Ultime notizie/ Ultim’ora oggi migranti, alta tensione Italia-Francia: l’Ue media

Sono parole decisamente significative quelle rilasciate nella giornata di ieri dal presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Parlando in conferenza stampa, la leader di Fratelli d’Italia ha toccato l’argomento migranti ed in particolare le tensioni con la Francia, dopo che Parigi aveva deciso di accogliere gli immigrati per poi tornare sui suoi passi. Dopo l’approvazione del nuovo decreto Aiuti Quater, la Premier ha parlato così dei vicini di casa transalpini: “Colpita dalla reazione aggressiva del governo francese”. A stretto giro di posta è giunta la replica proprio dall’Eliseo, ed in particolare di Laurence Bonne, nuova ministra per gli affari europei, che ha spiegato: “Decisione unilaterale che ha messo vite in pericolo e non è conforme al diritto internazionale”. La stessa Boone, a pochi giorni della vittoria delle elezioni del Centrodestra aveva commentato: “Vigileremo sui diritti e la libertà”, provocando non poche polemiche, poi la vicenda era rientrata.

Intanto la nave Ocean Viking, con a bordo 230 migranti è arrivata al porto di Tolone dopo avere atteso oltre due settimane per l’assegnazione di un porto di sbarco. Dopo l’accoglienza di questa nave le autorità francesi hanno annunciato l’interruzione degli accordi con l’Italia, confermando lo stop all’accoglienza di 3.500 rifugiati. Parigi accusa Roma di essersi comportata in modo irresponsabile negando l’attracco alla Ocean Viking e invita gli altri paesi partecipanti al meccanismo di ricollocazione ad adottare decisioni analoghe. Tra le misure di ritorsione contro l’Italia la Francia ha annunciato anche il rafforzamento dei controlli alle frontiere con il nostro paese. Secondo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni la reazione della Francia è stata sproporzionata e incomprensibile, visto che il nostro paese da inizio anno ha ospitato quasi 90.000 rifugiati contro i 38 della Francia. L’Ue sta tentando una mediazione e attraverso la presidenza ceca starebbe lavora ad un vertice ad hoc. Schinas: “Risolvere le tensioni tra gli Stati membri”.

Ultime notizie, premier Sunak sulla Brexit

Non si è ancora definitivamente conclusa la vicenda Brexit, ma il neo premier britannico, Rishi Sunak, si dice fiducioso che “con buona volontà e pragmatismo” si potrà arrivare ad un accordo con l’Unione Europea in merito ai famosi negoziati sul Protocollo per l’Irlanda del Nord, che secondo Londra andrebbero modificati. Il primo ministro della Gran Bretagna ha parlato al termine dei colloqui avvenuto a Blackpool con l’omologo irlandese Michael Martin, così come riferisce l’agenzia di stampa Ansa attraverso il suo sito online.

Sunak ha inoltre spiegato di essere “soddisfatto dei progressi che sono stati fatti”, sempre con riferimento all’intesa post-Brexit, ribadendo la volontà di trovare una soluzione con Bruxelles per sbloccare il prima possibile la questione dello stallo politico nord irlandese. A Belfast si è in attesa di una modifica del Protocollo prima di formare un nuovo governo di unità nazionale fra gli unionisti del Dup e i repubblicani dello Sinn Fein.

Ultime notizie, le prime parole di Alessia Piperno

Prime dichiarazioni di Alessia Piperno dopo il ritorno in Italia a seguito della detenzione in Iran. Nella giornata di ieri la giovane travel blogger romana ha parlato così, come riferito dai microfoni dell’agenzia di stampa Ansa: “Il carcere di Evin era proprio brutto, così ieri ho pensato che mi stessero trasferendo in un altro carcere. Ma non sapevo proprio dove mi stessero portando”.

Papà Alberto, all’Ansa, ha aggiunto: “Era quasi contenta che la portassero in un’altra prigione”, confermando il fatto che fino all’ultimo la ragazza non avesse capito di essere ad un passo dalla liberazione. La giovane pare sia rimasta a parlare fino a notte fonda con i propri genitori, e confidandosi con il fratello ha raccontato che nei 45 giorni in cella le compagne “cambiavano spesso. Ed era difficile comunicare con loro perché parlavano un’altra lingua”.

Ultime notizie, il Decreto Aiuti quater

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Aiuti quater, che prevede nuovi contributi per combattere il caro energia. Sono state stanziate risorse per 9,1 miliardi di euro, che prevedono tra le principali misure la rimodulazione del super bonus al 90% e la proroga dei crediti di imposta per luce e gas pagati dalle imprese. Il decreto stabilisce anche la possibilità di rateizzare le bollette per le aziende, il taglio delle accise sui carburanti e l’aumento a 3.000 Euro della soglia esentasse per il riconoscimento di incentivi aziendali. Il tetto al contante passerà a 5mila euro dal 1 Gennaio 2023.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina

Le truppe russe si sono ritirate da Kherson, sulla quale oggi sventola nuovamente la bandiera ucraina. Secondo fonti di Kiev i soldati di Mosca hanno depredato la città, posizionando mine sul territorio e distruggendo le infrastrutture più importanti. Mosca ha dichiarato di essere pronta a parlare con Europa e Usa per trovare una soluzione al conflitto, ma per Zelensky si tratterebbe soltanto dell’ennesima cortina di fumo.

Ultime notizie, agenti di polizia accoltellati in Belgio

Due agenti di polizia sono stati accoltellati vicino alla stazione Gare du Nord di Bruxelles. L’aggressore è stato ferito da una pattuglia intervenuta sul posto, mentre uno dei due poliziotti colpiti è deceduto poco dopo l’attacco. Si sospetta un atto terroristico e sono in corso le indagini da parte delle autorità belghe.

Ultime notizie, il bollettino settimanale del covid

Lieve rialzo dei casi di Covid 19, che nell’ultima settimana sono stati oltre 180.000. Diminuiscono i ricoveri ordinari e le terapie intensive. Le autorità sanitarie invitano a non abbassare la guardia e a vaccinarsi sia contro il Covid sia contro l’influenza, soprattutto se si rientra tra le categorie più fragili.











