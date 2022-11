Ultime notizie/ Ultim’ora oggi missile Polonia, Usa: “Responsabilità della Russia”

Sembrerebbe definitivamente chiuso il caso del missile russo caduto in Polonia che ha provocato la morte di due polacchi. Non si tratta di un attacco russo alla nazione, e di conseguenza alla Nato, bensì di uno sfortunato evento. A classificarlo come tale, parlando nella giornata di ieri, il numero uno della Nato, Stoltenberg, che ha escluso qualsiasi tipo di attacco volontario dell’esercito di Mosca: “Nessun attacco, uno sfortunato incidente”.

Il Cremlino, che subito dopo la diffusione della notizia aveva smentito la possibilità che potesse trattarsi di un attacco deliberato, ha commentato in maniera un po’ ironica e stizzita: “Potevano dirlo subito”. Varsavia, invece, ha fatto sapere che non chiederà l’attuazione dell’articolo 4 dell’Alleanza Atlantica, mentre il presidente del consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha comunque condannato l’azione russa, dicendo: “Per noi responsabilità è comunque degli attacchi russi”. Simili le parole degli Stati Uniti secondo cui: “Il missile era ucraino ma le responsabilità sono della Russia”.

Ultime notizie, Istat rivede le stime sull’inflazione: record dal 1983

L’Istat ha rivisto leggermente al ribasso le stime sull’inflazione per quanto riguarda il mese di ottobre 2022, facendo comunque restare le stesse sui livelli mai registrati dal 1983. A ottobre i beni alimentari, per la cura della casa e della persona sono aumentati dal +10,9% al +12,6% (la stima precedente era del +12,7% precedente stima), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto sono passati da +8,4% a +8,9%. “È necessario risalire a giugno 1983 (quando registrarono una variazione tendenziale del +13,0%) per trovare una crescita su base annua dei prezzi del carrello della spesa superiore a quella di ottobre 2022″ aggiunge l’Istat.

Per quanto riguarda l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, si registra un aumento del 3,4% su base mensile e dell’11,8% su base annua (da +8,9% del mese precedente). La stima preliminare era del +11,9% su base annua, e di +3,5% su base mensile. “È necessario – aggiunge l’Istat – risalire a marzo 1984 (quando fu +11,9%) per una variazione tendenziale dell’indice generale NIC superiore a +11,8%” commenta l’Istat diffondendo i dati definitivi sull’inflazione di ottobre”.

Ultime notizie, Meloni: “G20 un successo”

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha definito un successo il G20 che si è tenuto a Bali. Nel corso della conferenza stampa di chiusura il presidente del consiglio ha spiegato: “Si è svolto in una situazione molto complessa, c’erano, a detta di molti, gli ingredienti perché si traducesse in fallimento e invece mi pare un successo. Mi pare che il G20 – ha aggiunto – segni un riavvicinamento tra Occidente e resto del mondo con un accordo sul testo finale per un passaggio fondamentale cioè la condanna dell’aggressione russa”.

Sul suo incontro con Biden: “Ho avuto un colloquio molto cordiale. Ci siamo ripromessi di vederci molto presto. Gli Usa apprezzano la coerenza e l’impegno dell’Italia sul sostegno all’Ucraina. Abbiamo condiviso la necessità di ragionare su una soluzione del conflitto che non può non partire dal rispetto della volontà dell’Italia. Abbiamo parlato di energia, gli Usa garantiscono la loro disponibilità ad aumentare le forniture di gas. Rimane aperta la questione dei prezzi ma abbiamo trovato un’amministrazione aperta a ragionare con l’Ue per trovare soluzione per calmierare i prezzi, atteso che i fornitori di Gnl sono aziende private”. Chiusura dedicata alle tensioni con la Francia per la questione migranti: “Ho incontrato il presidente francese Emmanuel Macron diverse volte ma non c’è bisogno di arrivare a Bali per parlare di cose europee. Non ci sono stati bilaterali fra Paesi Ue perché si fanno in altro ambito. Ho parlato con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e abbiamo detto che c’è la necessità di riprendere in mano la questione, ci siamo concentrati su altro”.

Ultime notizie, femminicidio in provincia di Salerno

Nelle prime ora di ieri, a San Mango Piemonte, un paese in provincia di Salerno, un uomo ha ucciso la moglie a colpi di coltello e successivamente si è tolto la vita impiccandosi ad un cavalcavia. L’omicidio è avvenuto con un coltello da cucina e la donna è stata trovata in casa agonizzante ma durante il trasporto in ospedale è morta. Dopo il ritrovamento del corpo dell’uomo e la rimozione, l’autostrada A2 alla quale appartiene il cavalcavia, è stata riaperta al traffico. Sono incorso le indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause della vicenda.

Ultime notizie, Bagnaia ricevuto al Quirinale

Il campione del mondo della MotoGP, Pecco Bagnaia, è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica che si è congratulato con lui per la conquista sia del titolo piloti che di quello marche con la Ducati. Una doppietta italiana che ribadisce la validità dell’industria motociclistica italiana. Insieme a Bagnaia, che ha regalato a Mattarella un suo casco firmato, erano presenti i responsabili della Ducati. Il Capo dello Stato ha sottolineato come questo titolo arrivi esattamente a 50 anni di distanza da quello di Giacomo Agostini in sella alla MV Agusta.

Ultime notizie, prende il via domenica il mondiale di calcio in Qatar

Il primo mondiale di calcio che si disputa nei mesi invernali è ormai alle porte. Le squadre stanno raggiungendo il Qatar dove la cerimonia di apertura si terrà domenica prossima, seguita dalla partita inaugurale che vedrà scendere in campo i padroni casa. L’Italia per la seconda volta consecutiva non si è qualificata e sarà impegnata in due amichevoli con Albania ed Austria, la prima delle quali in programma proprio stasera, con Mancini che ha chiamato molti nuovi giocatori agli allenamenti che si sono svolti a Coverciano.











