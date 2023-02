Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Giorgia Meloni da Berlino “A Kiev entro 24 febbraio”

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il Cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino, e nell’occasione ha ribadito le importanti relazioni fra Italia e Germania: “Siamo due nazioni legate da un rapporto bilaterale esteso a quasi tutti i settori, un partenariato con una forte interconnessione economica, due economie complementari. La nostra cooperazione è fondamentale per soluzioni europee su temi complessi in questi tempi, penso al prossimo Consiglio europeo su Ucraina e la competitività del sistema economico europeo”.

DA MESSINA DENARO A COSPITO/ "Ho catturato il capo dei casalesi e vi spiego perché il 41bis resta necessario"

Meloni ha parlato anche del sostegno all’Ucraina: “La posizione italiana è stata chiarissima dall’inizio: abbiamo fatto ogni sforzo necessario e possibile. Poi ci si dividono le competenze: in questo momento stiamo lavorando con la Francia sulla difesa missilistica. Siamo arrivati al sesto pacchetto di aiuti, per un ammontare significativo e importante. Noi ci siamo e non faremo mancare il nostro sostegno per arrivare al dialogo. Aiutare l’Ucraina per portare gli attori al tavolo. Sarò a Kiev prima del 24 febbraio”, ha quindi annunciato Meloni che poi ha concluso: “C’è una forte sintonia tra Roma e Berlino: entrambi i Paesi hanno lavorato per sostenere l’autodifesa di Kiev, e continueremo a farlo fino a quando sarà necessario”.

GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO/ Cosa serve dopo il Piano nazionale oncologico

Ultime notizie, caso Cospito: manifesti choc a La Sapienza

Dei manifesti choc sono stati affissi nella giornata di ieri da alcuni anarchici presso l’università La Sapienza di Roma. Nelle immagini si notano i volti di alcuni politici di spicco italiani, a cominciare dal capo di stato Mattarella, il ministro della giustizia Nordio, l’ex Guardasigilli Cartabia, il premier Meloni, ma anche Anna Maria Loreto, procuratore capo di Torino, Giovanni Russo, capo del Dap e ill procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, con la scritta “Assassini”.

Un manifesto che è stato condannato apertamente bipartisan, a cominciare dal presidente del senato, Ignazio La Russa: “Trovo estremamente gravi e inaccettabili i manifesti affissi all’Università La Sapienza di Roma che indicano in alcuni rappresentanti delle Istituzioni gli ‘assassini di Alfredo Cospito. Il clima che si sta creando attorno alla vicenda dell’anarchico sta assumendo contorni inquietanti e non va sottovalutato. E’ necessaria una condanna unanime, ferma e decisa, per queste azioni vergognose e per questa continua escalation di violenza”.

Scendi in pista! Diventa volontario/ Max Blardone: aiutare il prossimo ci fa crescere come uomini

Ultime notizie, pallone spia cinese sorvola gli Stati Uniti

Un pallone aerostatico è apparso negli scorsi giorni nei cieli degli Stati Uniti e stando a quanto fatto sapere dal Pentagono si tratterebbe di un oggetto volante spia di origini cinese con l’obiettivo proprio di scrutare il territorio “nemico” d’oltre oceano.

L’avvistamento del pallone sospetto, come riferisce TgCom24.it, è avvenuto pochi giorni prima la visita del segretario di stato a stelle e strisce, Antony Blinken, presso la capitale cinese per dei colloqui ad alto livello. Si tratta senza dubbio di uno degli episodi più gravi da parte della Cina, una vera e propria invasione dei cieli di un’altra nazione senza alcun consenso. Il pallone spia, nel dettaglio, ha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, quello situato presso la Malmstrom Air Force Base di Billings, nello stato del Montana. Secondo quanto fatto sapere da alcuni funzionari americani, il Pentagono ha deciso di non abbatterlo per il rischio di provocare alcuni danni alla persone a terra a seguito della possibile caduta di detriti. Il pallone è volato sopra il traffico aereo civile e al di sotto dello “spazio esterno”.

Ultime notizie, omicidio a Ostia: ucciso pregiudicato 48enne

Un uomo di 48 anni è stato assassinato nella tarda serata di giovedì in quel di Ostia, sul litorale romano. La vittima si chiamava Fabrizio Vallo e stando a quanto fatto sapere dai media locali era una persona già conosciuta alle forze dell’ordine per alcuni precedenti reati; era infatti stato in carcere per delle rapine ai danni dei commercianti locali.

L’uomo è stato assassinato a sangue freddo davanti al portone di casa, raggiunto da cinque colpi di pistola sparati da posizione ravvicinata. Una vera e propria esecuzione anche perchè i due killer, una volta portato a termine l’assassino, si sono dileguati e risultano fino ad ora irrintracciabili. Secondo le forze dell’ordine che stanno indagando sull’omicidio è probabile che l’uomo sia stato vittima di un regolamento di conti forse per una questione legata allo spaccio di stupefacenti in zona.

Ultime notizie, la situazione settimanale del covid 19

Il calo dei nuovi casi di covid continua anche in questa settimana, con un totale di circa 34 mila e con l’Rt che scende fino a 0,69. Allo stesso tempo anche i reparti con gli ammalati di covid si stanno svuotando. Questi sono i dati comunicati dalla Cabina di regia, compreso il calo dell’incidenza settimanale, che ora è di 58 casi ogni 100mila abitanti e una diminuzione percentuale pari al 10,7%.

Nella regione Piemonte questo numero è sceso sotto quota 40. L’Rt la scorsa settimana era a 0.89 e la diminuzione è stata quindi importante. Per quanto riguarda i ricoveri le percentuali sono in calo con l’1,8% dei posti occupati nelle terapie intensive e il 5,8% nei reparti ordinari. Per quanto riguarda le misure in atto, è stato prorogato l’obbligo di effettuare il tampone per chi arriva in Italia provenendo dalla Cina.

Ultime notizie, giovane uccide il padre a Livorno a colpi di coltello

Omicidio a Livorno in zona Coteto, in un appartamento di Via Paganini, dove un giovane di 23 anni ha ucciso a colpi di coltello il padre 57enne, Fabrizio Banti. Dopo il delitto il giovane ha telefonato ad un amico confessando l’accaduto e la sua intenzione di suicidarsi e questi ha telefonato ai carabinieri. L’accoltellamento è avvenuto mentre l’uomo si trovava a letto ed il giovane dopo la telefonata ha chiuso la casa ed è uscito dal condominio dove abitava.

I carabinieri hanno sfondato la porta di casa trovando ilo cadavere dell’uomo e successivamente hanno trovato il figlio in un vicino giardino di Via Torino con delle ferite sui polsi ed uno stato di shock. Il ragazzo è stato interrogato in caserma ma le cause dell’accoltellamento non sono state ancora chiarite.

Ultime notizie, previsioni meteo in Italia

Meteo anomalo in Italia nei prossimi giorni con tre giorni di grande caldo che saranno poi immediatamente sostituiti dal ritorno del freddo polare. Le temperature, che nei giorni caldi raggiungeranno anche i 20°C in alcune regioni del Sud Italia, torneranno ad abbassarsi bruscamente e ci saranno anche delle nevicate in pianura. L’impulso freddo proverrà dalla Scandinavia e l’urto con l’anticiclone presente in questi giorni sull’Italia provocherà il peggioramento, che inizierà dalle regioni settentrionali per estendersi poi a tutto il territorio italiano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA