Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Italia vs Francia: “No ad ingerenze dall’estero”

Si è rischiata la crisi diplomatica nelle scorse ore fra Francia e Italia, dopo che la ministra francese Laurence Boone, ha commentato così, con tali parole, la vittoria del centrodestra alle recenti elezioni politiche: “Saremo molto attenti al rispetto dei valori e delle regole dello Stato di diritto”.

Immediata la replica della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha risposto a muso duro alle nuove da oltralpe: “È finita l’era dei governi Pd che chiedono tutela all’estero”. In seguito è giunta anche la precisazione da Parigi, che ha spiegato: “Frasi Boone semplificate,non vogliamo dare lezioni. La Francia rispetta la scelta democratica degli italiani”. Stando a quanto sottolineato dall’agenzia di stampa Ansa, tramite il proprio sito web, l’Italia ha replicato compatta, dal presidente del consiglio uscente Mario Draghi, fino al capo di stato Sergio Mattarella.

E’ stato assegnato nella giornata di ieri il premio Nobel per la Pace 2022. Il riconoscimento di prestigio è andato ad Ales Bialiatski e a due organizzazioni umanitarie rispettivamente russe e ucraine. Ales Bialiatski è un attivista bielorusso conosciuto in particolare per il suo lavoro con il Viasna Human Rights Centre of Belarus, mentre le due organizzazioni umanitarie, ricorda l’agenzia Ansa, sono il Russia’s Memorial e l’Ukraine’s Center for civil Liberties (Ccl).

Bialiatski è un dissidente, e il comitato per il Nobel a Oslo ha deciso di premiare lo stesso con il Nobel per la Pace in onore dell'”impegno in difesa dei diritti umani e del diritto di criticare il potere, di difesa dei diritti dei cittadini per i diritti dei cittadini e contro gli abusi di potere, per aver documentato crimini de guerra”. La moglie del Nobel, Natallia Pinchuk, ha commentato il Nobel, dicendosi travolta dalla “commozione” e dalla “gratitudine” per il riconoscimento assegnato.

Ultime notizie, monitoraggio ISS: crescono ricoveri e contagi covid

Nel consueto monitoraggio settimanale dell’Iss sui dati covid, viene confermata la crescita dei contagi, a cominciare dall’incidenza settimanale, passata dai 325 di settimana scorsa agli attuali 441 casi ogni 100mila abitanti. In aumento anche l’indice di trasmissibilità Rt, che nel periodo 14 settembre-27 settembre, è stato pari a 1,18 (range 0,98-1,52), rispetto alla settimana precedente quando era pari a 1.

In crescita anche i dati riguardanti i ricoveri ospedalieri, con i casi più gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, che sono oggi l’1.8%, più 0.4 per cento rispetto alla precedente settimana, mentre in area medica il livello di occupazione sale all’8.2% rispetto al 6.0 per cento della precedente rilevazione. Per quanto riguarda infine la percentuale dei casi rilevati attraverso il tracciamento dei contatti, il dato segna 12% rispetto all’11% di una settimana fa, ed è stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (53% contro il 54% di sette giorni fa), nonchè la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (35% rispetto a 35% sempre della settimana scorsa).

Ultime notizie, la Lega chiede un ministero per la Famiglia e la natalità

La Lega ha chiesto un ministero per la Famiglia e la natalità. Ad annunciarlo è stato il leader Matteo Salvini e notizia confermata all’ansa dal capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo: “Con questo governo – dice – si spera di concretizzare i progetti che in Parlamento abbiamo più volte sostenuto, cercando di seguire l’esempio delle politiche del Trentino Alto Adige, la Regione che ha l’indice di natalità più alto”.

Romeo ha fatto inoltre sapere che la Lega “gradirebbe molto” ricoprire il ministero per Affari regionali, autonomia e riforme e, assicurando che “sarà garanzia di stabilità per il governo e per il Paese”. Romeo ha ribadito il fatto che per la Lega “più il governo è politico e meglio è: la politica deve dare gli indirizzi, i tecnici possono dare una mano a realizzarli”. Fonti vicine alla Lega, infine, riferiscono che “Non ci sono veti di alcun tipo su Matteo Salvini, il cui ottimo lavoro ai tempi del Viminale non è in discussione”.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Sono 44,672 i nuovi casi di contagio registrati nel bollettino del covid 19, quasi invariati rispetto al giorno precedente, ma in aumento rispetto ai 34.479, che erano stati registrati lo scorso venerdì. Il numero dei decessi sale dai 56 di ieri ai 62 di oggi ed anche il tasso di positività fa un balzo in avanti raggiungendo il 21,7%. Numeri in aumento anche per i ricoveri in terapia intensiva, con + 18 rispetto al giorno precedente, e nei reparti ordinari, con le unità che sono aumentate di 191. Oggi sono 7 le regioni e provincie autonome con un tasso di incidenza superiore a 600 ogni 100mila abitanti.

Ultime notizie, valanga in India con 19 morti e 10 dispersi

Sull’Himalaya una valanga ha travolto un gruppo di scalatori provocando la morte di 19 persone, mentre altre 10 risultano ancora dispersi. Quando si è staccata la valanga il gruppo degli scalatori era a quota 4800 metri in zona dell’Uttarakhand. Nel gruppo si trovavano sia istruttori che allievi appartenenti ad un istituto di alpinismo locale. Diciannove morti sono stati recuperati, mentre si sta ancora lavorando alla ricerca dei 10 dispersi.

Ultime notizie, gravissimo incidente sulla A14 a San Donà di Piave

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto sull’autostrada A4 nei pressi di San Donà di Piave. Un furgone è finito sotto un camion e sono morte 6 persone, cinque delle quali erano dei disabili, mentre il sesto è l’ex sindaco di Riccione, che al momento dell’impatto si trovava alla guida del mezzo. L’impatto è avvenuto nella corsia centrale mentre sul tratto autostradale interessato erano stati segnalati dei rallentamenti e l’autoarticolato che è stato tamponato, si muoveva molto lentamente. Il tamponamento è stato violentissimo e solo 1 delle persone a bordo non è deceduta, ma si trova ricoverata, in condizioni gravissime, in ospedale a Mestre.

I cinque morti con sindrome di Down erano tutti appartenenti ad una associazione che fornisce assistenza ai disabili ed il furgone era partito da Riccione, con destinazione una località nel Friuli Venezia Giulia. L’ex sindaco, dopo il termine della sua attività in politica, si era dedicato con sempre maggiore costanza al volontariato. La città di Riccione è in lutto, ed anche il sindaco della vicina Rimini, ha parlato di tragedia immane.

Ultime notizie, la riunione dei ministri della UE a Praga

Nella riunione informale dei ministri dell’Unione Europea che si è tenuta a Praga sono stati discussi diversi argomenti con il punto focale che ha riguardato naturalmente il prezzo del gas. Ursula Von der Leyen ha detto che le proposte per mettere un tetto a questo prezzo saranno portate in discussione nelle prossime settimane quando si terrà un altro Consiglio i giorni 20 e 21 ottobre. Il Premier italiano Draghi ha parlato di “passi avanti” in questo senso. Un possibile strumento potrebbe essere quello del “price cap” dinamico.

Ultime notizie, il toto ministri

Continuano le trattative per l’affidamento dei ministeri del nuovo governo e le ultime news riguardano quello della Natalità, che potrebbe essere assegnato all’esponente leghista Simona Baldassarre, che è la responsabile del suo partito per questi temi e da sempre grande oppositrice del DDl Zan. A contenderle il posto l’esponente di Fratelli d’Italia Isabella Rauti.











