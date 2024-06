Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Italia sconfitta dalla Spagna agli Europei 2024: ora si spera nella Croazia

L’Italia ha perso contro la Spagna la seconda partita dei gironi dei campionati Europei di calcio 2024 attualmente in corso in Germania. Gli azzurri sono caduti sotto i colpi delle furie rosse ma solo a seguito di un’autorete da parte del difensore Riccardo Calafiori. La Spagna ha quindi già strappato il pass per gli ottavi di finale, mentre i nostri dovranno ora giocarsela contro la Croazia, l’ultima partita del girone, per provare appunto ad ottenere il biglietto per il prossimo turno.

La partita di ieri ha visto la Spagna con il pallino del gioco, ma Gigio Donnarumma è apparso in serata super ed ha respinto ogni attacco degli iberici, fino a che non si è appunto arreso allo sfortunato autorete da parte di Calafiori. Tutto rimandato quindi al prossimo turno, ricordando che l’Italia ha avuto la meglio sull’Albania alla prima giornata con lo score di due a uno.

Ultime notizie, la seconda prova della maturità 2024

Come da programmi si è tenuto nella giornata di ieri la seconda prova della maturità 2024, il secondo e penultimo step dell’esame di quinta superiore. Dopo la prima prova, il “tema” di italiano uguale per tutti, nella giornata di ieri ogni indirizzo aveva una prova specifica.

E così che per il liceo classico è uscita la versione di greco con un brano di Platone, mentre per il liceo delle scienze umane la scuola di Montessori e di Dewey. Per il problema di matematica del liceo scientifico, due diverse funzioni con l’aggiunta di alcune citazioni di Ennio De Giorgi e G.H. Hardy. Ricordiamo che ora gli esami si “fermano” fino a lunedì 24 giugno quando scatterà poi l’orale, l’ultimo step prima del diploma.

Ultime notizie, la morte del bracciante di Cisterna di Latina

Si indaga sulla morte del 31enne bracciante di Cisterna di Latina, Satnam Singh, trovato in fin di vita in strada. Era stato portato d’urgenza attraverso l’elicottero presso l’ospedale San Camillo di Roma, e al momento il datore di lavoro è accusato di omissione violazione delle disposizioni in materia di lavoro irregolare e di omicidio colposo.

Lo stesso è stato ascoltato dai carabinieri ed ha raccontato di aver portato Singh, con un braccio amputato, su un furgone a casa. Non è da escludere per la Procura anche il reato di caporalato. Secondo chi indaga il 31enne si sarebbe ferito in maniera gravissima durante il lavoro per poi essere scaricato in strada dove è in seguito deceduto proprio per via delle mancate cure.

Ultime notizie, WSJ: “Solo 50 ostaggi ancora in vita”

Non si placa la guerra in Medioriente fra Israele e Hamas, con il conflitto che va avanti da più di 8 mesi. Nella giornata di ieri il Wall Street Journal ha fatto sapere che vi sarebbero solamente 50 ostaggi ancora in vita fra quelli nelle mani di Hamas, notizie drammatiche quindi se confermate. Intanto è stato pubblicato un nuovo rapporto da parte dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Unocha), secondo cui la “crisi umanitaria nel sud di Gaza sta “rapidamente peggiorando” per decine di migliaia di sfollati stipati in un’area lungo la costa in mezzo al “calore estivo ardente” e dove “il conflitto attivo e l’illegalita’” rendono quasi impossibile per gli operatori umanitari far fronte alle necessità e ai bisogni crescenti”.

Viene inoltre segnalato che gli sfollati nella zona centrale e meridionale di Gaza l’acqua starebbe diventando estremamente scarsa, inoltre vi sarebbe una grave carenza di cibo, nonché di latte anche per i bambini. “Molte famiglie riferiscono di consumare un solo pasto al giorno, e alcune di consumarne uno ogni due o tre giorni”, si legge ancora sul rapporto. Da segnalare infine che il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha fatto sapere che nessun luogo di Israele sarà risparmiato in caso di guerra totale.











