Le ultime notizie odierne le apriamo con la tregua in Medioriente, un cessate il fuoco di sei settimane che è stato ufficializzato. Nelle scorse ore si è continuato a lavorare senza sosta affinchè arrivasse un accordo lungo la Striscia di Gaza e il Medioriente, che riguardasse Israele, Hamas, Iran, Siria e Libano. Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto un alto funzionario di Hamas che parlando con un quotidiano londinese aveva spiegato che l’accordo era di fatto concluso, ma che andava annunciato solo quando le varie parti in gioco avessero raggiunto una intesa sui meccanismi di attuazione dello stesso.

Allerta meteo oggi, 16 gennaio 2025/ Gialla in Sicilia, possibili piogge. Ecco le previsioni

Ci aveva tenuto comunque a precisare che le notizie secondo cui i palestinesi avrebbero accusato di aver cambiato le carte in tavola, introducendo nuove condizioni, sarebbero solo delle menzogne. Alla fine è arrivata la fumata bianca, 6 settimane di stop, con Trump che ha esultato: “E’ una mia vittoria”. Intanto proprio ieri sono continuati i bombardamenti e nelle ultime 24 ore sono state uccise 62 persone lungo la Striscia in territorio palestinese. Il bilancio da inizio conflitto, il 7 ottobre del 2023, è pesantissimo secondo quanto riferito dal ministero della salute di Gaza, più di 45mila morti, per l’esattezza 46.707 e i feriti che sarebbero più di 110mila. Si sprecano poi i miliardi di dollari di danni a seguito dei numerosi edifici che sono stati rasi al suolo in questi 15 mesi di combattimenti senza sosta tranne una sporadica tregua.

Pierina Paganelli: è Dassilva l'uomo della Cam 3?/ A Chi l'ha visto l'analisi inedita dell'esperto

Ultime notizie, le parole di Giorgia Meloni

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato da Abu Dhabi dove si trova per il summit mondiale sull’energia. La premier si è soffermata sulla transizione energetica, definendola una sfida storica, e precisando che sarà fondamentale dare vita a delle interconnessioni, riferendosi alle stesse come ad una pietra miliare.

Servono inoltre delle infrastrutture adeguate affinchè la transizione energetica avvenga nel migliore dei modi e in maniera adeguata, ma sarà importante cooperare fra Paesi di modo da ottenere dei benefici che giovino a tutti. L’Italia, precisa anche Giorgia Meloni, vorrebbe diventare un hub strategico fra Europa ed Africa, per poi concentrarsi sull’intesa raggiunta con l’Albania, una infrastruttura che produce e trasporta energia rinnovabile da Tirana all’Italia, di cui la stessa presidente del consiglio si è detta molto orgogliosa.

False recensioni online: approvata la stretta del ddl PMI/ Le nuove regole e cosa cambia per gli utenti

Ultime notizie, caos treni, Gruppo FS presenta denuncia

Dopo l’ennesimo incidente definito “anomalo”, il Gruppo Fs ha presentato una denuncia, tenendo conto di circostanze definite sospette. Si tratta di un testo che è già stato depositato presso le autorità competenti, come si legge su Tgcom24.it e che giunge alla luce dei numerosi ritardi, guasti e problemi che si sono verificati sulla rete ferroviaria nell’ultimo anno.

Nella nota diffusa dal Gruppo Fs si sottolinea che gli orari, i guasti e la loro frequenza lasciano diversi punti interrogativi e la Lega ha replicato che la verifica è un bene ma che da sinistra è giunto “il solito sciacallaggio”. Staremo a vedere cosa accadrà dopo un eventuale accertamento sui guasti che in effetti sono arrivati quasi sempre alla stessa ora e in precise tratte.

Ultime notizie, la quarta giornata dell’Australian Open

Nella quarta giornata dell’Australian Open scendevano in campo sia Alcaraz che Djokovic, e mentre il tennista spagnolo si è imposto molto facilmente schiantando il suo avversario il giapponese Nishioka, in soli tre set, il serbo ha fatto fatica vincendo per 3 set a 1 contro Faria. Tra gli altri incontri si è avuta la sorpresa di Ruud, testa di serie numero 6, che è stato sconfitto da Jakub Mensik per 3 set a 1, mentre Passaro, dopo aver ottenuto la qualificazione al secondo turno per il ritiro di Dimitrov, è stato sconfitto da Bonsi in 4 set.

Passa il turno anche Zverev, mentre viene eliminato Rublev. In campo femminile prosegue il cammino per Osaka e Sabalenka, mentre è stata eliminata Zheng. Nel doppio maschile passano il turno i tennisti azzurri Bolelli e Vavassori. Domani secondo turno per Jannik Sinner e per Berrettini in campo maschile e per la Paolini in campo femminile.

Ultime notizie, caro carburanti in Italia

I consumatori sono in rivolta relativamente agli ultimi aumenti che si sono registrati sui carburanti con benzina e gasolio che hanno raggiunto i massimi dallo scorso mese di agosto e le prospettive future che vedono altri aumenti in vista. Le associazioni dei consumatori hanno richiesto l’intervento di “Mister prezzi”.

La replica dei gestori degli impianti non si è fatta attendere con l’indicazione che gli aumenti che si sono registrati negli ultimi tempi sono inferiori a quelli dell’aumento di prezzo del Brent. Oltre a questo viene segnalato anche il deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro. Secondo il Partito democratico, che ha presentato in parlamento una interrogazione in merito al Mimit, sui prezzi attuali “Pesa l’obbligo di miscelazione dei biocarburanti” che viene scaricato sui consumatori.

Ultime notizie, arrestato il presidente sudcoreano Yoon

Il leader della Corea del Sud, già indagato per il suo tentativo, effettuato nel mese di dicembre, di imporre al paese la legge marziale, era già stato sospeso dalle funzioni previdenziali con un “impeachment”, ed oggi, dopo una giornata di caos nella capitale, è stato arrestato. Gli investigatori, che già ad inizio gennaio avevano tentato di entrare nella sua residenza, in questo caso sono riusciti nel loro intento e lo hanno arrestato.

Yoon, indagato per insurrezione, è il primo presidente della Corea del Sud ad essere detenuto, con il suo paese che vive un’altra giornata di caos dal punto di vista politico, che sembra non essere ancora finito. Una volta entrati all’interno della residenza del presidente deposto, gli agenti del Cio hanno avuto un lungo negoziato con gli uomini della scorta di Yoon ed alle 10.33 è stato eseguito l’arresto, dopo il quale sono iniziati gli interrogatori ai quali Yoon si rifiuta di rispondere.

Ultime notizie, le news di oggi dalla guerra Russia – Ucraina

Un massiccio attacco missilistico eseguito dalle forze armate del Cremlino, e rivolto principalmente contro le infrastrutture energetiche del Paese, sta creando problemi in Ucraina, con esplosioni che sono state segnalate in varie zone dell’ovest dell’Ucraina come Khmelnytsky, Kharkiv e e Ivano-Frankivsk.

Da parte della Nato è stata iniziata l’operazione denominata “Sentinella del Baltico”, con la quale si intende fornire una sorveglianza maggiore in quei tratti del Mar Baltico che potrebbero subire attacchi da parte della Russia. Marco Rubio, nuovo segretario di stato degli USA, nel corso di una udienza presso il Senato americano, ha confermato che l’intenzione del presidente Trump è quella di mettere fine alla guerra.