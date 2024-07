Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Joe Biden al vertice Nato: “Non ho intenzione di ritirarmi”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato ieri in occasione del vertice Nato a Washington e nell’occasione ha ribadito la propria volontà di proseguire la sua candidatura in vista delle elezioni presidenziali del novembre 2024. Joe Biden si dice convinto di essere il più qualificato per poter governare gli Stati Uniti per altri 4 anni, anche se non sono mancate le solite gaffe.

In apertura ha infatti chiamato Zelensky, presidente ucraino, con il nome di Vladimir Putin, mentre nel corso del suo discorso ha chiamato la sua vicepresidente, Kamala Harris, con il nome di Donald Trump. In ogni caso Biden è apparso senza dubbio più in forma rispetto all’incontro tv con il tycoon anche se sono tanti i democratici che vorrebbero un suo passo indietro.

Ultime notizie, Toti resta ai domiciliari

Il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, deve restare ai domiciliari. I giudici del riesame del tribunale di Genova, così come riferito ieri da Tgcom24.it, hanno infatti respinta la richiesta dei legali dello stesso presidente ligure, che ricordiamo, era stato arrestato più di due mesi fa, lo scorso 7 maggio, accusato di corruzione.

Gli avvocati di Giovanni Toti avevano chiesto che si applicassero le misure dell’obbligo di dimora ad Ameglia, località in provincia di La Spezia, o il divieto di dimora a Genova, ma sono state entrambe respinte dopo la decisione giunta un paio di giorni dopo la richiesta. Secondo quanto si legge nelle 33 pagine di ordinanza, gli inquirenti sottolineano il rischio di reiterazione del reato, ed è per questo che è arrivato la bocciatura dei giudici.

Ultime notizie, Fedez in ospedale per una emorragia

Fedez ha pubblicato una foto dall’ospedale, uno scatto su Instagram in cui si vede l’artista in un letto di ospedale mentre si copre il viso con la mano, facendo poi il segno della V come vittoria. Fedez ha parlato di emorragia ma non è chiaro cosa sia accaduto di preciso anche perchè l’artista ha descritto le sue condizioni in maniera ironica.

Secondo quanto emerso, l’artista qualche ora prima stava registrando un dj set, poi non si è ben capito cosa sia successo, visto che poche ore dopo è apparsa la foto del letto. Su alcune stories Instagram Fedez ha inoltre pubblicato i versi di una nuova canzone scritta nelle ultime ore, in cui sembrerebbe faccia chiaramente riferimento alla sua moglie, anche se la stessa non viene mai citata.

Ultime notizie, la morte di Alex Marangon

La morte di Alex Marangon è incompatibile con una caduta dall’alto. Questo quanto riportato nella giornata di ieri dall’agenzia Ansa, che avrebbe avuto accesso in anticipo ai primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpo del povero 25enne barista veneziano.

La tesi secondo cui il giovane si sarebbe allontanato di notte dall’Abbazia per poi cadere nel vuoto, sembrerebbe essere quindi infondata, anche perchè l’esame autoptico racconta ben altro. Ricordiamo che inizialmente si indagava per scomparsa, dopo di che si è proceduto per omicidio, di conseguenza vi è il forte sospetto che qualcuno nell’abbazia abbia ammazzato il povero Alex Marangon.

Ultime notizie, ritrovato il cadavere del 17enne disperso nel torrente Masino

Il corpo senza vita del 17enne di Rho, Giuseppe Marsichina, che da giorni era disperso in Valtellina nel torrente Masino è stato ritrovato stamani. Il cadavere è stato trovato all’interno di un anfratto che dista alcune centinaia di metri dal punto nel quale il giovane era caduto dopo essersi tuffato nel torrente. Con il passare delle ore le speranze dei familiari di ritrovare in vita Giuseppe si erano decisamente affievolite e ora è arrivata la conferma della morte.

Il tragico epilogo della vicenda ha scosso, anche se atteso, ha scosso comunque sia i familiari che gli amici del 17enne. Alle ricerche hanno preso parte sia uomini della locale stazione dei vigili del fuoco che personale del soccorso alpino.

Ultime notizie, ancora caldo africano sull’Italia

Sull’Italia continua ad imperversare il caldo dovuto all’anticiclone africano, con temperature che raggiungono picchi anche di 42 gradi centigradi in Sardegna, ma alcune zone alpine sono ancora alle prese con violenti temporali che diverranno più frequenti nelle giornate di sabato e domenica. Molto calda anche la capitale d’Italia.

La presenza dell’anticiclone è divenuta più frequente nel corso degli ultimi 20 anni a causa dei cambiamenti climatici in atto. In precedenza in questo periodo dell’anno era molto più frequente la presenza dell’anticiclone delle Azzorre.

Ultime notizie, Jasmine Paolini in finale a Wimbledon

La tennista azzurra compie un’altra impresa e raggiunge la finale del prestigioso torneo di Wimbledon. La Paolini si è imposta in tre set con il terzo vinto al tiebreak per 10 – 8 dopo aver avuto a disposizione altri match point. Il primo set ha visto il successo della sua avversaria, la croata Vekic, con il punteggio di 6 – 2 ma l’azzurra non si è scomposta ed ha vinto il secondo set con il punteggio di 6 – 4.

Molto appassionante il terzo set che è andato avanti con break e contro break fino alla decisione con il punto conquistato dalla Paolini che ha colpito sul servizio dell’avversaria. Per l’Italia è la prima finale femminile nella storia sull’erba di Wimbledon e conferma il grande progresso di tutto il movimento tennistico. Da lunedì prossimo Jasmine Paolini salirà inoltre alla posizione numero 5 del ranking femminile.

Ultime notizie, al Tour de France terza vittoria in volata per Girmay

Il velocista eritreo ha ottenuto la sua terza vittoria in questa edizione del Tour de France sul traguardo di Villenauve sur Lot. Alle sue spalle si è piazzato Van Aert, mentre per quanto riguarda la classifica generale non si sono registrate variazioni e la maglia gialla resta sempre sulle spalle di Tadej Pogacar. Perde posizioni invece Roglic che è incappato in una caduta.











