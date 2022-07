Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Enrico Letta: “Rottura con il M5s è irreversibile”

Chiude definitivamente la porta al Movimento 5 Stelle il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. Parlando nella giornata di ieri a Mezz’ora in più, su Rai Tre, il numero uno del Pd ha spiegato: “Con la caduta di Draghi – si legge sul sito dell’agenzia Ansa – credo che quello che si è compiuto sia stato un suicidio collettivo della politica italiana e credo che le nostre istituzioni, la nostra politica esca molto ammaccata”. E ancora: “Non ho dubbi che all’ambasciata russa si sia festeggiato a caviale e che Putin abbia avuto la più grande soddisfazione dopo la fine di Johnson a Londra. Questa è un vicenda non solo italiana, ma europea, pesante”. E poi, soffermandosi sul M5s, Letta ha sottolineato che la rottura dai pentastellati “in queste elezioni è irreversibile, lo abbiamo detto, lo avevo detto prima. Avevo detto a Conte se prendete una decisione di questo tipo questa sarà la conseguenza e siamo lineari con questa scelta”. La replica del leader pentastellato non si è fatta attendere: “Il Pd è arrogante”. Questa strana campagna elettorale estiva vede già alcune mosse, come quella di Beppe grillo che è tornato a farsi sentire per ribadire il vincolo del doppio mandato che è stato uno dei cavalli di battaglia del M5S fin dall’inizio della sua partecipazione alle campagne elettorali. Nel centro destra berlusconi potrebbe essere il candidato per la presidenza del Senato, come indicato da Matteo Salvini. Il ministro brunetta intanto ha abbandonato Forza Italia. In Sicilia le primarie del centrosinistra in vista della tornata elettorale per la Regione hanno visto il successo di Caterina Chinnici del PD.

La California sta venendo devastata dagli incendi in queste ore. L’Oak Fire, scoppiato non troppo lontano dal parco Yosemite, ha costretto l’evacuazione di migliaia di persone, con i pompieri impegnati giorno e notte per provare a contenere lo stesso. Nel giro di 24 ore l’area del rogo è passata da 647 a 4.815 ettari, circa otto volte di più. “L’incendio si muove rapidamente ed è cresciuto in modo significativo”, hanno fatto sapere i pompieri nell’ultimo aggiornamento, aggiungendo quanto sia complicato contenere le fiamme. Attualmente, fanno sapere ancora i vigili del fuoco, sarebbero più di 400 gli uomini impegnati nel domare le fiamme, con ben 40 elicotteri e 45 camion, a conferma di quanto il rogo sia di dimensioni enormi.

Ultime notizie, sbarco massiccio di migranti in Calabria: 5 morti

Un maxi sbarco di migranti si è verificato nella giornata di ieri in Calabria, dopo che un peschereccio alla deriva con oltre 600 persone è stato soccorso dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza. In totale vi erano a bordo 674 migranti, con l’aggiunta di altri cinque trovati purtroppo senza vita. L’avvistamento e il soccorso sono avvenuti a circa 124 miglia da una costa calabra, dopo che la carretta del mare era stata avvistata da una nave mercantile. Sul luogo segnalato, come spiegato dall’agenzia Ansa, sono intervenuti anche un velivolo di pattugliamento marittimo della Marina Militare, e un aereo di Frontex, che ha seguito da vicino l’evento. I migranti tratti in salvo sono stati trasferiti presso i porti della Calabria e della Sicilia.

Il bollettino del coronavirus del 24 luglio emesso dal Ministero della Salute segnala 51.208 nuovi casi e 77 morti. Il numero dei casi conferma la fase di discesa del contagio, essendo inferiore sia ai 68.170 nuovi casi che erano stati registrati nelle 24 ore precedenti ed ai 67.817 di domenica 17 luglio. Anche l’indice di contagio è calato ed è attualmente pari a 1, come era ad inizio di giugno, e quindi al livello pari alla soglia epidemica. Il basso numero dei tamponi effettuati ha fatto salire leggermente il tasso di positività che dal 19,4% delle 24 ore precedenti, è oggi arrivato al 19,5%. Registrato anche un lieve calo dei numeri per quanto riguarda le terapie intensive, – 3, con un totale di persone ricoverate di 405.

Buoni risultati per lo sport italiano con il successo di Massimo Stano che, dopo aver vinto l’oro nelle olimpiadi di Tokio dello scorso anno, si è ripetuto anche nei mondiali in corso di svolgimento ad Eugene, negli Stati Uniti, con il primo posto nella 35 chilometri di marcia. Anche nel tennis si sono avuti buoni risultati con la prima vittoria in un Master conquistata dal giovane Lorenzo Musetti che si è imposto sulla terra rossa ad Amburgo, battendo lo spagnolo Alcaraz, attuale numero 6 del mondo. Il successo per il 20enne di Carrara è arrivato in tre set. Sempre sulla stessa distanza ha invece perso la finale di Gstaad l’altro azzurro Matteo Berrettini contro il norvegese Ruud.

Due persone sono morte a causa di altrettanti incidenti accaduti in montagna. Nel primo è morto, a causa di un malore, occorsogli mentre era impegnato in una escursione, Francesco Aresi, che era noto come guardia del corpo dell’ex leader della lega, Umberto Bossi. A causa del malore l’uomo è precipitato in un burrone. A Urbe, in provincia di Savona, è invece morto Paolo Nicolardi, 46enne ingegnere informatico che è precipitato mentre stava scalando una parete di roccia. In entrambi i casi sono stati immediatamente allertati i soccorsi ma per i due uomini non c’è stato niente da fare.

Nel primo pomeriggio di ieri verso le 13.00, a Cinigiano, in provincia di Grosseto, si è sviluppato un incendio che con il passare delle ore ha visto le fiamme prendere più vigore e minacciare da vicino anche delle case tanto che sono state evacuate diverse persone. Le fiamme si sono avvicinate anche ad un distributore di carburanti. Per cercare di contrastare e spegnere l'incendio sono attualmente impiegati due aerei Canadair e 4 elicotteri. A terra operano diverse squadre di vigili del fuoco e di volontari che sono arrivati da tutta la Toscana.











