Le ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente

All’alba dell’anniversario dell’attacco di Hamas sul territorio di Israele che ha dato il via all’attuale fase della guerra israelopalestinese, l’Idf ha condotto una serie di nuovi attacchi contro Gaza in un raid che ha causato la morte di 21 persone: l’obiettivo è stato una moschea nella quale – secondo le dichiarazioni israeliane – si stavano nascondendo alcuni degli ultimi terroristi di Hamas rimasti in vita. Nel frattempo, anche la capitale libanese è stata bersagliata dall’esercito israeliano, che si appresta anche ad attaccare l’Iran, come hanno confermato le parole di Netanyahu pronunciate nella giornata di ieri. Dopo un anno di guerra, secondo i media palestinesi, ben 23 dei 38 ospedali presenti nella striscia di Gaza risultano inutilizzabili.

In tutto questo, nella prima mattinata di oggi l’Idf ha fatto sapere ai giornalisti del Times of Israel che alle prime luci dell’alba odierna è stata “sventata una minaccia” con riferimento ai “preparativi e all’identificazione di [un tentativo di Hamas] di sparare contro Israele”: Tel Aviv ha bombardato i tunnel palestinesi, mentre Hamas ha lanciato quattro razzi contro lo Stato ebraico che non sono andati a segno.

Ultime notizie: ottimi risultati per gli italiani nel tennis

Nel Master 1000 di Shangai, Jannik Sinner ha battuto l’argentino Etchverry in tre set ed ha raggiunto gli ottavi di finale: per il tennista azzurro la gara è stata difficile e gli sono serviti tre set per avere la meglio su un Etcheverry davvero coriaceo e spinto a dare il meglio di sé dal confronto con il numero 1 del mondo. La partita tra i due – non a caso – è durata ben due ore e 40 minuti ed il punteggio finale è stato di 6-7 (3) 6-4 6-2; mentre per conoscere l’avversario che lo attende nel turno successivo dovremo attendere ancora qualche ora dato che diversi incontri sono stati rinviati a causa dell’incessante pioggia. Successo italiano anche nella finale del doppio femminile nel torneo di Pechino: Sara Errani e Jasmine Paolini hanno – infatti – conquistato la finale in due soli set, ottenendo anche il pass per la partecipazione, a fine anno, alle WTA finals. La coppia battuta dalle azzurre era formata da una tennista di Taipan, Hao-Chin Chan e da una tennista russa, la Kudermetova; mentre il risultato finale – ovviamente a favore delle azzurre – è stato di 6-4 e 6-3.

La morte di Sammy Basso: le ultime notizie

Sammy Basso, il 28enne che era il malato di progeria più longevo è morto – come ha fatto sapere ieri mattina la Onlus che aveva fondato – dopo aver accusato un malore mentre era a cena con amici in un ristorante di Asolo: oltre ad aver fatto conoscere a tutti la sua malattia, il 28enne aveva anche fondato assieme ai suoi genitori un ente per cercare di ampliare la ricerca di cure e terapie. La progeria è una malattia rara che causa un invecchiamento precoce dal punto di vista fisico ma mantiene giovane il cervello; ed infatti la sindrome di cui era affetto non ha impedito a Basso di laurearsi bend ue volte e di girare il mondo: solo pochi giorni fa – infatti – era rientrato da un viaggio in Cina.

Pecco Bagnaia vince in Giappone: le ultime notizie sul GP del Giappone

Dopo aver conquistato ieri la sprint race del GP del Giappone, Pecco Bagnaia si è ripetuto anche nella gara di ieri mettendo in fila (alle sue spalle) tutti i rivali e guadagnando altri 5 punti sul leader della classifica provvisoria del mondiale, con il solo Jorge Martin che lo precede ora soltanto di 10 punti. Bagnaia partiva dalla seconda posizione in griglia ma è scattato molto bene ed ha conquistato subito la testa della corsa inseguito da Acosta che poi – purtroppo – è caduto dopo alcuni giri; mentre sia Marc Marquez che Martin – che partivano nelle retrovie – hanno disputato una gara eccellente ed hanno conquistato rispettivamente il terzo ed il secondo posto, con la quarta posizione riservata alla seconda Ducati ufficiale, guidata da Enea Bastianini. I due avversari per la conquista del titolo si affronteranno ora nella prossima tappa del mondiale sul circuito del GP d’Australia.