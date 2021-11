Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Figliuolo: richiamo alle Regioni per la terza dose

Sono 5.905 i nuovi positivi di ieri secondo il bollettino del coronavirus, in aumento rispetto al numero di quelli delle 24 ore precedenti che era stato di 5.188 contagi. Le vittime sono state 59, con un calo di 4 unità rispetto a ieri. Crollato il numero dei tamponi eseguiti, oggi 514.629, con il tasso di positività che è tornato all’1,1%. Il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva è salito di 2 unità, mentre per i ricoveri ordinari l’aumento è stato di 16 unità.

Il cadavere di Alessio Zangrilli è stato recuperato nel Tevere, nei pressi di Ponte Milvio. Il 35enne pugile era scomparso il 10 ottobre e per le sue ricerche la madre si era rivolta anche alla celebre trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”. Ieri mattina all’alba il suo corpo, che galleggiava nelle acque del Tevere, è stato notato da alcune persone che hanno immediatamente dato l’allarme. I vigili del fuoco hanno riportato a terra il cadavere alle 8 del mattino. Il pugile era morto da circa 2 settimane e ora verrà effettuata l’autopsia per chiarire le cause della morte. La madre, nella richiesta di aiuto fatta in televisione aveva detto di averlo visto molto preoccupato nei giorni precedenti la sparizione.

Ultime notizie, richiamo del commissario Figliuolo alle Regioni per la vaccinazione terza dose

Il generale Figliuolo ha chiesto a tutte le regioni italiane una accelerata decisa per quanto riguarda la somministrazione della terza dose di vaccino. Secondo i conteggi disponibili soltanto il 29% delle persone che avevano il diritto ad effettuare la terza dose l’hanno ricevuta. Per accelerare questa operazione e scongiurare l’aumento dei contagi, si possono seguire anche la strada dell’accesso diretto delle persone agli hub che effettuano le vaccinazioni e chiamare direttamente gli interessati sensibilizzando sul problema. Nella lettera che il generale ha inviato alle amministrazioni regionali ha parlato anche della curva dei contagi, che sta tornando a salire, ma che per ora non crea problemi alle strutture ospedaliere.

Ultime notizie, uccisa una donna a Ostia con un colpo di fucile

Elena di Mauto, una donna di 77 anni abitante a Ostia Antica, è stata uccisa all’interno della sua casa con un colpo di fucile da caccia. L’arma è stata trovata accanto al marito, Mario Piunti, 79 anni, che è stato fermato per omicidio. L’uomo era in stato confusionale sul divano della propria casa. Al momento dell’omicidio in casa era presente anche la collaboratrice domestica. Il primo colpo di fucile sparato da Mario Piunti ha colpito una parete, mentre il secondo il fianco della donna. Sentendo gli spari i vicini hanno chiamato la forza pubblica.

Ultime notizie, i 100 anni del Milite Ignoto e l’omaggio di Mattarella

Si sono celebrati ieri i 100 anni dalla deposizione, a Roma, della salma del soldato sconosciuto, il Milite Ignoto. La ricorrenza è stata celebrata come ogni anno ed il presidente della repubblica ha ricordato il sacrificio dei soldati italiani caduti in tutte le guerre. Il Premier Draghi ha ringraziato i militari italiani anche per il loro impegno nelle missioni all’estero. La cerimonia si è svolta all’Altare della Patria, alla presenza di autorità civili e militari e di molta gente comune tra i quali moti rappresentanti delle scolaresche romane. Nell’occasione del centenario si è anche ripercorso il cammino della salma, con il treno rievocativo che tre giorni fa è partito da Aquileia e poi con una sfilata del “Reggimento Interforze” che dalla basilica romana di Santa Maria degli Angeli è arrivata sino all’altare della Patria.



