattina mentre si stava allenando in Val Senales. Dopo l’incidente la sciatrice è stata intubata da parte dei soccorritori e trasportata presso l’ospedale di Bolzano dove viene sottoposta ad un intervento per la “ricomposizione” del trauma cranico facciale che ha subito.

Matilde Lorenzi è una sciatrice appartenente al gruppo sportivo dell’Esercito ed i dettagli della sua caduta sono ancora da chiarire, anche se le prime risultanze parlano di una divaricazione degli sci. Sul luogo dell’incidente si sono svolti accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Ultime notizie, possibile tregua tra Israele ed Hamas

Mentre stanno proseguendo i raid israeliani contro il sud del Libano, con gli ultimi che hanno causato 3 vittime, su proposta dell’Egitto, Israele ed Hamas sembrano essere d’accordo su una mini tregua che consentirebbe anche la liberazione di alcuni ostaggi. L’Idf ha comunicato che gli hezbollah hanno lanciato 90 missili contro il loro territorio.

Riguardo agli attacchi che hanno interessato l’Iran, il governo di Teheran ha minacciato rappresaglie “inimmaginabili” contro il territorio ebraico. Sempre riguardo a questo attacco, parlando al parlamento israeliano, Netanyahu ha comunicato che gli obiettivi presi di mira dagli attacchi erano tutte installazioni militari iraniane.

Ultime notizie, la crisi dell’auto in Germania

La crisi del settore dell’auto si sta facendo sentire anche in Germania, ed una delle maggiori industrie del settore, la Volkswagen, ha annunciato l’intenzione di chiudere tre dei suoi stabilimenti ed effettuare una riduzione del personale di circa 10mila unità. Si tratta della rottura di quello che è sempre stato un “tabù” e si è registrata immediatamente una forte opposizione da parte dei sindacati del settore. Nella giornata di mercoledì si avvieranno i colloqui tra l’azienda ed i rappresentanti dei lavoratori. In totale l’azienda impiega, nei suoi 10 stabilimenti in Germania, circa 120mila lavoratori.

Ultime notizie, delitto a Cremona

Il 44enne Paolo Gamba è stato ucciso ieri pomeriggio a colpi di coltello dal suo coinquilino, il 48enne Marco Viti, che era uscito dalla prigione soltanto 10 giorni prima. L’omicidio è avvenuto al termine di una lite tra i due uomini e successivamente Viti ha chiamato la polizia dicendo di aver ucciso il suo coinquilino. I due abitavano in un palazzo di Borgo Loreto, una delle zone popolari della città lombarda. Per quanto riguarda il movente della lite tra i due si pensa sia legato alla droga. Per l’omicidio è stato utilizzato un coltello da cucina.