Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: focolaio Covid sull’isola di Stromboli (26 luglio)

Ultime notizie sul fronte sanitario: cala il numero dei contagi nel bollettino Coronavirus di ieri, con 4.743 nuovi positivi, ma la diminuzione dei tamponi eseguiti porta al 2,9% il tasso di positività. Restano in singola cifra i decessi: dopo i 5 della giornata di ieri, oggi se ne sono registrati 7. Aumentano i ricoveri, sia nei reparti di intensiva, +6 unità, che nei reparti ordinari, +52 unità, e il totale degli attualmente contagiati (66.257). Il totale dei morti in Italia è oggi di 127.949 dall’inizio della pandemia nel febbraio dello scorso anno e tra i Paesi europei siamo al secondo posto dopo la Gran Bretagna. Il conteggio su base regionale vede il Lazio con 660 nuovi casi davanti a Sicilia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto.

Ultime notizie: continuano le buone prove degli atleti italiani alle Olimpiadi

La seconda giornata delle Olimpiadi di Tokyo ha portato a un incremento di medaglie per la rappresentativa azzurra, che nella giornata di ieri ha aggiunto tre bronzi all’oro e all’argento conquistati ieri. La prima medaglia è giunta dal ciclismo su strada donne con Elisa Longo Borghini, poi, sempre al femminile, Odette Giuffrida ha conquistato il bronzo nel judo categoria 52 chili, dopo aver conquistato l’argento nella precedente Olimpiade a Rio De Janeiro. Infine, bronzo a sorpresa anche per Mirko Zanni nel sollevamento pesi (categoria fino a 67 chilogrammi). Per l’azzurro, che fa tornare l’Italia sul podio dopo 37 anni in questa disciplina, il totale sollevato è di 322 chilogrammi, nuovo record italiano. Bene al debutto le nazionali di basket maschile, che ha battuto la Germania, e di pallavolo femminile, che si è imposta nettamente sulla Russia.

Ultime notizie: danni incalcolabili per gli incendi in Sardegna

Nell’Oristanese le fiamme continuano a bruciare e i danni sono incalcolabili, con le fiamme che minacciano anche le case e hanno costretto molte persone all’evacuazione. Secondo le prime stime della Regione, la superficie che sta bruciando è di almeno 20mila ettari e per spegnere le fiamme le autorità locali hanno richiesto anche l’aiuto di volontari. La situazione è complicata anche dal forte vento che si sta abbattendo sulla zona e che non facilita le operazioni di spegnimento, che vengono compiute anche con l’ausilio degli elicotteri.

Uomo si uccide a Taranto dopo aver tentato di accoltellare la moglie

Dramma a Taranto poco dopo la mezzanotte di ieri, dove un 40enne pregiudicato ha tentato di uccidere la moglie colpendola con un paio di forbici. La donna, però, è riuscita a liberarsi e a fuggire, portando via dalla casa anche i due figli piccoli, mentre l’uomo si è suicidato gettandosi nel vuoto dal balcone del quinto piano.

Ultime notizie, Focolaio Covid nell’isola di Stromboli

Un focolaio Covid è stato scoperto alle Eolie, sull’isola di Stromboli, ed è scattato subito l’allarme nella vicina isola di Lipari. Protagonisti 7 turisti milanesi che si trovavano in vacanza sull’isola, in località Piscita. Dopo la scoperta della positività, sono immediatamente scattati i tracciamenti dei contatti ed è stato chiuso a scopo precauzionale uno dei più noti ristoranti dell’isola che era stato frequentato dai turisti, ora in quarantena. Risultano inoltre positivi tre membri dello staff del ristorante.

Ultime notizie, il comizio improvvisato di Gianluigi Paragone

L’ex giornalista e deputato del M5S Gianluigi Paragone, ora leader del gruppo Italexit, con il quale si è candidato alle comunali di Milano del prossimo autunno, ha improvvisato un comizio per protestare contro le misure del governo relative al Green Pass. Paragone ha arringato i passanti che si trovavano in piazza San Babila protestando come un tribuno “no vax” contro quella che ha definito come “la dittatura sanitaria messa in piedi dal governo del premier Draghi”.



