ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, nuovo video di violenze della polizia Usa (7 giugno)

Pubblicità

Negli Stati Uniti è spuntato un video drammatico che mostra un giovane uomo ucciso dalle forze dell’ordine. E’ successo a Tacoma il 3 marzo 2020. Lo ha riferito il New York Times. Secondo le prime ricostruzioni da parte di una testimone, durante un fermo l’afroamericano sarebbe stato aggredito senza alcun motivo dalla polizia. L’uomo si chiamava Manuel Ellis, di anni 33. Per le forze dell’ordine Ellis avrebbe avuto atteggiamenti violenti nei confronti di alcuni automobilisti. Il video mostra l’uomo gridare le parole “I can’t breathe” mentre veniva colpito con dei pugni dagli agenti di polizia, una frase purtroppo diventata nota in America perché già proferita da George Floyd. Secondo la polizia dopo lo scontro fisico l’uomo sarebbe stato tempestivamente assistito dalla guardia medica. Intanto un milione di persone hanno protestato a Washington contro il razzismo ed i metodi delle forze dell’ordine nei confronti degli afroamericani. E’ bufera per il presidente degli Stati Uniti per la frase pronunciata da Ellis durante il fermo.

ULTIME NOTIZIE LOMBARDIA, 402 NUOVI CASI DI CORONAVIRUS

Secondo gli ultimi dati della regione Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 402 nuovi casi di contagio a fronte di oltre 19 mila tamponi eseguiti. Si tratta dunque del 2,2% dei controlli effettuati, una percentuale inferiore al 2,5% di ieri, mentre il numero totale dei decessi è salito oltre 16 mila dall’inizio dell’epidemia. Per Fontana sono numeri incoraggianti che favorirebbero la ripresa di una vita normale. Tuttavia, prosegue il presidente della regione, in Lombardia sarà obbligatorio l’uso delle mascherine e il distanziamento sociale fino a quando non ci sarà un vaccino anti coronavirus.

Pubblicità

ULTIME NOTIZIE TRUFFATE 1400 PERSONE PER I BIGLIETTI DI VASCO ROSSI

Quasi 1400 persone avevano comprato su 8 siti i biglietti falsi per lo spettacolo “Non stop live 2018” di Vasco Rossi. La polizia postale ha identificato il gruppo di truffatori che avevano clonato i siti di una nota agenzia di vendita di ticket on line. L’inchiesta era scattata in seguito a numerose segnalazioni dei fan: nel giorno dello spettacolo i fan avevano scoperto – con grande amarezza – che non c’era nessuna biglietteria a loro riservata e che il codice a loro attribuito non era valido. La Best Union Company S.p.A, unica società autorizzata alla vendita dei biglietti, dopo numerose segnalazioni dei consumatori raggirati, aveva presentato querela alla Polizia Postale. Gli investigatori hanno individuato gli 8 siti clonati sui quali era stato pubblicizzato illegalmente il marchio registrato “Vivaticket“. Secondo gli agenti investigativi il ricavato dalla truffa si attesta su una cifra superiore ai 500 mila euro. Gli indagati, sei in totale, sono accusati di associazione per delinquere, turbativa della libertà dell’industria, falsificazione del segno distintivo, illegittimo utilizzo di carte di credito e frode continuata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA