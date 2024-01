Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, il calcio piange Gigi Riva, Albertosi: “Ho perso un fratello”

E’ morto ieri sera all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era ricoverato dopo un malore, Gigi Riva, il mitico “Rombo di tuono”, grande attaccante del Cagliari e della nazionale italiana della quale è ancora il miglior marcatore dopo tantissimi anni con 35 reti segnate in 42 partite disputate.

Riva era stato anche un ottimo dirigente sia della nazionale che del Cagliari ed aveva vinto un campionato d’Europa oltre ad essere arrivato secondo al mondiale. Da dirigente aveva partecipato alla vittoria del mondiale 2006 della formazione guidata da Lippi. Ovviamente sono state infinite le reazioni dal mondo del pallone e non solo, e Albertosi ha spiegato: “Ho perso un fratello”.

Dopo il ricovero e l’intervento di Kate Middleton, nelle scorse ore è giunta la notizia che Sarah Ferguson, 64enne ex moglie del Principe Andrea nonché mamma delle principesse Beatrice ed Eugenia, ha un cancro maligno della pelle, scoperto durante un trattamento per il cancro al seno. La diagnosi, come si legge su TgCom24.it, è giunta dopo che sono stati rimossi diversi nei per un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo una mastectomia. Ora i medici effettueranno tutte le analisi per cercare di capire a che stadio sia il tumore, nella speranza che sia stato scoperto in maniera precoce.

La notizia è stata data dal Sun e la diagnosi sarebbe giunta poco dopo Natale ma in ogni caso Sarah Ferguson sarebbe “rimasta di buon umore”. Un portavoce della Duchessa di York ha confermato il tutto: “In seguito alla diagnosi di una forma precoce di cancro al seno a Sarah è stato ora diagnosticato un melanoma maligno. Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei fossero rimossi e analizzati mentre Sarah si sottoponeva a un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia e uno di questi è stato identificato come canceroso”.

Ultime notizie, Ron DeSantis si ritira dalle primarie USA

Ron DeSantis, governatore della Florida e uno dei nomi più forti fra i Repubblicani, ha deciso di ritirarsi dalle Primarie in corso negli Stati Uniti, appoggiando Donald Trump. L’annuncio è stato dato dallo stesso politico attraverso la propria pagina X, ex Twitter, alla luce anche dello scarso risultato ottenuto in Iowa, dove ha chiuso a 30 punti di distacco dal tycoon.

“Sono orgoglioso di aver mantenuto il 100% delle mie promesse e non mi fermerò ora – ha spiegato DeSantis – per me è chiaro che la maggioranza degli elettori delle primarie repubblicane vuole dare un’altra possibilità a Donald Trump. Anche se ho avuto disaccordi con Trump, ad esempio sulla pandemia di coronavirus, Trump è superiore all’attuale presidente in carica Joe Biden”.

Ultime notizie, vasto incendio a Cavenago, in Brianza

Nella mattinata di ieri si è verificato un vasto incendio in Brianza, precisamente in quel di Cavenago. All’interno degli stabilimenti della Planet Farms, come riferisce il sito di RaiNews, le fiamme hanno divampato provocando un alta colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza, anche dalla vicina autostrada A4, che dista circa un chilometro. Fortunatamente non si sono verificati feriti ne intossicati presso l’azienda che produce prodotti freschi da agricoltura verticale.

Sul posto diverse squadre di vigili mentre il sindaco di Cavenago, Monica Buzzini, durante il picco dell’incendio e del fumo ha invitato i suoi concittadini a tenere le finestre chiuse: “Il Sindaco insieme alle forze dell’ordine si trovano sul posto in attesa di sopralluogo e verifiche Arpa per l’estesa nube generatasi. Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre”.

Ultime notizie, femminicidio – suicidio ad Agropoli

Ad Agropoli, in provincia di Salerno, un femminicidio – suicidio ha sconvolto la tranquillità del piccolo centro campano. Le due vittime, i cui corpi sono stati trovati all’interno del loro appartamento, situato in via Donizetti, sono la 43enne Annalisa Rizzo, che è risultata uccisa da diversi colpi di coltello, ed il marito 63enne, Vincenzo Carnicelli. Al momento della scoperta dei due cadaveri in casa si trovava anche la figlia di 13 anni che dormiva nella sua cameretta.

All’interno della casa è stata trovata l’arma del delitto, un coltello con tracce di sangue. Anche il suicidio dell’uomo, sarebbe stato eseguito con la stessa arma usata contro la moglie. Le forze dell’ordine sono state allertate dalla madre della donna che non riusciva a mettersi in contatto con la figlia, mentre alcuni vicini di casa hanno dichiarato di aver sentito litigare i due coniugi. Tra loro era in corso la separazione, in maniera consensuale.

Ultime notizie, il 24 gennaio giornata di sciopero nel settore trasporti

Mercoledì 24 gennaio ci saranno disagi per gli utenti del settore trasporti a causa di uno sciopero che vedrà incrociare le braccia al personale di bus e metro. SI tratta del primo sciopero del 2024 che sarà a carattere nazionale ed avrà una durata di 24 ore fatti salvi i periodi di garanzia.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati di base che protestano riguardo ad argomenti importanti come il salario, la sicurezza ed i diritti dei lavoratori. Uno stop che segue quello in programma nella giornata di domani a Roma, dove i taxisti aderenti all’Usb si fermeranno effettuando un presidio ed una assemblea alle 10.

Ultime notizie, le previsioni meteo per la settimana

La settimana appena iniziata, dopo il freddo intenso dello scorso weekend propone un ribaltamento completo con il ritorno sul territorio italiano dell’anticiclone africano, che in alcune zone del sud porterà le temperature a raggiungere i 20°C, un aumento che sfiora i 10°C rispetto alle medie del periodo. Il caldo anomalo è dovuto proprio alla presenza di questo anticiclone che solitamente si trova sulle nostre regioni nei mesi estivi e che si espanderà non soltanto sull’Italia ma anche sull’Europa Centrale, impedendo in questo modo il transito sulle nostre regioni delle varie perturbazioni delle regioni nordeuropee.

Tra i vari giorni della settimana il più caldo dovrebbe risultare giovedì 25 gennaio, quando sulle due isole maggiori si supereranno i 20°C, ma anche nel resto del Paese le temperature saranno veramente miti e simili a quelle primaverili. Una siotuazione che sembra non destinata a cambiare nemmeno nei “giorni della merla”, dal 29 al 31 gennaio, che sono quelli solitamente più freddi dell’anno.











